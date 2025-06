Neam prost de PSD-ist (video)

Florea Negrilă, primarul PSD al comunei Babiciu din județul Olt, a stârnit revoltă în mediul online printr-un gest făcut în fața localnicilor. Primarul a aruncat pe scenă 3.000 de lei în timpul unui concert organizat de Zilele comunei. Artistul (un manelist) care îi primise a început apoi să arunce banii localnicilor.

Cum justifică primarul?

„Da, care-i problema? Sunt banii mei, bineînțeles. Așa am simțit eu în momentul respectiv. N-am făcut niciodată. Eu sunt privat din ’94 și, când am venit primar, aveam câteva milioane de euro în conturile personale și ale familiei”, a spus primarul, conform presei.

Reacții pe Facebook

”(…) Nu cred ca ar fi putut să înjosească sutele de locuitori prezenti la eveniment, aruncand mii de lei pe dedicatii, cand probabil majoritatea cetatenilor se gandeau ca vine data pentru facturi, rate la banci si restu’ …

Artisti platiti cu mii de euro, intr-o “era a ordonantelor fiscale ” … mai avem si in comunele din Gorj, un Vali Vijelie care-si face “talentul” si NU pe putini bani, fix intr-o localitate in care primarul urla ca nu are bani pentru salarii, Rosia de Amaradia”.

”In aceste zile in care se discuta despre „austeritate” si „strans cureaua”, in care oamenii sunt sufocati de preturile in crestere la…orice(sa nu uitam de noile tarife la energie valabile de la data de 1 iulie care, in unele cazuri, duc la dublarea facturilor), ei bine, in aceste zile pline de incertitudine, există (cel putin) un om pe care il doare…undeva de toata zbaterea asta. El are bani (ca asa ne spune dumnealui, ca sunt bani personali) si o arata ostentativ tuturor. Nu e nicio rusine sa ai bani obtinuti cinstit, bravo tie daca ai! Dar cand o gramada de oameni traiesc pe datorie(se imprumuta sa plateasca cheltuielile curente), cand tara este la un pas de colaps, imaginea unui primar oarecare(desigur, „intamplarea” face sa fie tot de la PSD) care arunca la propriu cu bani, nu are cum sa conduca la o creștere cat de mica a încrederii pe care oamenii normali o au in politicieni.

Doamnelor si domnilor, faceti cunostinta cu dl Florea Negrila, primarul comunei Babiciu, jud. Olt”.

VIDEO