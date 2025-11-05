Adrian Năstase își pregătește întoarcerea în viața PSD

Fostul președinte PSD, Adrian Năstase, anunță că va participa la congresul partidului. Sorin Grindeanu este unicul candidat pentru scaunul de la Kiseleff. La congresul care va avea loc pe 7 noiembrie, i-a invitat pe toți foștii președinți ai PSD, pentru o „reunificare” a partidului.

Adrian Năstase pregătește un discurs în care vorbește despre două direcții importante: refacerea departamentelor PSD pentru a forma viitorii lideri și unirea tuturor generațiilor din partid. Spune că PSD are nevoie de o schimbare reală, care să ducă la crearea unor politici clare, și de un program de guvernare bine pus la punct.

Adrian Năstase spune că noua generație de politicieni trebuie să învețe din experiența acumulată în anii 2000, iar partidul are nevoie urgentă de o reconectare cu valorile sociale-democrate autentice și de o organizare internă care să-i redea forța și credibilitatea.

,,Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală, nu doar de o schimbare de formă, ci de o reașezare a valorilor sale fundamentale în centrul acțiunii politice. Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității”, scrie Năstase pe blog.

Fostul premier vorbește despre o nouă imagine a PSD care ,,trebuie să fie partidul tuturor generațiilor  un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului.”

El apelează la o sintagmă care l-a făcut celebru pe Gabriel Oprea, interesul național, și propune o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă.

Se întoarce politica din 2000 în 2025 ?

Năstase vrea să reînvie celebrele departamente ale PSD, guvernul din umbră, pe care l-a coordonat multă vreme.

,,Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență, merit și loialitate față de idealul comun. Numai prin profesionalism putem reda încrederea oamenilor în politica social-democrată.”

Adrian Năstase a fost prim-ministru al României între 2000 și 2004.

Pe cine a invitat Grindeanu la congresul PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care este unicul candidat pentru conducerea partidului la congresul care va avea loc pe 7 noiembrie, spune că i-a invitat pe toți foștii președinți ai PSD la eveniment, pentru o „reunificare” a partidului.

„Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la congres”, spune președintele interimar al PSD

Cum se schimbă la față PSD

PSD este în plin proces de rebranding, înainte de alegerile interne de pe 7 noiembrie. Vrea să modifice statutul și să scoată cuvântul progresist din el.

Articolul 8 din actualul Statut: „Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

Viitorul articol 8 va suna total diferit.

Articolul 8 din viitorul Statut: „Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

  6 comentarii

