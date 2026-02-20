Ministrul Mediului confirmă dezvăluirile Cotidianul

Diana Buzoianu a vorbit vineri despre cum diverse firme obțin avize pentru iazuri pisciole doar pentru a extrage agregate, ca mai apoi să lase craterele un pericol pentru societate și mediu. Cotidianul a scris despre această situație încă de la începutul lunii februarie.

De Alex Tudor
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a organizat vineri o conferință de presă în care a făcut dezvăluiri despre cum unele firme fentează legea pentru a construi balastiere. Aceasta a declarat că societățile obțin avize pentru dezvoltarea unor iazuri piscicole, însă situația din teren devine cu totul alta. Diana Buzoianu a precizat că în ultimii 10 ani au fost emise 1.200 de avize pentru iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au și fost contruite întocmai.

La începutul lunii, Cotidianul prezenta această situație după discuții cu surse guvernamentale.

„Vrem să vorbim despre momentele în care legea este folosită ca paravan pentru interesele constructorilor, unii de bună credinţă, alţii mai puţin de bună credinţă. România practic astăzi este raiul, pe hârtie cel puţin, al iazurilor piscicole.

În realitate însă în ultimii 10 ani sunt 1200 de avize de gospodărire a apelor care au fost date pentru amenajări de iazuri piscicole. În realitate mai puţin de 10% din aceste iazuri piscicole care au fost avizate, există efectiv în teren. Aproape 102 astfel de obiective au fost realizate în ultimii 10 ani”, a declarat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

CITEȘTE ȘI: SURSE Sute de iazuri, verificate. Suspiciuni că funcționează ca balastiere ilegale

Cele mai multe dintre aceste avize au fost obținute de firme de construcții, a mai adăugat ministra. Diana Buzoianu a explicat acest fenomen prin fapul că „există un interes legitim al constructorilor de a obţine aceste agregate minerale, pietrişul practic, ca să poată să fie folosit în construcţii. Este legitim să obţină astfel de materiale altfel nu pot realiza aceste lucrări.

Pericolele falselor iazuri

Oficial, în ultimii 10 ani au fost extrase 230 de milioane de metri cubi de aggregate din iazuri piscile. Diana Buzoianu susține, însă, că această cantitate este mult mai mare în realitate. Ministra Mediului a vorbit inclusiv despre pericolele pe care le implică astfel de construcții dezvoltate sub avize paravan.

„Exploatările acestea care ajung să fie de cele mai multe ori cratere abandonate, exploatări abandonate sunt un pericol inclusiv pentru destabilizarea solului, pentru regimul hidrogeologic, inclusiv afectează pânza freatică. Am avut zone în care comunităţile s-au trezit că nu mai aveau apă în fântâni din cauza acestor exploatări şi de balastiere, dar şi de iazuri piscicole.

În apropierea acestor infrastructuri bineînţeles există şi poduri, există drumuri, lucrări hidrotehnice. Au existat cazuri în care au fost afectate aceste lucrări de către iazurile piscicole care s-au desfăşurat mult prea excesiv în zona respectivă”, a mai declarat ministrul Mediului.

Propuneri de modificări legislative

În ceea ce privește gropile care rămân în urmă, Diana Buzoianu susține că acestea fie rămân cratere umplute cu apă în care în ultimii ani au murit oameni înotând pentru că nu sunt realizate conform legislației, fie gropi de gunoi. În consecință, ministra Mediului propune modificarea legii.

„În primul rând vrem să modificăm legislaţia ca să nu se mai poată prelungi ani de zile cum se întâmplă astăzi. Craterele acestea pot să aibă autorizaţii şi peste 10. Avem sute de autorizaţii care au fost date chiar din 2015 începând şi până momentul de faţă în continuare sunt folosite pentru exploatarea balastului fără să fie creat în acea zonă un iaz piscicol, aşa cum s-a luat autorizaţia cu 10 ani în urmă. Deci vom limita termenul pentru prelungirea acestor autorizaţii”, a explicat Diana Buzoianu.

3 comentarii

  1. Aceste actiuni ”criminale”, cu avize date de niste corupti locali au lasat sate intregi, zone intinse fara apa.

