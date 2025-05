Năstase. Românii și-au făcut „damblaua”, corabia intră la apă

A doua zi, s-au risipit insă efectele de mahmureală si au inceput să apară anumite consecinte: devalorizarea leului, creșterea dobânzilor la credite, probleme cu finanțarea deficitului, banii din PNRR.

In aceste conditii, cine sunt cei care vor trebui să rezolve crizele grave ale României de după alegeri?

Nicușor Dan? Nu l-am cunoscut personal. Mi se pare o prezență decentă deși nu cred că are abilitățile necesare pentru a conduce politica externă a României în această perioadă complicată. În plus, contactele sale externe par mai curând „unilaterale”.

Ceea ce mă îngrijorează însă mai mult este „haita” USR-istă care s-a repezit la sediul său de campanie imediat ce a fost anunțat rezultatul votului. Sunt cei care au adus în spațiul public ura și au folosit DNA -ul pe post de Big Brother. Sunt reprezentanți ai firmelor Pharma și ai imobiliarelor. Sunt cei care au introdus „plăcuțele suedeze” în lupta politică și au infectat atmosfera din parlament, drum urmat ulterior și de Aur.

George Simion? El pare cumva doar „vocea” lui Călin Georgescu. De altfel, înțeleg că un vot pentru George Simion ca președinte ar înseamna, in acelasi timp, și un vot pentru viitorul „premier” al României – Călin Georgescu – care urmează să fie impus în parlament pe modelul șantajului cu alegerile anticipate, din 2004, al lui Băsescu. Pare, în felul acesta, că alegerile parlamentare recente vor fi, in fapt, „anulate”, investirea Guvernului nemaifiind rezultatul configurației parlamentare.

Ca reprezentant MAGA, George Simion se prezintă, mai curând, ca exponent al unui „suveranism” american. Relația sa cu republicanii americani și cu președintele Trump sunt importante dar la fel de importante sunt relațiile cu liderii europeni și cu reprezentanții Uniunii Europene, relatii ce par afectate si care vor determina consecinte politice si economice pentru România. Pentru americani, in această etapă este important să-si proiecteze in afară forta militară si economică. Pentru România, asa cum arăta I.I.C., Bratianu, in zona in care am supravietuit, importante sunt diplomatia si aliantele.

Soluțiile economice preconizate de George Simion par îndoielnice, în opinia mea. Nu intru acum în amănunte.Vor urma probabil dezbateri între cei doi candidați și poate că unele chestiuni se vor lămuri. Între timp, corabia noastră continuă să ia apă.

Alegătorii au avut dreptate (ca de obicei!) în primul tur al prezidențialelor iar acum aștept, cu interes, să văd cum vor avea dreptate în turul doi.

PS In fotografie, o persoană care se intreabă cu cine să voteze in turul doi.