MM Stoica a inflamat returul cu Shkendija: Cea mai slabă echipă pe care am întâlnit-o!

FCSB s-a întors cu coada între picioare din Macedonia de Nord, de la prima partidă contra celor de la Shkendija din turul 2 preliminar al Champions League. După ce pierduseră incredibil returul din Andorra din primul tur, calificându-se la un gol diferență oamenii lui Elias Charalambous au mai adăugat o contraperformanță, primul eșec în fața unei grupări din Macedonia de Nord, cu 1-0.

Sigur, scorul e nu e unul dramatic, poate fi răsturnat miecuri seară, dar oricum a căzut greu și fanilor FCSB, care așteaptă la retur o evoluție la alte cote și o calificare concludentă. De aceea și numărul suporterilor va fi mare, în jur de 30.000 sau chiar și mai mult.

Deși era nevoie în special de liniște, de o atmosferă calmă înaintea acestui joc crucial pentru ambițiile de a ataca intrarea în noul format al Champions League, managerul FCSB, Mihai Stoica nu ds-a putut abține și a avut o exprimare chiar urâtă la adresa adversarului, care, totuși, începe acest meci în avantaj de un un gol la general.

Cea mai slabă echipă pe care am întâlnit-o! Cu atât mai deranjantă e înfrângerea. Acum mă interesează să nu ne facem de râsul lumii. Cu Inter D’Escaldes am fost lamentabili! Am fost penibil din primul până în ultimul minut! E o echipă din Andorra și nu ai voie să te prezinți așa! Nu avem voie să suferim în fața unor asemenea jucători. Acolo joacă Qaka, care nu și-a găsit loc la noi.

Procesul de pregătire nu a fost cel dorit, pentru că am avut jucători la naționale, dar asta nu te scuză când ai un adversar care e sub nivelul din Liga 2. Dacă nu înțelegem asta, nu vom avea nicio șansă! Cine joacă miercuri trebuie să rezolve meciul până la pauză.

Cel mai reprezentativ jucător al oaspeților, albanezul Kamer Qaka, jucător care a îmbrăcat pentru scurt timp și tricoul campioanei României acum câțiva ani, dar care nu va evolua la București după eliminarea din tur, l-a contrat pe Mihai Stoica destul de elegant:

„Noi avem obiectiv grupele Conference League. Știu ca ei vor în grupele Champions League, dar în tur mi s-a părut că nu sunt foarte puternici, așa cum, trebuie să o spun, mă așteptam la tragerea la sorți. Sincer, nu credeam și am rămas surprinși că-i putem domina așa cum am făcut-o în multe momente din meci. În continuare, tot FCSB are prima șansă la calificare, dar nu se știe niciodată în fotbal.

Cât despre vorbele lui Mihai Stoica, cred că a vrut să-i motiveze pe jucători. Nu, nu e chiar așa, nu pot fi de acord! Știu că cei de la FCSB sunt mai buni ca noi, recunoaștem și le-am spus și lor asta. Mihai Stoica este liber să spună ce vrea, dar cu tot respectul, eu nu cred că valoarea noastră este de play-out sau de Liga 2 din România!”