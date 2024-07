Martori la atacul asupra lui Trump. „A fost haos. La început mi s-a părut că aud artificii”

Participanții la mitingul electoral al lui Donald Trump au trăit momente panică, ”s-au pus la pământ„.

Un martor a spus că a fost ”multă confuzie, la început mi s-a părut că aud artificii”. Mi-am dat seama că e vorba de împușcături, dar nu știam de unde vin. Părea că vin din spatele tribunelor.

Un bărbat din tribune, care se afla chiar la dreapta mea, a fost împușcat în cap. A fost ucis. O femeie, nu sunt sigur unde stătea, în spatele sau la dreapta mea, a fost atinsă de glonț în încheietura mâinii. A fost haos. Au urmat momente de confuzie, apoi s-au auzit din nou focuri de armă.”

Martorii au observat inițial un individ înarmat târându-se pe acoperiș, moment în care au alertat agenții de securitate. Se pare că această vigilență i-ar fi salvat viața lui Trump, potrivit

„Mă aflam la 12 metri distanță de fostul președinte Trump, spre dreapta lui, și am văzut fum și am auzit împușcătura care venea dinspre tribune, în stânga lui Trump, în partea de sus. Acela a fost momentul în care l-am văzut pe Trump la pământ. Cred că au fost șase-șapte focuri de armă, a urmat o pauză. O persoană de lângă mine a fost atinsă. Nu știu dacă e vorba de persoana ucisă.”

” Am văzut un bărbat cum se târa pe burtă pe acoperişul clădirii din spatele nostru, la câţiva zeci de metri de noi. Stăteam acolo şi ne uitam la el” . Avea o puşcă. Am văzut clar că are puşcă. Le-am spus poliţiştilor care erau pe acolo, că e un tip pe acoperiş, cu o puşcă. (Greg Smith, martor ocular)

”- Poliţiştii au zis ce? Cum?

– Parcă nu ştiau ce să facă”

Secret Service a sugerat că trăgătorul s-ar fi aflat în afara perimetrului de securitate, pentru a evita detectoarele de metal.

Despre atacatorul Thomas Matthew Crooks presa a scris că are 20 de ani, e din Pennsylvania și ar fi fost simpatizant ANTIFA, controversata mişcare aşa zis antifascistă, care acum câţiva ani, în vremea mandatului Trump provoca violenţe de stradă.

