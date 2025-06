Mărturia unui cunoscut. Criminalul Teodorei ar fi fost implicat şi în moartea unui copil

Robert Lupu. criminalul Teodorei Marcu, fata împușcată mortal în cartierul Cosmopolis, s-a ocupat de prostituție și video-chat, povestește un bărbat care i-a vândut acum 10 ani un apartament unui partener al lui Lupu. Nu ar fi singura ispravă. Oamenii au ridicat semne de întrebare despre un presupus copil al criminalului care a murit. Cu ce se ocupa Poliția în târgul ăsta al nimănui, Onești? se întreabă bărbatul acum.

Iată mărturia postată pe Facebook

El a fost Robert Wolf! E prosteală asta cu Wolf, Lupu pe românește.

A ucis-o pe fătuca asta cu pistolul și cu sânge rece.

Acu vo 10 ani i-am vadut in Onești un apartament partenerului lui de golaneli, eu mutandu-ma in Brașov.

In acest apartament s-au apucat de treabă: prostituție și video-chat.

Palmaresul lui Wolf:

– l-am cunoscut când a îmbârligat o vecina dintr-o familie foarte onorabilă, au făcut un copil împreună și bârfa spune că i-au provocat moartea, tot impreună, ca să scape de grijile creșterii copilului de doar câteva luni.

– omu s-a remarcat apoi ca un amorez al târgului

– a avut preocupări de taximetrie

– in Italia s-a afirmat ca hoțoman și a fost fugărit înapoi în Ro

– harnic nevoie mare, a descoperit că prostituția produce lovele ușor

– a cunoscut victima dintr-un sătuc satelit al Oneștiului, era cu 26 de ani mai în vârstă ca ea.

– nu am info că fata ar fi făcut parte din corpul lui de balet

– ea ajunge vedetă în București pe posturi cu rating pentru hauristi.

– Wolf a impuscat-o cu un pistol din gelozie și cu al doilea și-a rezolvat și el încurcăturile din viață.

– Wolf avea deci doua pistoale.

Mă întreb acu, cum eu un inodor, insipid și un incolor, știu toate poveștile astea, cu ce se ocupa Poliția in târgul ăsta al nimănui: Onești?