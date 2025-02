Ministrul Educației, după întâlnirea cu ”geografii„

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat joi că a avut o întâlnire, pe marginea proiectului de planuri-cadru, cu geografii din universități, din Academia Române, din ‘societatea profesională’, care i-au prezentat un alt model de a ‘regândi’ disciplina Geografie la nivelul liceului.

‘Am avut întâlniri cu geografii din marile universități, din Academie, din societatea profesională. Au spus că au venit cu un alt model, în care, după mulți ani, vom readuce Geografia României în curriculum, ceea ce mi-am dorit de la început. (…) V-am povestit despre întâlnirea pe care am avut-o cu istoricii care mi-au propus un nou model de a gândi istoria la nivelul liceului, în care, după mulți, mulți ani, readucem disciplina Istoria Românilor și a României, ceea ce mă bucură.

Astăzi am avut o întâlnire cu geografii, care și ei mi-au dat un alt model de a regândi Geografia la nivelul liceului, astfel încât, după foarte mulți, mulți ani, vom avea din nou materia de Geografie a României, lucruri pe care mi le-am dorit de la început. Eu le-am gândit inițial, dacă țineți minte, să le aduc în clasele a IX-a și a X-a, pentru a le putea oferi tuturor copiilor, dar am fost deschiși și la alte modele și am spus că nu putem continua cu ce avem acum’, a explicat ministrul Educației, într-o intervenție online pe Facebook.

El spus că Geografia și Istoria României vor face parte din curriculum de Cultură și identitate națională.

‘Mă bucur că Academia Română, universitățile mari și societățile profesionale din zona Istorie și Geografie au înțeles mesajul meu și au venit cu alte modele cu care vom merge înainte pentru a avea acest curriculum important de Cultură și identitate națională’, a arătat Daniel David.