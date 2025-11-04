Pacienții agresivi pot fi refuzați de medici

Conform Hotnews, Codul de Deontologie Medicală, elaborat de Colegiul Medicilor din România, prevede aceste contexte în care medicii pot refuza să ofere îngrijiri medicale. Acesta va intra în vigoare în 1 ianuarie 2026.

Există mai multe situații în care medicul poate refuza să ofere tratament unui pacient, conform Hotnews:

dacă aceasta este de natură să îi afecteze independența profesională, imaginea sau nu este conformă cu exercitarea profesiei;

dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal și/sau fizic;

dacă pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medic;

dacă i se solicită efectuarea unui act medical neconform cu valorile sale morale pe baza clauzei de conștiință, declarată anual în scris la Colegiul teritorial, recomandând pacientului adresarea către un alt medic.

dacă pacientul sau reprezentantul său legal solicită efectuarea de acte medicale ilicite sau contrare principiilor etice;

Medicul nu poate refuza tratarea unui pacient a cărui viață este pusă în pericol.

Staff-ul medical poate refuza un pacient nou „doar în situațiile în care capacitatea sa profesională este depășită, iar acest lucru ar afecta calitatea îngrijirii. Decizia trebuie să fie justificată medical și profesional, nu subiectiv sau arbitrar”, prevede noul Cod de Deontologie.

Dacă doctorul decide să nu ofere îngrijiri medicale cuiva, acesta este obligat să îi explice pacientului motivele refuzului. Medicii sunt obligați să prezinte motivația clar, respectuos și nediscriminatoriu. Totodată, doctorii vor trebui să ajute pacienții să identifice un alt cadru medical potrivit pentru tratarea afecțiunii.