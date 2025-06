Misiune imposibilă? ”Acum trebuie să câștigăm toate meciurile”

Internaționalul Vlad Chiricheș a spus, după înfrângerea suferită în Austria cu scorul de 1-2, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că pentru a mai spera la primul loc în grupa de calificare tricolorii trebuie să câștige toate meciurile care au mai rămas de disputat.

”Speram să revin cu un rezultat bun la echipa națională. Nu am reușit acum, trebuie să ne o gândim la următorul meci și la tot ceea ce urmează. E clar că acum trebuie să câștigăm toate meciurile ca să avem o șansă la primul loc. E clar că scad foarte mult șansele ca să câștigi grupa și trebuie să câștigi toate celelalte meciuri, asta trebuie să fie în capul nostru. Sper să ne revenim și să reușim să facem acest lucru. E trist, îmi doream să revin cu victorie sau cu un rezultat pozitiv, îmi pare rău că nu am reușit. Am încercat să îmi fac treaba cât mai bine, să îmi ajut echipa cât mai mult, să fac un efort pe acest post (mijlocaș defensiv, n. red.). Îmi pare rău că nu am reușit un rezultat bun, dar trebuie să ne ridicăm să ne revenim din punct de vedere moral și să reușim să câștigăm următoarele jocuri”, a afirmat Chiricheș la DigiSport.

”Cred că domnul Lucescu are experiența necesară să ajute echipa națională din orice postură și cred că asta este cel mai important. Nu cred că este acum important să se vorbească despre plecarea dânsului sau despre altceva. S-a pornit la un drum, se încearcă să se creeze un concept, o idee de joc și trebuie să aderăm la ideile lui. Și clar că se poate mult mai bine”, a adăugat acesta.

Chiricheș consideră că austriecii au beneficiat și de noroc în a obține victoria de sâmbătă seara de pe Ernst-Happel-Stadion din Viena.

”Primul lor gol a venit așa dintr-o fază oarecum norocoasă, nu ne așteptam. Am încercat să jucăm cartea contraatacului, să încercăm să-i prindem în benzi. Cred că în primele 20 de minute au fost OK, puteam fi poate mai pragmatici, puteam să reușim mai multe atunci. Păcat de golul acela pentru că a venit într-un moment nu foarte bun, înainte de pauză și l-am resimțit. Am încercat în repriza a doua să revenim, dar am luat din nou un gol nemeritat, pe o deviere. E clar că ei au avut controlul jocului și au avut oarecum meciul în mână, dar golurile lor au venit oarecum norocos”, a mai spus Chiricheș.