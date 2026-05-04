Nicușor Dan: Sunt probleme mari în managementul companiilor de stat

Nicușor Dan spune că există probleme mari în managementul companiilor de stat

În cadrul declarației de presă făcută la Erevan, la finalul summit-ului Comunității Politice Europene, președintele Nicușor Dan a vorbit și despre disputa stârnită de intenția Guvernului de a lista la bursă participațiuni ale anumitor companii de stat.

Președintele a declarat că există probleme mari în managementul acestor companii. Totuși, ele trebuie făcute să funcționeze conform principiilor economiei de piață. Pentru asta, companiile au nevoie de manageri competenți.

Totodată, el s-a arătat încrezător că, folosind tactul și negocierile, se poate ajunge la un acord politic în această privință.

„Sunt probleme mari de management la companiile de stat. Noi trebuie să reușim să le facem să funcționeze pe principii de economie și să reușim să ducem un management competent acolo. Asta a născut tensiuni, diferențe de viziune. Ce pot eu să spun este că cu tact și cu negociere între părți chestiunea asta trebuie să meargă înainte.”, a declarat Nicușor Dan.

Lista exploratorie cu commpaniile propuse spre listare

Reamintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat o listă-pilot cu 22 de companii, dintre care unele se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori (BVB). Lista este exploratorie și nu există o decizie politică asumată la nivel de coaliție.

Companiile recomandate spre listare:

Hidroelectrica – pachet între 5–10%, prioritate maximă.

Romgaz – pachet între 5–7%.

CEC Bank – IPO ofertă maximă, cel mai solid candidat.

Companii condiționate:

Transgaz – pachet maxim de 5%, condiționat de timing Neptun Deep.

CN APM Constanța – IPO, condiționat de clarificarea participației Fondului Proprietatea.

Salrom – IPO, condiționat de finalizarea auditului rezervelor (blocat de inundarea Salinei Praid).

Romarm/Cugir – IPO, condiționat de modificarea legislației privind fondurile de pensii private sau structurare ofertă fonduri suverane.

Poșta Română – IPO, performanță financiară în îmbunătățire.

Companii amânate:

CNAB – blocat de litigiul Fondului Proprietatea, orizont: 2027–2028.

Nuclearelectrica – orizont 2027, reactorul 1 în retehnologizare.

Companii nerecomandate:

Transelectrica – pachet stat 58,69%, orice ABB semnificativ coboară sub pragul de control.

Cuprumin (Roșia Poieni) – nu IPO, audit rezerve T3 2026 + audit obligație de mediu. Licitație partener strategic: 2027. Stat: minim 51%.