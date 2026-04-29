Ministrul Apărării: A existat de mai multe ori ordin de tragere asupra dronelor

În interviul acordat pentru News.ro, ministrul USR al Apărării Radu Miruță a transmis că ordinul de tragere nu este suficient pentru lovirea unei drone. O astfel de acțiune este condiționată de mai mulți factori.

„Sunt situaţii în care apărarea antiaeriană de la sol şi avioanele de vânătoare au ordin de tragere, dar trebuie îndeplinite nişte condiţii pentru a se putea şi trage. Trebuie să existe confirmări din două surse că este o dronă care nu este autorizată să intre în spaţiu aerian românesc.

Momentele în care această decizie trebuie luată sunt fracţiuni de secundă. Nu este situaţia în care să fi avut un interval lung în care să fi putut lua această decizie până acum, dovadă că scopul nu a fost chiar să agreseze România şi NATO, ci sunt consecinţe colaterale ale unui război real în care se pot pierde vieţi omeneşti, în Ucraina”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul a transmis că deși astfel de ordine de tragere au existat, forțe armate române nu au tras către drone.

Miruță: Da, au existat aprobări de tragere

„Pe teritoriul naţional, a existat ordin de tragere în mai multe situaţii, dar nu s-a suprapus cu îndeplinirea condiţiilor pentru a se şi trage.”

Radu Miruță a transmis că lanțul pentru emiterea unui ordin de tragere a fost scurtat semnificativ.

„S-a scurtat. Acel lanţ, până acum un an, nici era nici definit în legislaţie. Legea era făcută pentru avioane care erau definite ca obiecte zbărătoare cu pilot. Aşa era sintagma. A trebuit modificată legea încât să introducem şi obiect zburător fără pilot, cum este drona. Lanţul de decizie acum este foarte clar, adică pentru ordini de tragere în drone deciza este, în România, la Şeful Statului Major al Apărării. Pentru avioane cu pilot, deciza este la ministrul Apărării.

Şi, Doamne fereşte, sper să nu fie cazul să fiu pus în situaţia de a lua o astfel de decizie, dar, evident. că sunt nişte proceduri foarte ferme pentru care nu există clipire de gene şi stat pe gânduri.”

Ministrul Apărării a repetat faptul că astfel de ordine de tragere către drone au fost emise. „S-a luat aprobare de la Şeful Statului Major. S-a luat aprobare. Există şi centrul NATO la Torrejon care emite şi el o astfel de decizie pentru anumite situaţii. Situaţia e dinamică. Dar da, au existat aprobări de tragere.”