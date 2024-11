Monica Tatoiu, ironii la adresa unei „ministrese“

Monica Tatoiu, cunoscută pentru opiniile sale tranșante pe diferite subiecte, a luat în colimator femeile care își fac injecții cu botox.

În podcastul Legende Urbane, realizat de Mihai Belu, Monica Tatoiu recunoaște că și ea apelează la astfel de tehnici de înfrumusețare, dar spune că face asta cu măsură.

„Eu mă uit pe stradă și mă uit și în studiourile de televiziune. Te uiți, zici că-i copy-paste. Deci toate au aceleași chestii în obraz, aceeași tunsoare și atunci te miri că un bărbat zice: „M-ai înșelat.”,

„Păi normal că am crezut că ești tu, pe bune! Deci este un motiv să spui că „Nu te-am înșelat, dragă, semănați între voi!”, și dacă e și puțin întuneric…(…)

Eu am botox, am de toate, de șapte ani de zile fac, dar le faci… nu se vede, adică trebuie să ai expresia. Am văzut o ministreasă, nu știu dacă știi la cine mă refer, așa… Doamne Dumnezeule sau câte o prezentatoare de televiziune… deci i se schimbă toată fizionomia, ești altă persoană și nu în bine. ”, a declarat Monica Tatoiu, în cadrul podcast-ului menționat anterior.