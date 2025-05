Nicușor Dan, despre demisia lui Ciolacu

Candidatul independent Nicușor Dan a susținut conferință de presă în care s-a declarat optimist în ceea ce privește alegerea pe care românii o vor face în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

„România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni diametral opuse, o direcție proocidentală față de o direcție antioccidentală. O direcție de libertate economică față de o direcție de izolaționism economic și, mai ales, opțiunea de o cultură a înțelepciunii și a dialogului față de o cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist. Am speranța puternică că societatea românească are puterea să facă alegerea înțeleaptă la alegerile din 18 mai”, a spus Nicușor Dan.

El a făcut apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste două săptămâni pentru alegerile prezidențiale și a declarat că demisia premierului Marcel Ciolacu este o chestiune secundară.

„Trebuie să ne concentrăm în aceste două săptămâni pe alegerile prezidențiale, după va fi timpul pentru o discuție serioasă despre guvernare. Vreau să mă concentrez pe dezbatere. Vocea partidelor va conta mai puțin în aceste două săptămâni. Va conta mai mult vocea oamenilor. Și eu sunt optimist că mulți oameni de bună credință, care sunt urmăriți de foarte mulți români, vor arăta direcția.

A apus o epocă în care niște partide politice considerau electoratele drept niște saci de voturi pe care îi mutau dintr-o parte în alta.

Demisia lui Ciolacu este un element secundar față de alegerea pe care o au de făcut românii pe 18 mai. Evident că trebuie să vorbim și despre acest lucru, după 19 mai”, a afirmat Nicușor Dan.