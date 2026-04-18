Nicușor Dan organizează dezbateri despre prioritățile României în UE

Administrația Prezidențială condusă de Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că organizează o serie de dezbateri în perioada 5-9 mai în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”. Lista de discuții se încheie cu un eveniment la care va participa și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Administrația Prezidențială va organiza, în perioada 5-9 mai 2026, la inițiativa Președintelui României, Nicușor Dan, o serie de evenimente în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”

Obiectivul principal al acestui demers este încurajarea unor dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană”, a anunțat administrația lui Nicușor Dan pe Facebook.

Dezbaterile vor acoperi un spectru larg de subiecte, de la politică și economie la inteligență artificială și educație.

„Sub această umbrelă conceptuală, se vor desfășura mai multe dezbateri, prelegeri și conferințe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaționale și de cercetare, culturale și de spiritualitate, precum și pe impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra funcționării instituțiilor.”

„La aceste reuniuni vor lua parte specialiști, lideri politici, europarlamentari, reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor non-guvernamentale și ai mediului academic, oameni de afaceri, reprezentanți ai cultelor religioase din România și studenți.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la dezbateri, participând la dialogul cu invitații. Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene și care să ofere țării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate și prosperitate.”

Programul evenimentelor