Mirosul banilor. Trump ”apreciază” că Zelenski i-a trimis o scrisoare

Președintele american Donald Trump a anunțat în discursul său de la Congres că a primit o scrisoare „importantă” din partea liderului ucrainean Volodimir Zelenski legat de negocierile de pace şi acordul privind mineralele. Trump a citat din scrisoare.

„Mai devreme astăzi, am primit o scrisoare importantă de la preşedintele Zelenski al Ucrainei”, a spus Trump.

„Scrisoarea spune: „Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu doreşte pacea mai mult decât ucrainenii. El spune: ‘Eu şi echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace durabilă. Apreciem cu adevărat cât de mult a făcut America pentru a ajuta Ucraina să-şi menţină suveranitatea şi independenţa. În ceea ce priveşte acordul privind mineralele şi securitatea, Ucraina este pregătită să îl semneze în orice moment convenabil pentru dvs”. a citat Trump.

Textul corespunde în mare cu ceea ce Zelenski postase cu câteva ore mai devreme pe reţeaua X.

„Apreciez că a trimis această scrisoare, tocmai am primit-o cu puţin timp în urmă. În acelaşi timp, am avut discuţii serioase cu Rusia şi am primit semnale puternice că sunt pregătite pentru pace. Nu ar fi frumos?”, a completat Trump.

Pe de altă parte, Trump a continuat să critice Europa, afirmând că aceasta a cheltuit mai mulţi bani pe petrolul rusesc decât pentru a ajuta Ucraina. În schimb, a spus Trump, SUA au acordat Ucrainei ajutoare de sute de miliarde.

Dar, din nou, Trump a afirmat în mod eronat că Statele Unite au acordat Ucrainei 350 de miliarde de dolari de la invazia Rusiei în 2022 şi că Europa a oferit doar 100 de miliarde de dolari.