Meci de gală pentru Istvan Kovacs în Liga Campionilor: Liverpool – Real Madrid

Istvan Kovacs va arbitra meciul de Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid, un duel important care se joacă pe Anfield. În brigada sa se regăsesc și alți arbitri români, iar Kovacs continuă să fie unul dintre cei mai apreciați arbitri europeni

De Mădălina Hodea
Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la cel mai tare meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor: Liverpool – Real Madrid citează News.ro

Kovacs va arbitra duelul programat marţi, 4 noiembrie, de la ora 22:00, pe Anfield. Scrie News. ro https://www.news.ro/sport/meci-de-gala-pentru-istvan-kovacs-in-liga-campionilor-liverpool-real-madrid-1922402802182025111422222126

Din brigadă mai fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi al patrulea oficial Marcel Bîrsan. În camera VAR vor fi Bastian Dankert (Germania) şi Fedayi San (Elveţia).

În actualul sezon al Ligii Campionilor, Kovacs a mai condus două jocuri: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie) şi Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie).

După primele 3 runde, Real Madrid este pe locul 5, cu 9 puncte, în timp ce Liverpool se află pe 10, cu două victorii (6 puncte).

