Medic cardiolog: Asistăm la un nou caz Petre Țuţea!!!

Cecilia Pătru , medic cardiolog la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, a făcut o analiză pe cazul de la Spitalul Sfântul Pantelimon, luându-le practic apărarea celor două doctorite arestate preventiv.

DOUĂ COPILE SUPER DEȘTEPTE SUNT ARESTATE PE NEDREPT!!! UNDE ESTE MINISTRU JUSTIȚIEI???? UNDE ESTE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII??? UNDE ESTE PREȘEDINTELE????, a scris Cecilia Pătru.

Medicul cardiolog a explicat pas cu pas cazul pacientului de la Spitalul Sf. Pantelimon. Conform acesteia, cazul intens mediatizat era unul practic fara solutie terapeutica inca de la prezentarea la spital.

Redam postarea Ceciliei Pătru

In lumina noilor informatii aparute in mass-media ca fiind diagnosticele date de IML incerc sa explic cazul medical dar pe intelesul dumneavoastra de la inceputul bolii pana la sfarsit pentru a intelege.

Pacientul avusese in trecut tuberculoza. Dupa ani a aparut pericardita constrictiva( adica calcificare extrema a foitiei din jurul inimii). Calcificarea din jurul inimii era atat de importanta incat nu mai permitea distensia peretilor inimii pentru a umple cavitatile drepte cu sange. Se intra intr-un cerc vicios. Ca sa compenseze necesarul de sange si oxigen din tesuturi organismul descarca el, catecolamine. Efectul acestora pe cord se traduce prin cresterea pulsului Crescand pulsul scade perioada de relaxare a inimii-acea perioada in care cavitatile inimii se umplu cu sange si in care muschiul inimii primeste el, sange. Rezultatul este o scadere si mai importanta a valorilor tensiunii arteriale.

Sangele stagna in organe in ficat si asa a ajuns la ciroza cardiaca. Pericardita constrictiva se complicase cu ciroza cardiaca.( AFECTARE HEPATICA)

In plaman staza s-a suprainfectat determinand bronhopneumonie si s-a manifestat prin lipsa de aer

Pacientul odata ajuns la spital primeste antibiotic si perfuzii.

Volumul de lichide din organism creste, creste si mai mult gradul de staza, plamanul absoarbe apa ca un burete si respira din ce in ce mai prost Se administreaza oxigen ca sa compenseze lipsa de aer, insa degeaba pentru ca un plaman sever afectat nu mai permite incarcarea cu oxigen a sangelui. Creste cantitatea de dioxid de carbon din sange. Practic creierul primeste prea putin sange care este si de proasta calitate. Cedeaza functia creierului -devine encefalopat. Coma GCS 4 puncte . Un om obisnuit are in mod normal 15 puncte. Se cere suport ATI….(AFECTARE PULMONARA SI NEUROLOGICA)