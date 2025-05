Mașini din stocul de război al României pentru steliști

7 mai 1986 este ziua în care orologiului eternității a decis să se întoarcă an de an în amintirea celei mai mari performanțe a fotbalului românesc. Este vorba despre succesul Stelei la lovituri de departajare în fața spaniolilor de la FC Barcelona. Astăzi, cu atât mai mult privim și cu recunoștință, dar și cu nostalgie, spre eroii de la Sevilla, dintre care unii au plecat să explice acolo Sus cum a fost posibilă o asemenea performanță.

Nu avem cum să nu aducem un pios omagiu celor trei jucători din memorabilul meci de pe stadionul Sanchez Pizjuan plecați prematur dintre noi, în special omului care a stabilit un record de Guiness Book apărând toate cele patru lovituri de pedeapsă executate de catalani, nemuritorul Helmut Duckadam, alături de care îi mai amintim pe fundașul stânga Ilie Bărbulescu și mijlocașul Lucian Bălan.

La 39 de ani de la acel moment senzațional, fostul comandant al clubului Steaua, Nicolae Gavrilă, a dezvăluit pentru ProSport că, imediat după finală, au existat persoane private din Anglia care au oferit 60 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra clubul și care au spus că dacă e puțin sunt dispuși să pluseze consistent. Fostul ministru al Apărării, generalul Atanase Victor Stănculescu, implicat și în Revoluția din decembrie 1989, s-a opus spunând că Steaua nu poate fi vândută.

Gavrilă a vorbit și despre banii încasați de club pentru câștigarea trofeului, dar și de premiile primite de jucători, staff tehnic și cel medical, fiind exceptați doar conducătorii clubului.

Eu nu am primit absolut nimic, dar absolut nimic, un leu în plus măcar. Nimic, absolut nimic. Vă spun ceva, să știți că eu nu revendic vreo victorie, să știți asta, deși s-au întâmplat și cu mine acolo și poate am avut și eu meritul meu… dar asta e viața. Jucătorii, cei 14 care erau cei mai importați și au jucat cel mai mult, stafful, doctorul au primit câte o mașină ARO din, atenție, stocul de mașini de război al României.

Mașini care aveau doar rodajul făcut, în jur de 3000 de kilometri, mașinile erau, practic, mașini de luptă, de comandament care, în caz de război, te duceai cu ele pe front. Dar să nu credeți că erau blindate sau mai știu eu ce… ARO cu tracțiune dublă, puțin neîntreținute, că așa era toate tehnica militară, nu aveam hangare cum trebuie.

Să știți că unii au fost total nemulțumiți, Duckadam, Dumnezeu să-l odihnească!, este un exemplu în acest sens. De altfel, cei mai mulți, dacă nu toți, le-au vândut, au luat cam 140.000- 150.000 lei pe ele. Au fost ajutați să le vândă. Și au mai fost și alte beneficii, unii au fost premiați pe plan local, sigur că au fost beneficii. Dar eu, să știți, nu am luat nimic.

600.000 de dolari a primit clubul și au mai fost sume din drepturile de televizare, au mai venit niște bani și pentru celălalt trofeu, pentru Supercupa Europei.