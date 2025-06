Nicușor Dan, prima conferință de presă la Cotroceni. Nu mai merge cum mergea

Președintele României Nicușor Dan susține prima conferință de presă de la Palatul Cotroceni.

”Absolut toată lumea a fost de acord că nu mai merge cum a fost. Trebuie să facem restructurări, să reducem indemnizațiile oamenilor din diferite consilii de administrație și să tăiem tot felul de sinecuri. Absolut toată lumea a fost de acord că nu mai merge cum a fost„, a atras atenția Nicușor Dan.

”Trebuie să luam măsuri rapide și eficiente. Nu ne permitem alegeri anticipate și trebuie să lucrăm cu Parlamentul care a fost votat de români”, a mai arătat președintele.

Principalele declarații

”Ne dorim ca luni să avem o primă schiță a programului de guvernare și de aici să înceapă discuțiile pe acordul de guvernare. Salut disponibilitatea tuturor partidelor de a participa în acest moment la formarea guvernului. Nu am discutat de nume. Privind deficitul, avem un grup care lucrează. Prima schiță va fi prezentată liderilor mâine, joi. De aici începe discuția politică. Vreau să transmit mediului de afaceri că suntem serioși.

Pe plan extern, pe 10 iunie o să avem a Regelui Spaniei. Tot pe 10 iunie mergem la Chișinău. Imediat după un summit în Ucraina. Pe 25 iunie va fi summitul NATO de la Haga. Apoi, voi merge la summitul Consiliului European.

Au fost mulți care au contribuit la campania mea și nu am apucat să le mulțumesc. O voi face după ce programul intens îmi va permite”.

Discuțiile despre guvern

”Nu s-a discutat de persoane până în acest moment. Au fost puse pe masă diferite scenarii de prim-ministru, dar fără ca persoane să fie nominalizate. Așteptăm acord pe program și după vom discuta nume. În ceea ce privește măsurile, vom avea o listă de măsuri cu impactul bugetar și decizia politică va fi luată imediat. Nu suntem la momentul să spunem că am agreat pe ceva„.

Cum se împart banii din bugetul local – ”România plătește o pizza medie și mâncă una mare„

”Dacă vreți o analogie, de ani de zile plătim o pizza medie și mâncam o pizza mare. Diferența trebuie să fie plătită de cineva. Un lucru bun care s-a întâmplat în ultimii ani e creșterea încasărilor ca procent din produsul intern brut, suntem la 30% am plecat de la 26%. Pe măsură ce o să consolidăm ANAF, reducem din evaziunea fiscală, procentul o să crească. Chestiunea e că cheltuielile statului au crescut mult prea mult față de procentul din PIB și trebuie să ajustăm”.

Nicușor Dan spune că e ”deloc mulțumit de lupta anticorupție„

”…sunt zone întregi de corupție care sunt ignorate. După ce terminăm cu deficitul, partea de justiție va fi principala mea preocupare”.

În ceea ce privește serviciile, da. Este nevoie de un director civil la SRI, foarte probabil este nevoie de un nou director SIE.

Problema evaziunii, în CSAT

”Evaziunea fiscală este deja în strategia națională de securitate. Nu este nevoie de o modificare.

Ceea ce noi trebuie să facem este să fim foarte clari până unde acționeză serviciil de informații. Serviciile, pentru că evaziunea fiscală este de securitate națională în documentul oficial al statului, trebuie să găsească informațiile despre această problemă și totul este ca rolul lor să se opreacă la a furniza informații către ANAF și parchete. Un director civil SRI are asta ca principală misiune”.

Repoziționarea SUA pe flancul estic

”Pentru moment, dincolo de o perspectivă de schimbare a preocupării SUA înspre Asia dinspre Europa nu s-a pus în mod concret o discuție despre relocări de trupe„.

Contribuția la sănătate, plătită de pensionari?

”E o discuție în curs. Sunt extrem de multe variante pe masă. Niciuna nu a fost pusă în discuție ca să există un consens asupra ei. Este una din măsurile din pachet. Nu pot să vă confirm nici pragul de 2.500 de lei”.

Despre relația cu SUA

”Am avut un moment de neîncredere după anularea alegerilor. Neîncredere care nu s-a manifestat oficial prin poziții ale unor oameni din administrație. Cred că am depășit momentul. Avem mai multe paliere de discuții, avem un palier foarte important pe zona militară. Pe fiecare palier trebuie discuții tehnice înainte de o vizită la nivel înalt”.

Serviciile de informații nu fac controale, culeg informații

”Serviciile de informații nu fac controale. Ele culeg informații. Controalele sunt făcute de reprezentanții ANAF și, în măsura în care există suspiciuni, pot fi făcute de parchete. Vreau să fie clară delimitarea între activitatea serviciilor și altor organe. Serviciile culeg informații care sunt relevante pentru securitatea națională.

Care este discuția? Există o prioritate în culegerea acestor informații. Dacă o prioritate este zona de securitate propriu-zisă, potențiale acțiuni teroriste și îmi doresc ca în activitatea de informații zona de evaziune fiscală să fie o prioritate. Asta e tot ce am spus„, a răspuns președintele, rugat fiind să explice cum va asigura că aceste controalele fiscale nu se vor duce la firmele sau companiile care nu fac parte din rețeaua de influență a unor anumite grupări de interese din jurul serviciilor?

Eficiența gen. Lucian Pahonțu, trecut rezervă ca militar, rămas în funcția de director SPP

”O să am o evaluare. Evident că l-am cunoscut pentru că e omul care are atribuții în privința securității mele personale, a instituției. O să am o evaluare pe activitatea serviciilor. Evaluarea va fi imediat după ce ieșim din discuții pe deficit și buget„.

Dl Dragoș Atanasiu, consilierul dvs., a spus că transparența declarațiilor de avere este”o tâmpenie”

”Am avut o înțelegere ca consilierii săi să rămână până la 30 iunie timp în care să facem evaluările și o parte să rămână și alta să plece. Suntem într-o democrație, există o decizie CCR pe care trebuie să o respectăm. Îmi doresc ca motivarea să apară cât mai repede și am perceput o deschidere a partidelor de a schimba legea pentru a asigura transparența în funcții publice”.

Criteriile pentru numirea consilierilor

”Competență și onestitate. Alte nume nu. 30 iunie este data în care îmi propun să vin cu o parte de echipă„.

Reorganizarea administrativ-teritorială

”O reorganizare nu se poate face mai repede de 2028, sunt primari, consilieri locali care au câștigat alegerile cu un mandat de 4 ani. Da, este necesar ca până în 2027 să reflectăm la chestiunea asta. Ce se poate întâmpla în perioada următoare este să discutăm de niște limitări în ceea ce privește activitatea concretă a UAT-uri și Consilii Județene„.

De unde să se facă tăierile?

”Vreau să apăr Institutul de Matematică al Academiei. Trebuie făcută o evaluare a institutele, dar în orice caz nu e ceva care să se întâmplă în următoarele 30 de zile. Sunt de acord cu evaluarea„.

Despre anularea alegerilor

Nu (nu am cerut date – n.r.), până acum m-am preocupat de deficit și guvern și de obligațiile externe. Imediat, e o chestiune de 1-3 săptămâni, după alături de justiție va fi o precupare importantă”.