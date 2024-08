Mănăstirea Nera și sănătatea trupului

Mănăstirea Nera: Locul unde liniștea sufletească se îmbină cu vindecarea trupului

În inima localității Sasca Montană din județul Caraș-Severin, Mănăstirea Nera își deschide porțile către toți cei în căutarea păcii interioare și a vindecării trupești. Înființată în 1994, prin grija medicului prof. univ. dr. Pavel Chirilă și a Asociației Christiana, această oază de spiritualitate a devenit, de-a lungul anilor, un punct de referință nu doar pentru cei ce doresc să-și regăsească liniștea, ci și pentru cei care caută remedii naturale.

Mănăstirea Nera, aflată într-un peisaj de poveste, este locul unde timpul pare să stea pe loc, iar rugăciunile măicuțelor se împletesc armonios cu munca lor neobosită. Din 2009, sub atenta îndrumare a doctorului Pavel Chirilă, aici funcționează două laboratoare de produse naturiste, cunoscute sub numele de „NeraPlant”. Aceste laboratoare, acreditate sub patronajul Sfinților Doctori fără de arginți și Sfinților Tămăduitori, au devenit un simbol al muncii neprețuite depuse de măicuțele care trăiesc în mănăstire.

„NeraPlant” nu este doar un brand de produse naturiste, ci și o mărturie vie a dedicării și credinței acestor femei care au ales să-și închine viața slujirii lui Dumnezeu și ajutorării semenilor. Fiecare produs, fie el tinctură, sirop, ceai, săpun sau cremă, este realizat cu o atenție deosebită la detalii și respectând rețete vechi mănăstirești. Plantele folosite în procesul de producție sunt culese cu grijă din locuri nepoluate, de pe munții din jurul mănăstirii, din văi pure și curate, respectând întocmai calendarul fitoterapeutic străvechi. Fiecare fir de plantă este ales cu atenție, iar binecuvântarea lui Dumnezeu este invocată asupra fiecărui preparat ce iese din mâinile lor.

„Produsele Nera Plant au două mari calități: sunt manufacturate cu suflet, din inimă, cu rugăciune, iar în al doilea rând sunt manufacturate din ingrediente naturale, cu grijă selectate, din plăntuțe culese fir cu fir de măicuțe”, se arată pe site-ul oficial al NeraPlant. Această descriere simplă, dar plină de semnificație, reflectă esența muncii depuse de măicuțele de la Mănăstirea Nera. Aceleași mâini care ridică rugăciuni către cer, aceleași mâini care la începuturi au plămădit betonul pentru chiliile mănăstirii, astăzi plămădesc prescurile pentru dumnezeieștile liturghii și preparatele de laborator, toate acestea sub atenta îndrumare a aceluiași inimos și mărinimos doctor Pavel Chirilă.

Pe parcursul anilor, măicuțele au urmat cursuri de fitoterapie, școli de asistență medicală, farmacie și psihologie, devenind astfel adevărate specialiste în domeniul plantelor medicinale și al produselor naturiste. Cunoștințele acumulate sunt aplicate cu rigurozitate și dedicație în fiecare etapă a procesului de producție, de la culegerea plantelor până la ambalarea produselor finale.

Laboratoarele „NeraPlant” au devenit cunoscute nu doar în județul Caraș-Severin, ci și în întreaga țară. Produsele realizate aici pot fi achiziționate din numeroase magazine naturiste din diverse județe, direct de la Mănăstirea Nera sau online, de pe site-ul oficial neraplant.ro. Cei care au încercat aceste remedii spun că efectele lor sunt cu adevărat miraculoase, iar mulți dintre ei revin de fiecare dată pentru a-și reface stocul de leacuri.

Mănăstirea Nera nu este doar un loc de rugăciune și reculegere, ci și un centru de vindecare, unde trupul și sufletul găsesc alinare. Fie că sunteți în căutarea liniștii interioare, fie că doriți să încercați puterea tămăduitoare a plantelor, Mănăstirea Nera vă așteaptă cu brațele deschise. Aici, în mijlocul naturii, la umbra rugăciunilor și sub atenta îngrijire a măicuțelor, veți găsi nu doar răspunsuri la întrebările sufletului, ci și leacuri pentru trup.

Pentru cei interesați să achiziționeze produsele NeraPlant, acestea sunt disponibile online pe site-ul mănăstirii. Produsele vor ajunge la dumneavoastră în cel mai scurt timp, aducând cu ele nu doar vindecare, ci și o părticică din liniștea și rugăciunea măicuțelor de la Mănăstirea Nera.