Meghan Markle a făcut dezvăluiri: „Lumea nu știe ce se petrece”

Meghan, ducesa de Sussex, a dezvăluit că s-a confruntat cu complicații medicale după ce a născut și că a fost afectată de faptul că ‘lumea’ nu a fost la curent cu situația ei, informează DPA.

În primul episod al noului său podcast, ‘Confessions of a Female Founder’ (‘Confesiunile unei femei fondatoare’), Meghan a declarat că a fost diagnosticată cu preeclamsie post-partum după nașterea unuia dintre cei doi copii ai ei.

Această afecțiune este asemănătoare cu preeclamsia, care le afectează pe femei în timpul sarcinii – și implică hipertensiune, potrivit organizației de caritate Preeclamsia Foundation.

‘Este atât de rară. Și atât de înfricoșătoare’, a declarat Meghan, vorbind despre preeclamsia post-partum.

‘Încă încerci să te ocupi de toate lucrurile, iar lumea nu știe ce se petrece în tăcere, și tot în tăcere tu încerci să fii disponibilă pentru oameni. Încă încerci să fii prezentă, mai ales pentru copii. Însă aceste lucruri sunt o mare sperietură medicală’, a adăugat ea.

Whitney Wolfe Herd, fondatoarea aplicației de întâlniri online Bumble și totodată prima invitată a noului podcast creat de Meghan, a adăugat: ‘Da, ele sunt cu adevărat o chestiune de viață sau de moarte.”

‘Îmi amintesc că după ce l-ai născut pe Archie și toată lumea aștepta debutul său. Eu tocmai ce devenisem mamă și îmi spuneam: ‘Dumnezeule, cum poate această femeie să facă aceste lucruri? Cum poate această femeie să își pună pantofi cu toc și să își prezinte copilul în acea ținută frumoasă în fața lumii întregi? Eu abia făceam față unui mers până la ușă ca să-mi ridic mâncarea livrată la pachet. Arătam pe atunci ca și cum le spuneam: ‘Vă rog, nu vă uitați la mine”, a adăugat ea.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Regatul Unit (NHS), simptomele preeclamsiei post-partum includ dureri de cap severe, probleme de vedere, dureri mai jos de nivelul coastelor, vărsături și inflamări bruște ale picioarelor, genunchilor, feței și mâinilor.

Fără un tratament imediat, boala poate să ducă la complicații grave, inclusiv, în unele cazuri rare, la convulsii, tulburări hepatice și de coagulare a sângelui, precum și accidente vasculare cerebrale.

Podcastul ‘Confessions of a Female Founder’ este cea mai recentă producție dintr-o serie de inițiative lansate de Meghan după mult criticatul serial de lifestyle ‘With Love, Meghan’, produs de Netflix, și noul ei brand, As Ever.

Ea a promis că noul său podcast va conține ‘conversații între fete’ și sfaturi despre cum să creezi ‘afaceri de miliarde de dolari’.