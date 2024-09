Nadia, o viață de film: „E foarte încântată”

Regizorul Tudor Giurgiu a afirmat, la Oradea, că ar dori să realizeze un film documentar despre Nadia Comăneci pe care să-l lanseze în 2026, la 50 de ani de la momentul istoric al Olimpiadei de la Montreal.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem. Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat, pe scena teatrului orădean, regizorul Tudor Giurgiu, alături de echipa de producţie a filmului „Nasty”.

Cei trei profesionişti, Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu, au răspuns întrebărilor venite din partea publicului spectator după vizionarea filmului Nasty, „pentru prima oară proiectat într-un teatru”, cuprins în programul TIFF Oradea (27 – 29 septembrie).

Întrebaţi fiind dacă România a avut o datorie morală faţă de Ilie Năstase să realizeze un astfel de film, Cristian Pascariu a răspuns: „Lui i s-a părut normal să se facă acest film despre el! ‘Păi, da, de ce abia acum?’, zicea. El, cu siguranţă, îl aştepta de ceva vreme, Şi eu cred că da. Este unul dintre cei mai vizibili sportivi români în afara României, cu nişte rezultate impresionante şi care a schimbat ceva în acest sport la nivel mondial”, a punctat Pascariu.

În context, a adăugat Tudor Giurgiu, fiind şi aproape de Ungaria, statul maghiar a finanţat cu peste 2,5 milioane de euro realizarea unui film despre marea lor campioană la înot, Hosszu Katinka.

„Noi ne-am chinuit. Avem şi noi bani de la stat, puţini, dar susţinerea majoră e privată. Un pic, ei au altă perspectivă. Dar vorbim de nevoia de a spune poveşti când trebuie şi în anumite momente oportune. Năstase avea dreptate când spunea că e bine că s-a făcut filmul ăsta şi nu când poate ar fi prea târziu”, a spus Giurgiu.