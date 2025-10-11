Au trecut 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate și marchează acest moment printr-un protesc organizat în Capitală.

Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, pe data de 30 octombrie, un marş în Bucureşti.

Oamenii strigă dreptate pentru moartea celor 65 de oameni care au pierit la incediu, cer încă să fie aduși în față vinovații și să se schimbe ceva în România.

La 10 ani de atunci, corupţia ucide în România. Bebeluşi încă mor în spitale, rămân încă mulți pacienți fără șanse la viață sau fără să se poată recupera din cauza unei lecție pe care unii nu o pot uita, iar alții au uitat-o prea repede.

”Infecţiile nosocomiale încă fac victime …la 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic… nimeni nu a plătit şi nimeni nu plăteşte… Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, arată organizatorii.

Evenimentul, pe 30 octombrie

”Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la 18.00 şi vom pleca în marş către #colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis, în luna martie a acestui an, să fie reluată ancheta în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul din Bucureşti. Dosarul fusese clasat în vara anului trecut de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul „Mantras of War”.

La ora 22.32, în timpul concertului a izbucnit un incendiu, focul s-a extins rapid, în doar câteva secunde.

Și-au pierdut viaţa în acea noapte 27 de tineri, alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la 11 spitale din Bucureşti.

În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

”Deciziile autorităţilor au făcut mai multe victime decât incendiul„

La împlinirea a 7 ani de la tragedie, organizaţiile ”Corupţia ucide”, „Iniţiativa România„ şi ”Geeks For Democracy” au făcut un rechizitoriu dur, arătând cât de departe suntem de a fi rezolvat cauzele care au provocat atâta suferință.

”Dosarul Colectiv a fost instrumentat superficial, tergiversat, scindat şi s-a încercat deturnarea atenţiei publice de la faptul că spitalele şi deciziile autorităţilor au făcut mai multe victime decât incendiul în sine. Revoltaţi, răniţii şi rudele celor care şi-au pierdut viaţa au depus la Parchetul General plângere penală împotriva lui Victor Ponta, Raed Arafat, Nicolae Bănicioiu şi Gabriel Oprea, decidenţii politici responsabili pentru intervenţiile neprofesioniste şi rău-voitoare ale autorităţilor şi pentru consecinţele dezastruoase ale acestora. (…) problema sistemului sanitar, a paturilor şi spitalelor pentru arşi, a infecţiilor nosocomiale este departe de a fi rezolvată şi încă este permisă funcţionarea spaţiilor publice fără asigurarea protecţiei împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă”.