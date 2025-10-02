Raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidenţiale în decembrie 2024 va fi prezentat joi, la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, de președintele Nicușor Dan. Acesta a ținut să menționeze că a fost vorba despre o iniţiativă a ţării noastre.

Preşedintele a menţionat că va prezenta materialul procurorului general al României care include finanţarea şi „încercările grupării Potra de a destabiliza”.

„Cea mai importantă este partea de influenţă pe reţele sociale cu acel mecanism prezentat de procurorul general, cu trei etape, cu un site care se duce într-un alt site, care aparent este legat de viaţa curentă, (…) faci click, te duci într-un alt site şi de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni sau într-un site chiar respectabil şi pare că ştirea aia e chiar adevărată. (…) Apoi modul în care au operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul ‘Georgescu’ să fie foarte sus în top”, a detaliat Nicuşor Dan.

„Va fi o discuţie despre ce face fiecare pentru a combate asta”, a transmis şeful statului.

Inainte de reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, președintele a făcut câteva declarații și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

„Ieri a fost Consiliul European, deci liderii celor 27 de ţări din Uniune, şi discuţia a fost pe Apărare. După cum ştiţi, există mai multe programe de finanţare, dar acum ne ducem către un plan de acţiune. Şi asta a fost discuţia.

Iar azi o să fie o reuniune a statelor europene – în Uniune sau nu -, cu o adunare plenară, şi în cadrul ei mai multe discuţii. Una pe Republica Moldova imediat după alegeri, una pe droguri, şi una pe dezinformare şi pe influenţă rusă, şi, în cadrul acestei discuţii, o să prezint materialul pe care Procurorul General l-a prezentat public. În afară de asta, o să mai avem întâlniri bilaterale cu prim-miniştrii din Suedia, din Belgia şi din Armenia. Acesta e programul zilei.

Jurnalist: Veţi prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale de la sfârşitul anului trecut?

Preşedintele Nicuşor Dan: Da, este cel pe care l-a prezentat Procurorul General acum două sau trei săptămâni, care ia şi finanţarea, ia şi încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influenţă pe reţele sociale, cu acel mecanism pe care vi l-a prezentat Procurorul General, cu trei etape – site care aparent este legat de viaţa curentă, medicină alternativă, în care găseşti o ştire surpriză, pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site şi de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni cum e a dumneavoastră sau în orice caz un site foarte respectabil, şi se pare că ştirea aia chiar e adevărată. Deci asta este una, şi după aceea modul în care a operat pe TikTok, astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial.

Jurnalist: Prezentaţi şi soluţiile pe care le-au avut autorităţile române pentru a combate interferenţele Rusiei?

Preşedintele Nicuşor Dan: O să fie o discuţie despre ce face fiecare pentru a combate asta.

Jurnalist: A fost iniţiativa României să fie prezentat acel raport?

Preşedintele Nicuşor Dan: E iniţiativa noastră, da, pentru că a fost o întrebare şi acum avem răspunsuri.

Jurnalist: A fost ieri şi o discuţie despre zidul antidrone?

Preşedintele Nicuşor Dan: Da, a fost. Multă, multă parte din discuţia de ieri a fost pe subiectul acesta, da.

Jurnalist: Când va fi operaţional acel zid antidrone?

Preşedintele Nicuşor Dan: Pentru moment discutăm de o schiţă a unui plan de acţiune. Deci mai întâi o să avem planul de acţiune şi după aceea, eventual, lideri care să coaguleze.

Jurnalist: Cum este privită această parte, cu zidul antidrone, de statele membre? Pentru că au fost discuţii că nu toate statele membre nu ar fi de acord pentru un zid antidrone pe Flancul Estic?

Preşedintele Nicuşor Dan: Există nuanţe în discuţie, există nuanţe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Pentru că aţi văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi la care nu au fost drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta şi, chiar dacă au fost nuanţe pe discuţia asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidrone.

Jurnalist: Dar ce presupune operaţionalizarea unui astfel de zid?

Preşedintele Nicuşor Dan: Aici a fost o discuţie politică care s-a dus în ultima ei parte şi pe partea de finanţare. Pe chestiunea operaţională, sunt miniştrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii ţărilor.

Jurnalist: Când va fi operaţional efectiv?

Preşedintele Nicuşor Dan: În câteva luni“