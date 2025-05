Nicuşor Dan a votat duminică și el. Spre deosebire de turul 1, candidatul independent la alegerile prezidenţiale a ales o școală din oraşul natal, Făgăraş. Și de această dată, Nicușor Dan a venit alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentanți. (…) Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor în România. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare cu partenerii noștri europeni și nu pentru o izolare a României. Și am votat pentru societate în care să reușim să avem dialog și nu una care să fim dezbinați. Am votat cu speranță pentru că România are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a spus Nicușor Dan.

Sursa foto Captura ProTv