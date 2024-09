Mărturia unor femei la BBC: „A. Tate ne-a violat și ne-a sugrumat”

Două femei care spun că au fost violate și sugrumate de controversatul influencer al rețelei sociale, Andrew Tate, au vorbit la BBC despre experiențele lor.

O altă femeie a susținut, pentru prima dată, că a fost violată de fratele mai mic al domnului Tate, Tristan – și el un influencer cu milioane de urmăritori, mai scriu jurnaliștii de la BBC.

Frații Tate, în vârstă de 37 și 36 de ani, se confruntă în prezent cu acuzații în România de trafic de persoane și formarea unui grup organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor. Andrew Tate este, de asemenea, acuzat de viol.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi bărbați ar putea fi condamnați la mai mult de 10 ani de închisoare. Ei neagă cu tărie acuzațiile împotriva lor.

Andrew Tate se află în prezent în arest la domiciliu în România. Pe lângă acuzațiile cu care se confruntă deja, procurorii iau în considerare noi acuzații împotriva lui, inclusiv întreținerea sexuală cu un minor și traficul de minori. Ambii frați sunt cercetați și pentru traficul a încă 34 de femei.

Acum, două britanice neimplicate în dosarul românesc împotriva fraților Tate au dat relatări detaliate la BBC, împotriva lui Andrew Tate, despre presupusul viol și violență sexuală. Acuzațiile datează de cel puțin 10 ani, când Andrew Tate locuia în Luton.

Jurnaliștii BBC scriu:

„O altă britanică a făcut o nouă acuzație de viol împotriva lui Tristan Tate, susținând că acesta și-a pus mâinile în jurul gâtului ei în timp ce făcea asta.

Anna (nu este numele ei real precizează BBC) ne-a spus că a ieșit cu Andrew Tate la Luton în 2013. După câteva întâlniri, spune că s-a întors la el acasă.

„Anna” susține că Andrew Tate i-a spus: „Doar reflectez dacă ar trebui să te violez sau nu”

„A început să mă sărute… și s-a uitat la tavan și a spus: „Doar mă gîndesc dacă ar trebui să te violez sau nu. Din senin, m-a prins de gât, m-a izbit de spătarul patului, sugrundu-mă extrem de puternic.” Anna spune că bărbatul a violat-o apoi.

După atac, Andrew Tate i-ar fi trimis mesaje text tulburătoare și note vocale despre viol și violență sexuală.

„Sunt o persoană rea? Pentru că cu cât nu ți-a plăcut mai mult, cu atât mi-a plăcut mai mult”, a spus el într-o notă vocală.

Într-un text, el a scris: „Îmi place să te violez”.

Anna spune că bărbatul a încercat, de asemenea, să treacă episodul de strangulare drept o glumă: „Serios că ești atât de jignită că te-am sugrumat puțin?”

Când BBC l-a întrebat despre mesaje, domnul Tate a refuzat să comenteze.

În 2014, Anna a spus poliției din Bedfordshire despre presupusul atac. Alte două femei au făcut acuzații similare, iar poliția a început o anchetă.

În 2019, un dosar a fost trimis Serviciului de Procuratură al Coroanei, dar s-a decis că nu există suficiente probe pentru a aduce acuzații.

O altă femeie, pe care BBC a numit-o Sienna, descrie o poveste similară. Ea spune că l-a întâlnit pentru prima dată pe Andrew Tate în urmă cu un deceniu la Luton: „Ne-am înțeles foarte bine și am băut câteva pahare”. Ea spune că au avut ceea ce ea descrie drept „o aventură standard de o noapte”. Câteva luni mai târziu, Sienna spune că l-a întâlnit din nou pe domnul Tate ocazie cu care acesta a atacat-o.

„Ne-am dus în dormitorul meu… și am început să facem sex”, spune ea. „Acela a fost momentul când și-a pus mâinile în jurul gâtului meu.”

Sienna spune că s-a luptat să respire și apoi și-a pierdut cunoștința. Când a venit, ea spune că bărbatul încă făcea sex cu ea.

„Am fost absolut îngrozită”, spune ea. „Îmi amintesc doar că am icnit după aer… A fost viol. Dimineața, ea spune că avea un ochi injectat de sânge.

„Partea albă la unul dintre ochii mei era înroșită complet – se pare că este destul de comun în cazurile de abuz domestic în care a existat strangulare.”

O prietenă a Siennei a confirmat pentru BBC că aceasta i-a povestit despre incident în acel moment și a și văzut ochiul afectat. Sienna nu a mers la poliție și spune că regretă.

BBC Panorama susține că nu mai puțin de cinci femei din Marea Britanie spun că au fost sugrumate de Andrew Tate în timpul sexului.

Intervievat în iunie anul trecut de BBC, el a negat că a sugrumat vreodată sau că a făcut sex cu o femeie fără consimțământul acesteia. „Știu că nu am rănit niciodată pe nimeni. Nu este în natura mea să rănesc oamenii”, a spus el șa BBC.

Pe de altă parte, o altă femeie din Marea Britanie, care nu este implicată în nicio procedură judiciară, a povestit jurnaliștilor despre experiența ei de a lucra pentru frații Tate. Este prima dată când vorbește public.

Daisy (nu este numele ei real) spune că în 2017 se întâlnea cu Tristan Tate în Marea Britanie, când acesta a încurajat-o să lucreze pentru afacerea lor din București. Există dovezi că Tristan i-a rezervat zborul spre capitala României.

Daisy a plecat către București știind și acceptând să fie implicată în afacerea prin webcam. Ea descrie un mediu de control în care ea și alți webcammers au trăit și au lucrat împreună.

„Fetele aveau camerele lor, dar nu era spațiul lor personal. Totul era al lui Tristan și al lui Andrew, dormitoarele în care lucrau fetele erau și dormitoarele în care dormeau frații.”

„Daisy” spune că a fost violată de Tristan Tate după ce s-a despărțit de el

Existau reguli stricte pentru toate femeile, spune Daisy vorbind despre aspectele vieții lor monitorizate.

Această descriere are ecou la un model român de webcam, care a vorbit și cu BBC.

„Raluca” spune că a fost una dintre fetele Tate în 2021. Ea susține că „manipularea și controlul” au jucat un rol primordial în modelul lor de afaceri.

Majoritatea modelelor care lucrează pentru Tates „se întâlneau cu ei”, potrivit Ralucăi. Ea adaugă că unele dintre ele erau femei aduse din Marea Britanie.

Procurorii români spun că au declarații de la trei femei care descriu că se simt „controlate” de frați. În dosar, unele dintre femei spun că nu au avut voie să iasă din casă „pe cont propriu”.

Când Andrew Tate a vorbit cu BBC anul trecut, a negat astfel de acuzații și a susținut că femeile lucrau pentru ele însele. El a spus că rolul lui a fost pur și simplu de a le ajuta „să găsească un cameraman”.

La câteva zile după sosirea în România, Daisy spune că s-a despărțit de Tristan Tate, dar susține că asta nu l-a împiedicat să încerce să facă sex cu ea.

„I-am spus «nu» de 10 până la 15 ori“

Cu toate acestea, el și-ar fi pus mâinile în jurul gâtului ei și a violat-o, spune ea. Daisy nu și-a raportat acuzația la poliție.

Chestionat de BBC pe această temă, Tristan Tate nu a comentat.