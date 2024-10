Nadal. ”Salutare tuturor. Vreau să vă spun că mă retrag din tenisul profesionist!

Legendarul jucător spaniol Rafael Nadal şi-a anunţat, joi, retragerea din tenisul profesionist, după ce în ultimii ani nu s-a mai ridicat la nivelul său obişnuit din cauza accidentărilor, transmite Reuters.

”Salutare tuturor. Vreau să vă spun că mă retrag din tenisul profesionist. Realitatea e că au fost doi ani dificili. Nu văd că mai pot continua. E o decizie dificilă. În viață există și un sfârșit. Acum am luat decizia că e un moment să-mi iau rămas bun.

Sunt fericit pentru tot ce s-a întâmplat. Mulțumesc industriei. Mulțumesc colegilor și rivalilor. Am trăit multe momente pe care o să le țin minte tot restul vieții”, a spus Rafa Nadal într-un clip postat pe platforma Twitter/X.

Nadal, câştigător a 22 de titluri de Mare Şlem, a precizat că ultima competiţie din carieră va fi turneul final al Cupei Davis, care va avea loc la Malaga între 19 şi 24 noiembrie.

Nadal.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

