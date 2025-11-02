Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor: Liverpool – Real Madrid

Kovacs va arbitra duelul programat marţi, 4 noiembrie, de la ora 22:00, pe Anfield. Scrie News. ro https://www.news.ro/sport/meci-de-gala-pentru-istvan-kovacs-in-liga-campionilor-liverpool-real-madrid-1922402802182025111422222126 Din brigadă mai fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi al patrulea oficial Marcel Bîrsan. În camera VAR vor fi Bastian Dankert (Germania) şi Fedayi San (Elveţia). În actualul sezon al Ligii Campionilor, Kovacs a mai condus două jocuri: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie) şi Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie). După primele 3 runde, Real Madrid este pe locul 5, cu 9 puncte, în timp ce Liverpool se află pe 10, cu două victorii (6 puncte).

