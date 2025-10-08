Mamă și fiu (5 ani) morți în casă

Alertă într-o localitate din Dâmbovița după ce o localnică a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc, anunță News.ro.
Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre – o femeie de 43 de ani şi fiul ei de 5 ani.
”În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie de 43 de ani din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, şi a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii”, anunţă, miercuri, IPJ Dâmboviţa.
Sursa citată a precizat că, la ajungerea echipajelor la faţa locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.
Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce sw-a întâmplat.
