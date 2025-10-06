”Macron trebuie să plece”. Guvernul a supraviețuit 12 ore

Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat la doar câteva ore după ce a fost dezvăluit un nou guvern. Preşedintele Emmanuel Macron a acceptat demisia. Anterior, mai multe partide de opoziție au amenințat din nou cu răsturnarea guvernului .
După săptămâni de negocieri cu partide din diferite tabere, Lecornu și-a prezentat cabinetul abia duminică, iar guvernul trebuia să se întrunească pentru prima sa întâlnire luni după-amiază. Dar componența cabinetului a provocat resentimente atât în rândul oponenților, cât și al aliaților. Majoritatea posturilor au rămas în mâinile titularilor anteriori.
Liderul Republicanilor, Bruno Retailleau, cel care ar fi trebuit sa fie ministru de Interne, a fost nemulțumit de păstrarea ”trădătorului” Bruno Le Maire în cadrul guvernului. Le Maire, care a trecut în tabăra ”macronistă” în 2017 și a fost vreme de șapte ani ministru al Finanțelor, sub nu mai puțin de patru premieri, a fost considerat omul președintelui Macron și unul dintre principalii vinovați pentru situația financiară gravă în care se află Franța, cu o datorie publică de 3,3 trilioane de euro, cea mai mare în cifre absolute dintre țările UE. În noul guvern al lui Sebastien Lecornu, Le Maire ar fi trebuit să dețină un alt portofoliu important – Apărarea. S-a vorbit imediat despre o retragere a conservatorilor din guvernul format cu partidul lui Macron, care nu avea majoritate în Parlament. Retailleau ceruse anterior o treime din funcțiile ministeriale pentru partidul său și era nemulțumit de rolul și ponderea conservatorilor în noul guvern. Faptul că ministrul de lungă durată al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, a fost numit în mod surprinzător ministru al Apărării a provocat indignare în rândul conservatorilor.
Au existat și voci din interior care au criticat abordarea conflictuală a Republicanilor. Noul ministru conservator al Culturii, Rachida Dati, și-a avertizat în prealabil partidul împotriva părăsirii guvernului: „Într-un moment grav pentru țară, republicanii nu trebuie să se sustragă de la responsabilitatea lor“, a scris Dati după preluarea mandatului. „A ieși la doar câteva ore după ce ai acceptat să participi la guvernare înseamnă a provoca haos și dezordine. Francezii se așteaptă să avem simțul responsabilității“, a spus ea.
Dati remarcă aceeași problemă a politicii franceze subliniată de presa europeană – asocierea compromisului cu trădarea electoratului și lipsa de experiență în negocierea unor coaliții. La aceasta se adaugă însă și o castă arogantă și ruptă de realitate de politicieni care este hotărâtă să se agațe de putere cu orice preț.
Si Marine Le Pen a spus că ”este de neînțeles” numirea unui ministru responsabil pentru povara datoriei. Este vorba despre „omul care a condus Franța în faliment“, a spus ea. Liderul partidului Marinei Le Pen, Jordan Bardella, a cerut imediat noi alegeri. Macron exclusese anterior acest lucru. Liderul grupului parlamentar al partidului populist de stânga La France Insoumise, Mathilde Panot, a cerut demisia președintelui: „Macron trebuie să plece”, a scris ea pe X .
Lecornu, în vârstă de 39 de ani, a fost al cincilea șef al guvernului în mai puțin de doi ani. Contextul crizei guvernamentale este dat de disputa privind bugetul pentru anul viitor, în care Franța se confruntă cu reduceri masive ale cheltuielilor publice. Predecesorul lui Lecornu, Francois Bayrou, fost in funcție doar nouă luni și a pierdut un vot de încredere în parlament. Bayrou a susținut măsuri dure de austeritate prin care dorea să țină sub control datoria națională.
Sorosismul este în moarte clinica în toată Europa cu excepția Romaniei și a R. Moldova unde încă se ține tare.
Odată cu căderea Franței cele 2 bastioane își vor pierde totalmente susținerea și va urma prăbușirea lor.
MOcron , trebuie să plece ! Cu nicușor , cu Ursula , cu Merz … , și cu toată haita de hoți de la Bruxelles .
Retailleau are dreptate: Bruno le Maire, si tradator, si incompetent, unul din autorii falimentului actual al Frantei, n-are ce cauta-ntr-un nou guvern. În fata instantelor de judecata, da, la guvernare, ba. Si altele. Macron: de 8 ani, tot distruge Franta.
Pe urmele lui Hollande-Jospin. @Q: tipul oricum ia paruiala de care scrii.
Rolul opozitiei este sa ceara si rolul conducatorilor este sa nu-i dea ce revendica. Asa este peste tot in lume !
Dupa doua sute treizecisisase de ani de la Revolutia franceza, care n-a fost revolutie si nici franceza nu prea a fost, incep sa se vada semnele colapsului statal.
Cui bono revolutia?
Intrebare valabila si pe malul Dambovitei.
Sincer o spun – Macron nu pleacă până în 2027 –
Cât timp are sprijin „subteran” puternic. Demisia recentă a fost premeditata in favoarea lui Macron, trage de timp fix cat trebuie pentru a face o noua coaliție.
S-au văzut semnătura fostului prim-ministru pe utilizarea rachetelor SCALP?
Nu fiți naivi, unii debitează intenționat voit baliverne 😉 cu schimbări care nu au legătură cu realitatea simulată la perfectie.
Pentru Macron nu caderea Guvernului este problema ci paruiala ce o ia de la Brigitte daca nu-i executa ordinele.