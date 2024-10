Netanyahu, de capul lui. Americanii se spală pe mâini

Marile puteri nu-şi asumă. SUA s-au declarat marţi „împotriva” campaniei de bombardamente lansate de Israel asupra capitalei libaneze Beirut şi au informat autorităţile israeliene despre acest lucru, transmite AFP.

„Am spus clar Israelului că ne opunem campaniei de bombardamente pe care a lansat-o în ultimele săptămâni la Beirut”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Matthew Miller, subliniind că aceste lovituri au scăzut în intensitate în ultimele zile.

Beirut, Lebanon

After 5 days of silence, Israel continues strikes in the southern suburbs of Beirut.

(Clip from AP live stream) pic.twitter.com/nqMJQYQwqP

— kim høvik (@kimhvik2) October 16, 2024