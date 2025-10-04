 Nicușor, pe urmele lui Hamlet

În aceste zile, Nicușor Dan a mai făcut niște pași pe urmele tragicului prinț danez, încercînd să găsească un răspuns propriu la celebrul „A fi sau a nu fi”.

Drama lui este ceva mai prozaică și pentru că el o reduce la „a fi sau a nu fi în politică”, deși, cu fiecare gafă, declarație sau mișcare bezmetică, mai sapă cîte puțin la temelia lui „a fi sau a nu fi președinte”.

Nicușor Dan s-a dus în Danemarca să le explice liderilor europeni cum ne-au făcut rușii în foi de viță la noi acasă și ce proști am fost că nu ne-am prins la primul tur că au întors pe dos și țara, și mințile oamenilor și acum amenință și Uniunea Europeană.

Și pentru asta le-a prezentat raportul procurorului general în care, drept exemplu al vicleniei rusești în șerpăria de pe net, au prezentat și înființarea site-ului nymagazin.ro, care nu-i decît forma de la București a cunoscutei reviste din SUA pentru români, New York Magazin, editată de colegul nostru Grigore Culian și indexată la Biblioteca Congresului SUA ca sursă pentru România.

Demonstrația cîrpită de procurorul Marius Iacob (tăticul „narativului” Elodia) și validată de Alex Florența a fost servită ca raport ambalat ca o prăjitură logică la toată „floarea cea vestită” reunită la summitul Comunității Politice a Europei.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre cei cu care am discutat au cerut o copie să o citească pe avion. A existat interes. Noutatea documentului este că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme aparent benigne – precum spiritualitatea – pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de Rusia și care trimit apoi la site-uri de știri.”

Nicușor Dan s-a dus la Copenhaga să prezinte „intuițiile” sale și ale procurorilor (doi, cel mult trei) în „narativul” zis „influența Rusiei în alegerile din România!”.

De prin rămășițele ecuațiilor și ale teoremelor abandonate prin caiete, Nicușor Dan a rămas cu „intuiție” și a preluat din demonstrațiile progresiștilor și cuvîntul „narativ”.

Din două vorbe pe care le-a reținut după ureche, el își construiește o halucinantă demonstrație. După părerea mea, este doar o șubredă apărare și nimic mai mult. Dacă narațiunea și narativul țin de „relatarea unui fapt sau eveniment într-o desfășurare gradată” (DEX), intuiția este doar un proces de gîndire. Iată ce zice dicționarul la care Nicușor Dan are acces și de pe telefon:

„Intuiția reprezintă capacitatea mintală de a acumula cunoștințe pe baza experienței și a cunoștințelor dobândite anterior. De asemenea, este o metodă didactică de predare și însușire a cunoștințelor pornind de la reflectarea senzorială nemijlocită atât a obiectelor, cât și a fenomenelor studiate.

Intuiția are semnificația de pătrundere nemijlocită, directă, în esența, în sensul unei probleme, al unui fenomen etc.[1] De asemenea, intuiția poate reprezenta o descoperire bruscă, revelație a unui adevăr, a soluției unei probleme etc.

Intuiția înseamnă cunoaștere perceptivă nemijlocită de raționament (în măsura în care este posibilă separarea dintre percepție și gândire)”.

Să înțelegem că președintele Nicușor Dan s-a dus la Copenhaga cu „intuițiile” sale și ale lui Marius Iacob și le-a prezentat drept document al României despre poveștile („narativele”) cu interferențele rusești în țările Uniunii Europene?

Suntem oameni serioși și parteneri credibili sau ne jucăm cu puța în țărînă la cel mai înalt nivel al Bătrînului Continent?

„Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească a anilor ’90-2000. Și din nou, am spus-o asta cu titlul de intuiție. Ca să ajungi de la intuiție la o probă, trebuie să verifici bine circuitul unor bani care s-au plimbat poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale și asta e dificil și ia timp”.

El singur se avîntă în poveștile care circulă pe net, lansate tot de protectorii și susținătorii săi. Și le transformă în „narațiuni”.

„Noi avem modul de operare. Nu avem, în momentul de față, pe niște lucruri pe care le bănuim nu avem dovada cu cine a fost, cine a plătit”

Trîmbițata trăsătură a gîndirii lui Nicușor Dan (invocată doar mai recent), adică intuiția, marcată numai de calcule, funcționează și la cifrele din cheltuielile pentru alegeri și trece ca avionul pe lîngă zecile de milioane cheltuite pentru victoria sa. Și mai face o construcție imaginară și acuzatoare cu 20 de milioane care sunt „o estimare”: „Asta este o estimare…. Aici este o intuiție. Ce e cert e un milion. Intuiția e de ordinul a 20 de milioane. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică”, a zis Nicușor Dan marți seara, înainte de Copenhaga.

Pe ce lume și în ce țară ne dăm în stambă cu păreri despre cifre și povestiri (narațiuni) bazate pe estimări și intuiții?

Președintele Nicușor Dan a purces la un export de „intuiții” și „estimări”. N-are alte subiecte? N-are România alte probleme? N-are UE alte dificultăți?

Presupun mai degrabă că toată campania aceasta cu explicarea anulării alegerilor din decembrie 2024 are la bază o cumplită frică de clătinarea poziției sale de președinte. Orice confirmare a lucrăturii americano (Biden-Blinken)-europeano (Ursula von der Leyen) -române (Klaus Iohannis) face necredibilă poziția actuală de președinte pentru Nicușor Dan, o șubrezește și dă semnalul de adîncire a unei gropi.

N-am nici o îndoială că șefa Comisiei Europene susține acest Raport cu povești, ea însăși fiind într-o situație similară cu a lui Nicușor Dan.

Dosarul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga premerge și asprirea recomandărilor Comisiei Europene și viitoarele legiferări românești pentru un control sever al exprimării în social media.

Adică urmează stoparea ventilatoarelor care au împrăștiat „rahatul neîncrederii” în Uniunea Europeană.