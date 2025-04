Miza ascunsă a lui Victor Ponta

Tot mai multe voci susţin că Victor Ponta a primit cetăţenia sârbă ca să poata scăpa în caz că era condamnat la închisoare şi nu pentru că ar fi salvat Belgradul de la inundaţii. Octavian Berceanu, fost comisar al Gărzii de Mediu, de pildă, este unul dintre cei care cred cu tărie acest lucru.

”De ce Ponta s-a autodetonat cu povestea deciziei evitarii inundatiei Belgradului prin inundarea unor sate in Romania? Oare Ponta ne pune sa prindem un iepure calarind un elefant in speranta ca vom obosi repede pe subiect? Hai, toata lumea cu ochii la „elefant” si la Ponta din 2014!

Context : Probabil raspunsul il gasim in anul 2014, cand Ponta era prim-ministru. La vremea respectiva Ponta avea acces la informatii clasificate, ca beneficiar al notelor informative ale Serviciilor, dar si beneficiar al informatiilor neoficiale din interiorului sistemului, incluzand Serviciile, DNA si parchete, pentru ca PSD-ul in 2014 era peste tot, mult mai prezent decat acum.

In 2015, DNA-ul d-nei Kovesi reusise, dupa o munca de cel putin doi anii, sa stranga dovezi in cazul Ponta-Sova-Rovinari (…)

Ponta, beneficiar al informatiilor scapate de la ancheta aflata in curs si cu simtul ascutit al supravietuirii in cazul unui puci in PSD, puci care l-ar da pe mana DNA-ului, cauta un refugiu. Faptul ca ar fi reusit sa fuga in timp util nu-l putea scapa de extradare, asa ca avea nevoie de un regim care sa-i garanteze trei lucruri: 1. Faptul ca nu va fi extradat in Romania pentru a executa o condamnare in cazul condamnarii cu executare. 2. Accesul la banii din conturile care i-ar fi asigurat confortul pentru restul vietii. 3. Cetatenia unui stat care i-ar fi permis sa calatoreasca in Turcia, China, sau destinatii exotice in baza unui pasaport, altul decat cel romanesc.

Modelul acesta si alegerea Serbiei ca tara adoptiva vine dintr-o colaborare mai lunga a regimului din Belgrad cu regimul de la Moscova, Serbia fiind un cap de pod pentru politica Kremlinului. Practiv, Serbia este si o zona libera pentru banii si afacerile rusilor si al celor certati cu legea, in general.

Modelul cetateniei sarbe a fost preluat si de Sebastian Ghita, care poate primi bani, poate trimite bani si poate beneficia de tot luxul unui seic de Romania.

De ce a vorbit Ponta despre povestea inundatiei peste Belgrad tocmai acum, ca sa motiveze primirea cetateniei?.

Probabil Ponta a detonat o bomba mai mica, artizanala, ca sa mascheze o bomba mai mare, care l-ar costa mai mult si fata de care nu are controlul deplin.

Poate ca ce nu se afla in mana lui e butonul detonator al scandalului ca cetatenia sarba a venit la cererea lui Ponta catre guvernul Sarb, de pe cand era prim-ministru, , ca masura de salvare si destinatie de fuga precum a amicului Ghita.

Poate acum Ponta, ca si atunci, a aflat ca urmeaza o stire/actiune care urmeaza sa-l impiedice in demersul sau si epuizeaza cu un fâsss lung un subiect care peste 3 sapttamani poate exploda.

Probabil e rusinos si pentru el sa explice ca, din pozitia de prim -ministru, a cerut cetatenia altui stat, controlat de Kremlin, ca sa poata scapa de o decizie judecatoreasca, in Romania. Dar acum 10 ani aceasta era considerata o decizie de viata si de moarte pentru Ponta, pentru o viata linistita, in libertate, cu acces la bani avand un istoric dovedit dincolo de lege.

Bomba artizanala detonata de Ponta (stirea iepure): Am luat o decizie in secret ca sa salvez Belgradul, imi fac mea culpa ca am inundat niste sate, cizmele Doinei si am trecut peste protocoalel in caz de urgenta. JJudecati-ma, umpleti stirile cu mine!