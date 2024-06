Monica Iacob-Ridzi, reabilitată

Zile bune și pentru Elena Udrea, și pentru prietena sa, Monica Iacob Ridzi. Marți, Udrea a aflat că a scăpat de dosarul Hidroelectrica. Tot marți, Monica Iacob Ridzi a fost reabilitată.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis cererea de reabilitare judecătorească a fostului ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob-Ridzi, care a făcut închisoare. Decizia nu este definitivă.

„Admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de persoana condamnată Iacob Ridzi Monica Maria. Dispune reabilitarea judecătorească a persoanei condamnate Iacob Ridzi Monica Maria cu privire la condamnarea de 5 (cinci) ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr.73 din 27 ianuarie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 3721/1/2011, definitivă prin decizia penală nr. 24 din 16 februarie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2616/1/2014. Încetează decăderile, interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare„, se arată în decizia instanţei supreme.

Condamnată definitiv în anul 2015 pentru abuz în serviciu, Monica Iacob Ridzi a fost eliberată condiţionat în noiembrie 2017, după ce a executat efectiv doi ani şi opt luni închisoare, restul până la cinci ani petrecându-i în libertate, dar cu anumite interdicţii.



În urma obţinerii reabilitării, ea scapă de toate interdicţiile, iar condamnarea îi va fi ştearsă din cazierul judiciar.

În timpul detenţiei, Monica Iacob Ridzi s-a plâns în repetate rânduri de condiţiile din penitenciar.

„Sunt două săptămâni de când sunt în penitenciar dintr-o gravă eroare judiciară, două săptămâni de chin, de umilinţă, de durere, de suferinţă. Două săptămâni în care m-am simţit tot mai rău, două săptămâni în care medicul penitenciarului – o doamnă căreia nu am ce să-i reproşez – văzând cât îmi este de rău, a făcut eforturi să mă trimită la un spital pentru investigaţii ce îmi sunt urgente şi necesare având în vedere bolile grave de care sufăr (…) Am fost condamnată să stau în frig, mă încălzesc – ca şi celelalte deţinute – cu sticle cu apă încălzită la filtrul de cafea, am fost condamnată să fac duş de trei ori pe săptămână în cele zece minute cât este apă caldă acum (cele zece minute la împart cu colega de cameră pentru că avem un singur duş – de fapt, o ţeavă de duş, dar ne bucurăm ca nişte copii când o avem…)”, scria Ridzi în 2015 pe blogul personal, la puţin timp după ce a fost încarcerată.