Moda stâlpișorilor cucerește orașul

10 oct. 2025 la 12:44 CD M Actualitate, Fotografia zilei 3

Vremea bordurilor schimbate sau chiar dublate pare că a apus. Stâlpișorii sunt acum la modă, stâlpișori care nu mai sunt doar schimbați, sunt dublați de-a dreptul.

 

O astfel de situație a fost dezvăluită de mai mulți bucureșteni, dar și de fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici. Fostul ministru a postat o fotografie cu un astfel de exemplu sub care precizează:

Am văzut această “capodoperă” și pur și simplu nu pot să nu mă gândesc la sursele de venit, substanțial şi ilegal, adăugat lunar în buzunarul propriu de către unii dintre “edili”  Când credeai că ai văzut cam tot în materie de şmecherie de primari de carton (scheme de subtilizare a banului public), apare unul care se vrea primar peste primari, cu acte, și zice: „De ce să alegem un singur tip de stâlp

 

De fapt, asta este schema “panseluța” … în variantă modernă (stâlpişori)

 

  2. Cu un mic efort , Țepeș ar rezolva intruducerea unui stîlpișor în dosul edililor practicanți ai acestui model de furt .

