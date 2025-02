Marian Enache, preşedintele CCR: ”Declasificarea a reprezentat un moment istoric”

Din puţul argumentării. Preşedintele CCR Marian Enache afirmă că hotărârea Curţii de anulare a alegerilor nu a fost una de revizuire a hotărârii prin care au fost validate rezultatele din primul tur, amintind că, ulterior validării primului tur, au fost declasificate rapoartele serviciilor prezentate în şedinţa CSAT, decizie pe care o consideră ”un moment istoric şi important pentru întreaga societate”.

Enache a dat mai multe explicaţii într-un interviu acordat Juridice.ro.

El a fost întrebat în legătură cu faptul că principala critică la nivelul societăţii este că hotărârea de anulare a alegerilor nu a fost o hotărâre justă/corectă şi de ce au fost validate rezultatele din turul întâi de scrutin şi, la câteva zile după aceea, au fost anulate alegerile cu totul.

”Hotărârea de anulare a procesului electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României nu a fost una de revizuire a hotărârii prin care au fost validate rezultatele din primul tur. Am observat că şi în proiectul de raport consultativ al Comisiei de la Veneţia s-a preluat această chestiune şi vom face demersurile necesare pentru a transmite Comisiei de la Veneţia aceste precizări”. a spus el.

Marian Enache a explicat că, după primul tur al alegerilor prezidenţiale CCR a fost sesizată, conform legii pentru alegerea Preşedintelui României, cu două cereri de anulare a alegerilor, formulate de doi candidaţi.

”Pe una am respins-o pentru că nu a fost formulată în termen. Pe a doua, pentru că a fost formulată în termen şi îndeplinea condiţiile de admisibilitate, am examinat-o şi am dispus cu unanimitate de voturi că, raportat la ansamblul aspectelor contestate, buletinele de vot trebuie renumărate pentru a nu exista niciun dubiu cu privire la rezultatele primului tur de scrutin, asigurând, astfel, necesara transparenţă în stabilirea rezultatului procesului electoral. Ca atare, în faţa cererii formulate de un candidat la alegerile prezidenţiale, în limitele şi în termenul stabilit de lege, Curtea a dispus renumărarea buletinelor de vot. Întrucât, în urma renumărării buletinelor de vot din ţară, CCR a observat că argumentele invocate de contestatar nu au fost justificate, singura soluţie posibilă şi obligatorie la acel moment, ţinând seama şi de termenul în care trebuie pronunţată hotărârea, era validarea rezultatelor primului tur de scrutin în conformitate cu art. 146 lit. f) teza a doua din Constituţie”, a argumentat preşedintele CCR.

El a reamintit că, ulterior validării, au fost declasificate rapoartele serviciilor de securitate prezentate în şedinţa CSAT.

”Această decizie de declasificare a reprezentat un moment istoric şi important pentru întreaga societate. În lumina acestor documente şi a realităţilor înscrise în acestea, la care au avut acces toţi cetăţenii şi toate instituţiile acestei ţări, Curtea şi-a activat competenţa constituţională obligatorie prevăzută în art. 146 lit. f) teza întâi din Constituţie şi a dispus anularea procesului electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României în temeiul prevederilor constituţionale. Aşadar, Curtea nu şi-a revizuit hotărârea de validare a rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidenţiale. Instituţia revizuirii nu este aplicabilă în procedura constituţională, raportat la faptul că judecata în contencios electoral este una in abstracto, şi nu in concreto. Deci hotărârea de anulare a procesului electoral este rezultatul competenţei constituţionale a Curţii de a veghea la respectarea procedurii de alegere a Preşedintelui României, iar nu rezultatul competenţei de confirmare şi validare a rezultatului alegerilor”, a mai punctat, printre altele, Marian Enache.