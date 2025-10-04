 Nicușor, pe urmele lui Hamlet

În aceste zile, Nicușor Dan a mai făcut niște pași pe urmele tragicului prinț danez, încercînd să găsească un răspuns propriu la celebrul „A fi sau a nu fi”.
Drama lui este ceva mai prozaică și pentru că el o reduce la „a fi sau a nu fi în politică”, deși, cu fiecare gafă, declarație sau mișcare bezmetică, mai sapă cîte puțin la temelia lui „a fi sau a nu fi președinte”.
Nicușor Dan s-a dus în Danemarca să le explice liderilor europeni cum ne-au făcut rușii în foi de viță la noi acasă și ce proști am fost că nu ne-am prins la primul tur că au întors pe dos și țara, și mințile oamenilor și acum amenință și Uniunea Europeană.
Și pentru asta le-a prezentat raportul procurorului general în care, drept exemplu al vicleniei rusești în șerpăria de pe net, au prezentat și înființarea site-ului nymagazin.ro, care nu-i decît forma de la București a cunoscutei reviste din SUA pentru români, New York Magazin, editată de colegul nostru Grigore Culian și indexată la Biblioteca Congresului SUA ca sursă pentru România.
Demonstrația cîrpită de procurorul Marius Iacob (tăticul „narativului” Elodia) și validată de Alex Florența a fost servită ca raport ambalat ca o prăjitură logică la toată „floarea cea vestită” reunită la summitul Comunității Politice a Europei.
„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o copie să o citească pe avion. A existat interes. Noutatea documentului este că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme aparent benigne – precum spiritualitatea – pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de Rusia și care trimit apoi la site-uri de știri.”
Nicușor Dan s-a dus la Copenhaga să prezinte „intuițiile” sale și ale procurorilor (doi, cel mult trei) în „narativul” zis „influența Rusiei în alegerile din România!”.
De prin rămășițele ecuațiilor și ale teoremelor abandonate prin caiete, Nicușor Dan a rămas cu „intuiție” și a preluat din demonstrațiile progresiștilor și cuvîntul „narativ”.
Din două vorbe pe care le-a reținut după ureche, el își construiește o halucinantă demonstrație. După părerea mea, este doar o șubredă apărare și nimic mai mult. Dacă narațiunea și narativul țin de „relatarea unui fapt sau eveniment într-o desfășurare gradată” (DEX), intuiția este doar un proces de gîndire. Iată ce zice dicționarul la care Nicușor Dan are acces și de pe telefon:
„Intuiția reprezintă capacitatea mintală de a acumula cunoștințe pe baza experienței și a cunoștințelor dobândite anterior. De asemenea, este o metodă didactică de predare și însușire a cunoștințelor pornind de la reflectarea senzorială nemijlocită atât a obiectelor, cât și a fenomenelor studiate.
Intuiția are semnificația de pătrundere nemijlocită, directă, în esența, în sensul unei probleme, al unui fenomen etc.[1] De asemenea, intuiția poate reprezenta o descoperire bruscă, revelație a unui adevăr, a soluției unei probleme etc.
Intuiția înseamnă cunoaștere perceptivă nemijlocită de raționament (în măsura în care este posibilă separarea dintre percepție și gândire)”.
Să înțelegem că președintele Nicușor Dan s-a dus la Copenhaga cu „intuițiile” sale și ale lui Marius Iacob și le-a prezentat drept document al României despre poveștile („narativele”) cu interferențele rusești în țările Uniunii Europene?
Suntem oameni serioși și parteneri credibili sau ne jucăm cu puța în țărînă la cel mai înalt nivel al Bătrînului Continent?
„Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor ’90-2000. Și din nou, am spus-o asta cu titlul de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici bine circuitul unor bani care s-au plimbat poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale și asta e dificil și ia timp”.
El singur se avîntă în poveștile care circulă pe net, lansate tot de protectorii și susținătorii săi. Și le transformă în „narațiuni”.
„Noi avem modul de operare. Nu avem, în momentul de față, pe niște lucruri pe care le bănuim nu avem dovada cu cine a fost, cine a plătit”
Trîmbițata trăsătură a gîndirii lui Nicușor Dan (invocată doar mai recent), adică intuiția, marcată numai de calcule, funcționează și la cifrele din cheltuielile pentru alegeri și trece ca avionul pe lîngă zecile de milioane cheltuite pentru victoria sa. Și mai face o construcție imaginară și acuzatoare cu 20 de milioane care sunt „o estimare”: „Asta este o estimare…. Aici este o intuiție. Ce e cert e un milion. Intuiția e de ordinul a 20 de milioane. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică”, a zis Nicușor Dan marți seara, înainte de Copenhaga.
Pe ce lume și în ce țară ne dăm în stambă cu păreri despre cifre și povestiri (narațiuni) bazate pe estimări și intuiții?
Președintele Nicușor Dan a purces la un export de „intuiții” și „estimări”. N-are alte subiecte? N-are România alte probleme? N-are UE alte dificultăți?
Presupun mai degrabă că toată campania aceasta cu explicarea anulării alegerilor din decembrie 2024 are la bază o cumplită frică de clătinarea poziției sale de președinte. Orice confirmare a lucrăturii americano (Biden-Blinken)-europeano (Ursula von der Leyen) -române (Klaus Iohannis) face necredibilă poziția actuală de președinte pentru Nicușor Dan, o șubrezește și dă semnalul de adîncire a unei gropi.
N-am nici o îndoială că șefa Comisiei Europene susține acest Raport cu povești, ea însăși fiind într-o situație similară cu a lui Nicușor Dan.
Dosarul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga premerge și asprirea recomandărilor Comisiei Europene și viitoarele legiferări românești pentru un control sever al exprimării în social media.
Adică urmează stoparea ventilatoarelor care au împrăștiat „rahatul neîncrederii” în Uniunea Europeană.
@ nino nino, mai baiete, Io am intales de la domnu’ Dan ca Romania o fost luata prin surprindere de atacurile ibride, ceea ce nu s-o putut intampla in moldova, ca ei era mai pregatiti decat noi. Că si cand o picat drona aia la fel, eram nepregatiti, si am lasato sa plece linistita unde o vazut cu ochiii. Pi-urma s-o dat legea ‘ceea, ca daca o mai aparea vreun obiect zburator pe ceru’ patriei, sa-l luam la intrebari. Acu’ stau linistit ca are grija domnu’ Dan, stie el ce face.
Pe termen scurt asemenea caraghioslâcuri par nostime, dar pe termen lung efectele sunt devastatoare pentru Țară și Popor !
Parafrazând titlul , se pare că Nicușor e pe urmele lui Macron, care-l duce nu doar de mânuță, ci și de nas. spre culmea ridic olului.
Ham, ham letii mei undes? Cred ca nu prin dosare.
Dacă cei din UE ar fi mai bre ji decât Nicușor , i-ar înapoia zâmbind raportul plin de intuiții cara ghioase și l-ar sfătui să-și aleagă niște consilieri ca lumea, dar întrucât „ cum e Tanda, așa-i și Manda”, adică și ăia sunt tot de tea pa lui , se folosesc și de această oport unitate spre a se înarma de zor, cu banii de la popor ( rimează, dar atât!) , activitate ce lor le aduce câștiguri fabuloase, iar popoarelor aflate sub ci zma lor, neca zuri inimagi nabile !
Lasa-ma, dom’le! Unde-i Hamlet, si unde-i Nicusor! Care nici macar nu l-a citit pe Shakespeare!
Ati infrant de 5x. Continuati !
țigle pe casă:
Un biet Bolnav tras la edec de Caracatiță, măR😪g…
● nea LuciKK PahontZu & Duomnișoara Delia Dinu ●
Aceleasi elucubratii…
Acelasi fricos fara identitate, aproape un Charlie !
Îl știți pe Scămosu? Era om cinstit și prevăzător..l-a văzut pe Achim îmbrăcat ca un președinte la București și a închis portofelul..Domnului de ne este președinte îi curg fulgii de papagal pe covorul roșu cât se ține de găinării. Și anume se pigulește să scoată din ‘intuiția matematică’, pe un document, o sumă mai mare decât câteva sute de mii de care râdea Vance când spunea că își merită soarta cei cărora le este cumpărată democrația pe o asemenea sumă.. Din milionul lui Peșchir atât rămâne: 300.000, fiindcă 70% din donație îl ia platforma online. Se strofoacă acum să scoată sume x3 din nimic, și asta până îl duce Țoiu la Trump, care Trump e nativ înzestrat Experience-Based Mathematics & Pattern Recognition..În definitiv Georgescu are dreptate; n-a plătit nici un sfanț. A evoluat electoral cu costuri minimaliste, ca o făbricuță de halva pe lângă o fabrică de ulei. Candidatul din anexele uzinei PNL.
Bine zis !
Care drama este mai mare? Drama lui Nicusor Dan, care totusi si-a ales sa fie presedinte, sau a locuitorilor din aceasta tara, care n-au ales sa fie facuti de cacao?
Locuitorii acestei tari au votat sa nu aiba un presedinte zigun, fost sef de galerie de la peluza societatii, finul unui bicondamnat la puscarie, 4+8 ani cu executare, (DanDiaconescuDirect) ! Asa ca, in cacao sunteti voi.
@altfeldecat – mi-e imposibil sa inteleg de ce il sustii pe acest (editat)! oricat te-ar plati sorosistii, exista o limita de la care atitudinea ta devine patibulara
Este putin ingrijorator…
N. Dan, incotro ?
De tarisoara, ce sa mai zicem?
Si totusi…
Eu nu inteleg de ce niste oameni fara suflet il pun pe Nicusor in tot felul de situatii neplacute, pe la tot felul de evenimente nationale si internationale, cand dumnealui nu este facut pentru asa ceva. Este inacceptabil !!
( Inca nu s-a gasit o sosie? )
Nicuşor Onestul in Romania Onestă!
„Comedia erorilor”…😂🤣
Nicusor si-a dat seama ce e un (editat), beneficiar la loviturii de stat din decembrie 2024. Asta ii apasa multconstiinta, el nu e Johannis, sa nu-l intereseze de parerea celor din jur. De aici si multiplele gafe pe care le face…
Presedintele , nu este un obisnuit al ceremoniilor , al meselor simandicoase , nu este un boier . Este un soarece de biblioteca mai degraba , un om al cartilor si al nesuferitei de matematica . Dar nu este corupt , nu este lacom de bani si avere , este de buna credinta . Cred ca este pt. prima oara dupa 89 , cind Romania are un presedinte si un pm , decenti cu adevarat si cinstiti ! Ginditi-va si la ce alternative aveam . PS- Cred totusi , ca poate sa exerseze comportamentul la ceremonii , are destule mijloace si timp . Parerea mea .
” nu este lacom de bani si de avere…” Cine, dl Dan? Vai!
Adica cum? Trei campanii electorale pe nimic?
Intrebare capitala: cine a cerut lu tripilici presedinte diminutiv al nostru sa mearga cu acest”raport” la Copenhaga. Omul aerian ne-a bagat de tot in ceata. Asta pluteste precum negura dupa o ploaie de vare la munte. Ce facuram Doamne, de ne pricopsisi cu nulitatea asta, poate bolnava..
Lăsați părerile tâmpe, mai bine gândiți-vă ce urmează să vină datorită acestor progresisti sorosiști, identitatea digitală, portofelul digital și alte interdicții inputite clocite de Stăpânul lor, atunci sa va vad fraierilor, că nu veți mai avea ocazia sa va cereți scuze că datorită unora ca voi, acești (editat) LACOMI, ne vor pune cizma înpuțită pe grumaz,(editat)!
Cine-i nebunul care sa consume TeraBytes pentru a afla pe ce ti-ai consumat tu monedele din batista ? Nu te mai uita la E.Strainu de la P.R.M. adus pe sticla de DDD, daca n-ai discernamant !
Un hamait pe urmele lui Hamlet, s-ar putea numi editorialul. Si asta nu ar spune totul despre mucusor…
Singurul lucru care e putred în danemarca (cu ‘d’ mic) este locatarul de la 3 coceni.
Toate acele povesti nu reprezinta o dovada a faptului ca rusii ar fi influentat alegerile din Romania.
ca vom vedea rezultatul:”Ceea ce semeni aceea vei culege” „Cine sapa groapa altuia va cadea in ea” si Biblica atentionare cu Judecata …
pana la urma se invarte roata…
…ALTII urmează să gândească și să decidă pentru tine!*.