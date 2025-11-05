Adrian Năstase își pregătește întoarcerea în viața PSD

Adrian Năstase spune că noua generație de politicieni trebuie să învețe din experiența acumulată în anii 2000, iar partidul are nevoie urgentă de o reconectare cu valorile sociale-democrate autentice și de o organizare internă care să-i redea forța și credibilitatea.

,,Cred cu tărie că PSD are nevoie de o refondare ideologică reală, nu doar de o schimbare de formă, ci de o reașezare a valorilor sale fundamentale în centrul acțiunii politice. Trebuie să redescoperim esența noastră: un partid al oamenilor, al solidarității, al echității și al demnității”, scrie Năstase pe blog.

Fostul premier vorbește despre o nouă imagine a PSD care ,,trebuie să fie partidul tuturor generațiilor un loc unde experiența se întâlnește cu energia tinerilor, unde trecutul se leagă firesc de viitor, iar dialogul dintre generații devine motorul progresului.”

El apelează la o sintagmă care l-a făcut celebru pe Gabriel Oprea, interesul național, și propune o viziune coerentă care să nu lase nicio regiune în urmă.

Se întoarce politica din 2000 în 2025 ?

Năstase vrea să reînvie celebrele departamente ale PSD, guvernul din umbră, pe care l-a coordonat multă vreme.

,,Selecția oamenilor trebuie să se bazeze pe competență, merit și loialitate față de idealul comun. Numai prin profesionalism putem reda încrederea oamenilor în politica social-democrată.”

Adrian Năstase a fost prim-ministru al României între 2000 și 2004.

Pe cine a invitat Grindeanu la congresul PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care este unicul candidat pentru conducerea partidului la congresul care va avea loc pe 7 noiembrie, spune că i-a invitat pe toți foștii președinți ai PSD la eveniment, pentru o „reunificare” a partidului.

„Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la congres”, spune președintele interimar al PSD

Cum se schimbă la față PSD