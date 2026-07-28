Marius Humelnicu, senator PSD, spune că în sesiunea extraordinară „cu siguranță vor trece câteva legi pe consens politic”. Acesta mai invocă, însă, și câteva amendamente.

„Cum ar fi Legea ANI. Sunt lucruri care noi considerăm că trebuie să vină în ajutor, nu să împiedice tot ce înseamnă activitatea României”, a spus Marius Humelnicu.

Întrebat dacă există vreun risc ca România să piardă o parte din banii din PNRR, acesta spune că, cel puțin pe legea salarizării, „dacă toate partidele politice trimit oameni competenți (n.r. la discuțiile tehnice) și oameni care văd românii înaintea cifrelor, cu siguranță vom putea avea și o legea salarizării unice”.

„Faptul că ne-am întâlnit astăzi în sesiune extraordinară, să știți, pentru mine personal, săptămâna trecută am avut discuții atât în Parlament, în Senat, în Camera Deputaților, cât și la Cotroceni, pe lucruri tehnice cu tot ceea ce înseamnă legea salarizării. Bineînțeles, nu s-a creionat încă, pentru că de fiecare dată, noi, partea social-democrată, spunem că avem nevoie de sindicate, avem nevoie de dialog, de transparență, astfel încât să avem o lege a salarizării unice pentru români și pentru România, nu pentru Uniunea Europeană.

Pe legea salarizării, săptămâna aceasta vom avea discuții tehnice, dar repet același lucru, cu sindicatele alături de noi, cu toate partidele politice, cu presa, cu media lângă noi. De ce? Să vedem cum facem în așa fel încât legea salarizării să răspundă cerințelor românilor. Pentru că puterea de cumpărare a scăzut și nu putem să ne uităm la români ca la niște cifre și doar să tăiem. Efectiv trebuie să aducem plus valoare, crescând, bineînțeles, și productivitatea”, a mai spus Marius Humelnicu, pentru Cotidianul.

„Orice formă prin care rămâne un guvern cu puteri limitate nu face bine România”

În ceea ce privește soluția pentru viitorul guvern, senatorul PSD spune că din punctul său de vedere „era foarte simplu”.

„Nu putem sta sau România nu poate să stea într-un singur om. A fost o discuție, dacă nu se înțeleg la nivelul unu, poate la nivelul doi al partidului să putem să avem un dialog, pentru că asta înseamnă politica și, v-am zis, mai presus de toate punem interesul național.

Din punctul meu de vedere, avem nevoie de un guvern pro-european, pro-atlantic, astfel încât, într-adevăr, tot ce înseamnă fondurile europene și nu numai fondurile europene, să se regăsească, astfel încât cred că tot la fel, PSD, PNL, nu știu dacă USR, UDMR, minorități, astfel încât să avem un guvern cu puteri de plin. Și sper să se întâmplă lucrul acesta înainte de septembrie”, a spus Marius Humelnicu.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Ilie Bolojan să rămână premier până la finalul anului, senatorul PSD a răspuns că „orice formă prin care rămâne un guvern cu puteri limitate nu face bine România”.

„Și avem nevoie să stăm la masa discuțiilor. Vorbim de lucruri nu personale. Dacă o luăm personal, fiecare are dreptate. Dar dacă nu înțelegem că trebuie să existe un dialog și dacă nu înțelegem că trebuie să lăsăm puțin garda jos și efectiv să putem să găsim o majoritate PSD-PNL …

Reporter: Și vă mai trebuie cineva.

Cu siguranță UDMR, minoritățile. USR, dacă vin la masă și nu fac o opoziție în guvern, ci efectiv să fie proactiv, atunci cu siguranță va trebui să facem un guvern pro-european”, a completat Marius Humelnicu.

„Poate în al 12-lea ceas, cei de la PSD vor realiza cât de important este să fie, în sfârșit, serioși”

La PNL, declarațiile în ceea ce privește PNRR sunt mai clare. Spre exemplu, deputatul liberal Adrian Cozma susține că „evident că există un risc” ca România să piardă o parte din banii din PNRR.

„Acum au șansa cei de la PSD, care, din punctul meu de vedere, în toată această perioadă au avut un limbaj dublu, să demonstreze că, într-adevăr, îi interesează cu adevărat de soarta României, de economia României și de viitorul României, pentru că despre asta vorbim. Nu e vreun moft, e firesc să ne dorim să atragem acești bani, pentru că acești bani sunt vitali pentru economia României.

Lucrurile sunt foarte clare. Partidul Național Liberal și-a asumat, chiar cu un cost politic, pentru că unele măsuri nu sunt populare, dar trebuie să facem ordine în finanțele țării, trebuie să reducem cheltuielile, trebuie să facem reforme. Ori, ce putem observa după acest mariaj eșuat cu Partidul Social Democrat în aceste 10 luni, că ministerele PSD sunt exact ministerele unde nu s-a făcut nicio reformă și nicio tăiere de cheltuieli. Asta spune foarte multe. Dar, poate, în al 12-lea ceas, cei de la PSD vor realiza cât de important este să fie, în sfârșit, serioși”, a completat Adrian Cozma.

„Într-un fel, mă și bucur de această situație”

În ceea ce privește situația guvernului, Adrian Cozma nu se arată deranjat. Mai mult, spune că este încântat de faptul că Parlamentul a căpătat mai multă putere.

„În momentul de față, deficitul este la 2%, față de 4%, cât aveam anul trecut pe vremea asta. Deci, înseamnă că acest guvern, două luni fără PSD, a însemnat mult pentru România. Și vor veni trei luni fără PSD și sper patru luni și cinci luni în care, în sfârșit, o să reușim să echilibrăm lucrurile și să nu mai fim populiști, să nu mai promitem măriri de salarii și măriri de pensii din bani pe care nu îi avem sau din bani pe care îi împrumutăm. Asta a încercat acest guvern.

Însă, da, nu avem un guvern astăzi cu puteri de pline, dar avem un Parlament cu puteri de pline. Avem o Administrație Prezidențială cu un președinte cu puteri depline. Avem Curte Constituțională cu puteri de pline. Deci statul funcționează foarte bine. În sfârșit, eu, într-un fel, mă și bucur de această situație. Că, în sfârșit, Parlamentul are un rol mai important. Poate în anii trecuți ați auzit de foarte multe ori când chiar cei de la PSD spuneau că nu e normal să se guverneze țara prin ordonanțe de urgență. Ei bine, uite, acum nu se guvernează cu ordonanțe de urgență. Parlamentul este chemat să dezbată și să ia deciziile cele mai importante”, a declarat Adrian Cozma, pentru Cotidianul.

„Soluția corectă pentru România este un guvern format din actuala coaliție”

Acesta a mai adăugat faptul că a susținut ca partidul să nu intre la guvernare alături de PSD și „sper ca din viitorul guvern PSD să nu facă parte”.

„PSD-ul este un partid care are ca principal scop mufarea la banul public, interese politice și o neseriozitate de care a dat dovadă în această perioadă în care am avut un acord de coaliție. Am avut un guvern funcțional și au dat jos propriul guvern. Acest lucru spune multe despre acest PSD care nu este deloc reformat și nici nu dorește să se reformeze. De aceea cred că soluția corectă pentru România este un guvern format din actuala coaliție, cei drept mai mică, care nu are astăzi o majoritate în Parlament.

Dar ar fi bine să se continue aceste reforme care au fost începute de guvernul Bolojan, pentru că aceste reforme deja dau roade. Chiar dacă, sigur că și eu îmi doresc poate să avem o putere de cumpărare mai mare, dar România trebuie scoasă din această încurcătură în care, din păcate, PSD, și PNL are o vină, a adus-o. Guvernul Ciolacu a scos din fondul de rezervă 65 de miliarde de lei. Acest lucru spune foarte multe.

Au golit fondul de rezervă al guvernului, cel care era la dispoziția premierului. Și din cauza asta noi în continuare plătim aceste polițe care sunt extrem de scumpe și, uite că există și probleme pe care, într-adevăr, trebuie să le depășim, trebuie să venim cu soluții. Mai avem o criză suprapusă legat de războiul de la graniță și criza combustibilului, care, sigur, nu depinde de noi și nu are nicio vină nici parlamentul, nici guvernul pentru această problemă. Este o problemă care se datorează războiului din gol”, a mai declarat Adrian Cozma.

„Cu siguranță că există un risc ca aceste reforme să nu se întâmple și atunci ca banii din PNRR-ul să nu poată să fie absorbiți”

Din partea USR am discutat cu Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR. Acesta a declarat că „ar fi iresponsabil să spune că nu există” riscul ca România să piardă bani din PNRR.

„Până la urmă, trebuie să ne amintim că PNRR-ul a avut două obiective importante. Unul, să sprijine economia post-COVID. Și al doilea, să finanțeze investiții și reforme pentru modernizarea statului și a economiei pe termen lung. Această mare problemă a reformei statului o vedem de fiecare dată. Ceea ce a făcut PNRR-ul este să pună niște date exacte pentru aceste reforme și aici vedem că lucrurile într-adevăr se împotmolesc, pentru că reforma statului este foarte grea.

Vedem că nu toate partidele își doresc aceste reforme și bineînțeles că din acest punct de vedere, pentru că nu există o unitate în reformarea și modernizarea statului, cu siguranță că există un risc ca aceste reforme să nu se întâmple și atunci ca banii din PNRR-ul să nu poată să fie absorbiți”, a declarat Sorin Șipoș, pentru Cotidianul.

Sorin Șipoș: Nu există soluție la criza pe care PSD și AUR au declanșat-o

Despre criza politică și lipsa unui guvern cu puteri depline, liderul senatorilor USR spune că nu există soluție la criza pe care acuză că PSD și AUR au declanșat-o.

„Din păcate, ne apropiem de trei luni de când avem această situație de criză politică. Din păcate, și aici fac o paranteză, sunt state în care atunci când depui o moțiune nu ai voie să o depui decât dacă ai o soluție, și această moțiune constructivă nu a fost luată în calcul, din păcate, de PSD și AUR. Nu există soluție la criza pe care ei au declanșat-o. În acest moment, ceea ce noi am propus este să depășim această situație printr-un guvern interimar, prima dată, al USR-PNL-DMR, urmând ca PSD să vină după aceea.

Din păcate, nu avem o unitate mici în această abordare. Credem că e important, și pentru noi este important, mai ales acum, că vorbeam mai devreme de PNRR, este important să putem să dăm, ca și guvern, deciziile care sunt importante și care se ducă la absorbția acestor bani. Dar, de fapt, este vorba despre un blocaj al forțelor care nu-și doresc să deblocheze reforma statului și cred că aici este marea problemă pe care o vedem în cele două forțe, forțele reformatoare și PSD și AUR, care blochează”, a spus Sorin Șipoș.

„Președintele trebuie să gândească serios să pună varianta de alegeri anticipate pe masă”

Liderul senatorilor USR a mai adăugat că „soluția este la președinte”.

„Trebuie să decidă, el este cel care trebuie să facă mutarea. Noi, ceea ce am spus, am rămas consecvenți cu aceste soluții. De altfel, am spus cu mult timp înainte ca moțiunea să pice, că dacă PSD își va duce împreună cu AUR acest plan până la capăt, se va declanșa o criză politică a cărei rezolvare va fi foarte greu de găsit. Iată că suntem în această situație. Sperăm că în perioada următoare președintele să se decidă care dintre variante este cea posibilă”, a explicat Sorin Șipoș.

Întrebat dacă este de părere că Nicușor Dan nu acționează din propria voință sau din faptul că situația politică nu îi da variante, Sorin Șipoș a precizat că „cred că răspunsul este câte puțin din fiecare”.

„Președintele așa a spus, că el așteaptă o soluție de la partide. Din păcate, soluțiile sunt cele care sunt în acest moment pe masă. Cred că președintele trebuie să gândească serios să pună varianta de alegeri anticipate pe masă, pentru că asta ar putea debloca și ar putea face ca una dintre forțe, care stă cel mai rău în sondaje, să dea un vot pentru a debloca această situație. De altfel, PSD, dacă ar face acest lucru, și-ar plăti un pic din păcatul acesta al crizei pe care PSD a produs-o”, a completat Sorin Șipoș.

„Pe noi nu ne-a ajutat PNRR-ul cu mare lucru”

Din partea AUR, părerile la adresa PNRR sunt foarte critice. Dorina Barcari, senatoare AUR, a declarat pentru Cotidianul că riscul de a pierde bani este „ca întotdeauna”.

„Noi am tot pierdut de la PNRR-ul acesta. Și dacă sunteți atent, pe noi nu ne-a ajutat PNRR-ul cu mare lucru. Chiar dacă unii pretind că s-a mai făcut ceva. Am ajuns în maxim de criză și ar fi trebuit, dacă PNRR-ul ar fi avut, într-adevăr, funcția pretinsă, să fim acum într-o situație economică extraordinar de bună. Suntem într-o situație economică extraordinar de rea.

Și noi tot ne bazăm și justificăm „că jaloanele și trebuie să mai facem un sacrificiu și să mai desființăm și…”. Eu nu știu ce redresare poate fi în condițiile acestea. Am tot redus, am tot tăiat, am tot dat. Nu știm ce sume am dat în Ucraina și acum avem tot felul de drone care ne vizitează și ne simțim foarte în siguranță cu ele. Suntem într-o situație de dezastru și de dezorientare”, a precizat Dorina Barcari.

„Până în momentul acesta președintele țării amână”

Despre instalarea unui guvern cu puteri depline, senatoare a declarat că această situația va fi posibilă „atunci când președintele țării o să înțeleagă care e funcția lui”.

„Pentru că până în momentul acesta președintele țării amână. Se gândește, procesează, nu știu ce gândește el. Dar noi nu mai înțelegem nimic”, a completat Dorina Barcari.

Senatoarea AUR a mai adăugat că „e posibil și asta”, referindu-se la varianta ca Ilie Bolojan să rămână premier până la finalul anului.

„Spre dezastrul nostru, ca să fie mai plin, că nu e ajunge dezastrul de până acum. Trebuie să fie mai mult, dacă rămâne. Dar poate avem noroc și nu rămâne”, a mai spus Dorina Barcari.

„Suntem în situația aceasta, care nu ni se datorează nouă”

Cotidianul a întrebat-o pe aceasta și dacă AUR este dispus să facă parte din soluția pentru rezolvarea crizei politice. Aceasta a precizat că partidul are „niște soluții” pe care le-a transmis și pe care le menține.

„Sigur că sunt tot felul de păreri că trebuia să renunțăm, să nu mai ținem cont. Noi nu renunțăm, ținem cont de ce am zis, ne demonstrăm seriozitatea și verticalitatea pe care vrem să o impunem în politică. În politica noastră nu prea se practică verticalitatea, poți să te sucești de la o zi la alta. Ei, noi nu vrem să ne sucim. Am spus o vorbă și rămâne așa. Că unii nu înțeleg, că alții nu sunt de acord, să facă ei mai bine.

Noi avem program, avem lucruri pe care le susținem și ne menținem pe ce am spus. Cine nu ne înțelege, este altceva. Suntem în situația aceasta, care nu ni se datorează nouă. Cine mai poate să aleagă pe cei care au dus țara în situați asta nu țin la țară sau, mă rog, nu știu ce poate să înțeleagă”, a mai spus Dorina Barcari.

„Riscăm să transformăm o sesiune extraordinară a Parlamentului într-o ședință de guvern pentru aprobarea unor ordonanțe de urgență”

Revenind la PNRR, și voci din PACE sunt de părere că România riscă să piardă bani din PNRR.

„Normal că există riscul. Exista riscul să pierdem bani din PNRR încă de când domnul Bolojan a făcut tot posibilul să nu avem un guvern cu puteri depline”, a declarat Cosmina Cerva, lidera grupului PACE, pentru Cotidianul.

Aceasta a mai acuzat că „se face presiune pe parlamentari” ca sesiunea parlamentară extraordinară „să se transforme într-o ședință de guvern pentru aprobarea ordonanțelor de urgență”.

„Pentru că toate proiectele care sunt astăzi pe ordinea de zi au avize și rapoarte pe repede înainte. Unele nici n-au intrat la comisii. Avem proiecte pe ordinea de zi care aveau aviz azi de la unele comisii și nici măcar nu au fost convocate comisiile. Pentru că efectiv nu a fost timp.

Deci riscăm să transformăm o sesiune extraordinară a Parlamentului într-o ședință de guvern pentru aprobarea unor ordonanțe de urgență. Cel puțin la Senat, că la Senat s-a întâmplat asta. Nu știu la Cameră (n.r. Camera Deputaților)”, a completat aceasta.

În ceea ce privește instalarea unui guvern cu puteri depline, Cosmina Cerva a precizat că nu poate da un răspuns, „pentru că totul ține de președintele României”.

„Dacă noi nu avem numirea de la președinție, nu putem să facem nimic în Parlament”, a mai spus lidera grupului PACE.