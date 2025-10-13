Vizat de moțiune. AUR îl acuză pe Barbu că nu apără fermierii români

După moțiunile depuse împotriva ministrului Educației, Daniel David, Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, și Radu Miruță, ministrul Economiei, toate respinse, AUR a anunțat că depune o moțiune și împotriva ministrului Agriculturii.

Nu este vorba despre o persoană sau despre un partid anume, ci despre întreaga coaliție de guvernare, care are ultimul cuvânt de spus și poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești”, a declarat, la Parlament, deputatul Călin Matieș.

Mătieș l-a acuzat pe Florin Barbu că nu a luat în serios cerințele fermierilor după protestele de anul trecut, arătând că „din cele 14 puncte solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferență pe 8. 3 au fost tratate sumar, 3 le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană”.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, nemulțumit de răspunsul ministrului Barbu privind accesul apei pentru irigații

„În loc să apere fermierii români, Ministerul Agriculturii apără companiile care le vând apa din domeniul public, la prețuri stabilite unilateral. Răspunsul transmis de ministrul Florin-Ionuț Barbu este o demonstrație de obediență instituțională față de monopolul administrativ al «Apelor Române» și de tăcere convenabilă în fața marilor concesionari privați ai surselor de apă”, a declarat deputatul Valeriu Munteanu, potrivit gazetadambovitei.ro.

„Când statul îți ia apa din pământ, ți-o concesionează unei companii și apoi te obligă să o cumperi ca să-ți uzi legumele, nu mai putem vorbi despre agricultură liberă, ci despre o capturare economică a resurselor naționale. Ministerul Agriculturii ar fi trebuit să fie scutul fermierilor români. Din păcate, a devenit avocatul celor care le facturează apa”, a mai precizat Valeriu Munteanu.