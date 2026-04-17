Nicușor Dan, tras de urechi de 25 de ONG-uri: Riscați să rămâneți în istorie ca Iohannis

Scrisoarea trimisă către președintele Nicușor Dan este semnată de 25 de ONG-uri apropiate anterior de acesta, printre care nume cunoscute precum Declic, Corupția Ucide sau dexonline. Publicată de Ștefăniță Radu pe Facebook, scrisoarea invocă mai multe puncte de vedere ale unor persoane publice, printre care se numără cântărețul Tudor Chirilă, jurnalista Emilia Șercan sau activistul Marian Ceaușescu.

„Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat.

Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice”, acuză ONG-urile.

„Nicușor Dan, o continuitate a mandatului lui Iohannis”

Asociațiile îl acuză pe Nicușor Dan de aroganță. Totodată, ONG-iștii îl asemuiesc pe președinte cu predecesorul acestuia, Klaus Iohannis.

„ Solicitările noastre, la care ați făcut referire cu ironie, nu sunt revendicări arbitrare, ci vizează exclusiv propriile dumneavoastră angajamente. Ați fost ales pe un val de speranță: promisiunea unui stat funcțional, și fără ingerințe politice depolitizat, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice. Astăzi, la aproape un an de la preluarea mandatului, suntem obligați să constatăm nu doar că aceste obiective nu au fost atinse, ci că acțiunile dumneavoastră susțin în continuare status quo-ul.

Ați ales să răspundeți criticilor nu cu argumente, ci cu aroganță. Nu cu responsabilitate, ci printr-o mimare a cinismului specific celor pe care ați promis că îi veți combate. Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.

Deciziile adoptate până în prezent indică, în mod îngrijorător, o continuitate a practicilor din mandatul fostului președinte Klaus Iohannis, un mandat care a contribuit la erodarea încrederii publice, la tolerarea corupției și la amplificarea tensiunilor sociale și politice.”

Problemele cu justiția

ONG-urile au semnalat mai multe decizii cu care nu sunt de acord pe care președintele le-a luat în justiție. Aceștia vorbesc mai ales despre numirile de la Parchete, puternic contestate de societatea civilă, dar apărate de Nicușor Dan, care le-a promulgat.

„Numirea Liei Savonea – percepută public drept unul dintre simbolurile justiției capturate – a reprezentat un semnal devastator pentru încrederea în independența sistemului judiciar. Nu este doar o decizie controversată, ci o declarație politică în sine, care contrazice frontal promisiunile asumate.

Mai mult, numirea șefilor de parchete a fost însoțită de o pledoarie amplă în favoarea unor magistrați a căror activitate în trecut nu este doar lipsită de rezultate și profesionalism, ci care au sabotat însuși actul de justiție.

În schimb, am observat o tăcere asurzitoare în contextul în care mai mulți magistrați au semnalat public, recent, disfuncționalități grave din sistemul judiciar, susținute de dovezi și informații din interior. Aceștia și-au asumat riscuri reale, expunându-se în fața unui sistem judiciar represiv față de vocile critice, în speranța unei implicări din partea dumneavoastră în sprijinul unei justiții funcționale, echitabile și reformate.

În paralel, asistăm la o intensificare a fenomenului de dezincriminare de facto a marilor corupți, prin eliberări succesive și anulări de pedepse. Lipsa unei reacții ferme din partea instituției prezidențiale nu poate fi interpretată decât ca o abdicare de la rolul constituțional de garant al statului de drept.”

„În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă”

Pe lângă problemele din justiție, asociațiile au critici și referitor la serviciile secrete și politica externă a României.

„Eșecul serviciilor în gestionarea amenințărilor de tip război hibrid și rolul supradimensionat în societate ridică semne de întrebare serioase privind capacitatea de coordonare la nivelul cel mai înalt al statului. În loc de claritate și fermitate, am asistat la ezitare și reacții întârziate.

În plan extern, poziționarea României a devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică, fiind prea des aliniată unor oportunități de moment, în detrimentul interesului național pe termen lung.

Numirile recente în fruntea parchetelor generale – persoane asupra cărora planează suspiciuni serioase de incompetență sau conexiuni cu rețele de interese – consolidează această direcție. Ele nu pot fi justificate nici prin criterii de profesionalism, nici prin cele de integritate.”

„Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui”

În final, ONG-urile amenință: Nicușor Dan riscă să devină parte centrală a sistemului pe care a jurat să-l destructureze, așa că va fi judecat de asociații din această perspectivă.

„Domnule Președinte,

Prin deciziile și atitudinea dumneavoastră recentă, ați demonstrat nu doar o abatere de la promisiuni, ci o decuplare profundă de la electoratul care v-a susținut. Ați ales să minimalizați această ruptură, în loc să o corectați.

Votul primit nu a fost unul de încredere oarbă, ci un mandat condiționat de reforme reale și de respectarea angajamentelor asumate. Astăzi, acest mandat este grav compromis.

La fel ca predecesorul dumneavoastră, riscați să rămâneți în istorie nu ca un reformator, ci ca un continuator al unui sistem pe care ați promis că îl veți destructura.

Societatea civilă nu va rămâne spectator. Vom acționa, vom documenta și vom sancționa public fiecare decizie care trădează acest mandat.

Nu vom mai accepta să fim păcăliți și disprețuiți prin promisiuni făcute doar pentru a fi încălcate.

Ați avut șansa să schimbați sistemul; dacă ați ales să îl serviți, veți fi judecat ca parte a lui.”

ONG-urile au fost mai ales supărate pe numirile de la Parchete, unde Nicușor Dan a acceptat propunerile PSD. Cea mai controversată numire este cea a Cristinei Chiriac.

Prezent în studioul Europa FM la un interviu cu Sebastian Zachmann, președintele Nicușor Dan consideră că actualul procuror general al României, Cristina Chiriac, nu are o problemă de moralitate, în legătură cu modul în care a fost gestionată ancheta ce l-a vizat pe episcopul Hușilor.

Nicușor Dan i-a luat apărarea procurorului general Cristina Chiriac, precizând că „am încredere în doamna Chiriac, nu cred că are o problemă de moralitate”.

Nicușor Dan îi ia apărarea procurorului general Cristina Chiriac

Șeful statului a făcut declarații și cu privire la faptele penale ce l-au vizat pe fostul episcop al Hușilor pe care actualul procuror general al României le-a investigat.

„Au fost două dosare, unul la DNA, de șantaj. Și un dosar la Parchetul Curții de Apel Iași. Este dosarul de abuz asupra minorilor. În dosarul de la DNA nu au fost minori și abuzuri. în Dosarul de la DNA a fost un șantaj cu niște filme. Doamna Chiriac nu a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz. Era un act consimțit și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul. Că mai mult de atât nu este” a declarat președintele Nicușor Dan.

Poziționarea președintelui a fost dur criticată de opinia publică.

Cine a semnat scrisoarea

1. Federația Inițiativa Timișoara

2. Valea Jiului Society

3. Declic

4. Corupția Ucide

5. Agent Green

6. Reset

7. Codrii Iașilor

8. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”

9. Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara

10. Societatea Timișoara

11. Freedom House România

12. #activAG Pitești

13. Asociația Împreună pentru A8

14. Activism Civic Craiova

15. Braşov Community

16. Rezistența Civică Galați

17. VeDem Just – Voci pentru Democrație și Justiție

18. Inițiativa România

19. Asociația Civica

20. Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei

21. Centrul pentru Inovare Publică

22. Asociația Respiro Human Rights Research Centre

23. Miliția Spirituală

24. Bankwatch Romania

25. Asociația dexonline