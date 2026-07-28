Greva din sănătate, explicată de un lider Sanitas: Guvernanții s-au răzbunat pe sistemul medical

„Această grevă este una atipică. E prima grevă care se va desfășura împotriva politicii socioeconomice a guvernului”, explică Viorel Hușanu, lider Sanitas, în discuția cu Cotidianul. Federația Sanitas este un sindicat care reprezintă peste 120.000 de angajați din sănătate, asistență socială și medicină școlară.
Prim-vicepreședintele Sanitas explică, în discuția cu Cotidianul, că angajații din sistemul medical au mai multe probleme cu decizii luate de Guvernul Bolojan. Hușanu vorbește despre diminuarea veniturilor medicilor.
Pe noua lege a salarizării, aproximativ 50% dintre angajații din sănătate „vor avea pierderi de venituri”
„Acest guvern deja, prin acte emise de către el, a redus foarte mult din drepturile pe care angajații le aveau în acest an. Și vă dau doar câteva exemple. Au redus sporuri, adică unii salariați beneficiază de limitarea sporurilor la maximum 300 de lei. Au redus cheltuielile de salarii, adică toate instituțiile bugetare, inclusiv o parte din cheltuielile din sănătate.
În anul 2026 trebuie să aibă o cheltuială salarială cu 10% mai mică decât în anul precedent. Asta înseamnă că începând cu 1 iulie salariații au deja diminuate veniturile cu 20%. Deci noi am declanșat greva împotriva acestor politici publice ale guvernului de diminuare a unor drepturi.”
Sindicaliștii nu sunt mulțumiți nici de noua lege a salarizării. Pe lângă faptul că au fost nemulțumiți că nu au fost consultați în elaborarea actului, Hușanu explică pentru Cotidianul că și noua formă a actului legislativ scade veniturile a aproape jumătate dintre angajații din sănătate.
„În același timp a apărut noua lege a salarizării, ca proiect. Am văzut că prevederile acestei legi sunt defavorabile tuturor salariaților din sistemul bugetar. Pentru noi, cei din sănătate, ar scădea veniturile pentru aproximativ 60% dintre noi. A apărut un al doilea draft, care a diminuat într-adevăr puțin procentul, adică cam 50% sau până la 50% vor avea pierderi de venituri.”
„Sporurile din sănătate diferențiază gradul de complexitate al muncii”
Problema vine însă mai ales din zona sporurilor, care în prezent diferențiază gradul de dificultate al muncii în diferite secții. Hușanu susține că politica actualului executiv lovește chiar în angajații din cele mai grele secții.
„Dar nu suntem siguri cel puțin că vom lua sporurile, pentru că aici e marea problemă. Sporurile din sănătate sunt bine meritate și diferențiază cumva gradul de complexitate al muncii pe diverse secții. Nu se compară secțiile medicale cu o secție de ATI, de exemplu. Tocmai de aceea există aceste sporuri.
Deci sporurile sunt cumva nesigure pentru că există mai multe limitări. Pe de o parte avem limitarea de 20% pe ordonator principal de credite. Adică Ministerul Sănătății, cu multe spitale în subordine, s-ar putea să nu se încadreze la acest plafon. Pe de altă parte vine o limitare pe sursa de finanțare, tot la 20%.
Asta înseamnă că spitalele monoprofil sau Ambulanța, de exemplu, nu vor putea acorda sporul mai mare de 20% pentru că sunt limitate pe această sursă de finanțare. După care vine o altă limitare, cu încă doar 10% din personal, și nu știm cum îi vom alege pe cei care nu îl primesc, care pot beneficia de sporul de condiții deosebit de periculoase.
(…) (n.r. cei mai afectați de legea salarizării sunt) Cei care lucrează în condiții foarte grele, adică cei care în prezent au sporuri între 55 și 85%. Și aici mă refer la ATI, la Ambulanță, la spitale monoprofil gen cele de psihiatrie sau pneumoftiziologie, la anatomopatologie, la SMURD, săli de operație. Adică cei care lucrează în condiții foarte grele, prin diminuarea sporurilor, vor avea cel mai mult de pierdut.”
„Spitalele nu vor avea bani și pentru salarii, și pentru medicamente”
Totodată, Viorel Hușanu a spus că sindicaliștii sunt nemulțumiți și de sursa nesigură de finanțare. Prin noua lege, acesta susține că spitalele se autofinanțează prin contractul cu CNAS. Astfel, liderul sindical susține că spitalele ar trebui să jongleze între salarii și banii pentru medicamente și dotări.
„Mai mult decât atât, pentru spitale nu există asigurată o sursă de finanțare. Adică, în timp ce pentru ceilalți bugetari statul le garantează cumva salariile, banii pentru salarii provenind de la bugetul de stat, prin prevederile acestei legi se înțelege că spitalele se autofinanțează prin contractul de asigurări, prin contractul de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Adică câți pacienți rezolvă, atâția bani primesc de la Casa de Asigurări. Deci spitalele ar fi nevoite să suporte salariile din acest contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ori asta înseamnă că pacienții vor suferi ceva mai mult. Pentru că spitalele nu vor avea bani și pentru salarii, și pentru medicamente, și pentru materiale sanitare. Deci pentru sistemul de sănătate această lege este un dezastru.”
„Vom asigura urgențele și cel puțin jumătate din celelalte activități”
Viorel Hușanu a explicat, pentru Cotidianul, și cum va arăta propriu-zis greva. Liderul sindical a făcut și un apel la populație să evite să meargă la spital dacă nu au urgențe medicale.
„Noi am încercat să vorbim cu salariații care vor să intre în grevă să asigurăm măcar jumătate din personal și din activități. Cu toate că legea ne spune minim o treime, noi vrem mai mult decât atât, să asigurăm cel puțin jumătate din activitate. Asta înseamnă că pacienții vor fi îngrijiți, dar cu mai puțin personal și probabil într-un timp mai lung.
Le recomandăm pacienților, dacă nu sunt urgențe, să încerce să evite ziua de mâine și de poimâine, cel puțin… După care ne vom reorganiza în funcție de ce se întâmplă. Dar dacă nu sunt urgențe, îi rugăm să evite prezența la spital pentru săptămâna sau săptămânile viitoare.
Dacă sunt urgențe, cu siguranță nicio urgență nu va fi nevăzută sau nerezolvată. Vom asigura urgențele și cel puțin jumătate din celelalte activități”, a transmis liderul sindical.
Ce vor angajații din sănătate pentru a renunța la grevă
Viorel Hușanu a enumerat și cele două scenarii în care angajații din sistemul medical ar putea renunța la grevă. Acesta a amintit și o decizie a instanței care suspendă procedura legii salarizării elaborată de ministerul Muncii.
„Deci, în momentul de față, avem și o decizie a instanței, care ne-a dat dreptate. Decizia instanței, în interpretarea noastră, spune cam așa: că actualul draft al legii, ca atare sau și un pic modificat, nu poate continua să fie votat în Parlament, pentru că o lege trebuie votată în Parlament.
Dar înțeleg că acest guvern va ocoli sau va încerca să ocolească decizia instanței. Și atunci, noi ne vom opri din grevă în două condiții. Prima este să fie retrasă această variantă dezastroasă a legii salarizării.
Sau, a doua condiție, dacă ea merge totuși în Parlament, să ne rezolve mare parte din amendamentele noastre. Și avem câteva linii roșii pe care nu le cedăm. Vi le-am povestit mai înainte: cele legate de sursa de finanțare, de sporuri, de coeficienți mai buni. Deci sunt cam linii roșii pe care noi nu le acceptăm și vom continua greva dacă aceste revendicări nu sunt soluționate”, explică liderul Sanitas.
Viorel Hușanu: Guvernanții s-au răzbunat pe sistemul de sănătate
Viorel Hușanu a vorbit și despre colaborarea cu miniștrii interimari din Guvernul Bolojan. În trei luni, liderul sindical susține că Sanitas s-a întâlnit o singură dată cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, și tot o singură dată cu reprezentanți ai ministerului Sănătății.
„Până acum, timp de trei luni de zile, nici ministrul Sănătății, nici ministrul Muncii, dar nici guvernul în ansamblul lui, nu a negociat cu noi în sensul oficial. Ne-am întâlnit o singură dată cu ministrul Pîslaru și o singură dată cu reprezentanții Ministerului Sănătății, în care doar au spus că au luat act de revendicările noastre, asta nu a fost nicio negociere, au luat act de propunerile noastre.
De altfel, le-am trimis și în scris propunerile Sanitas. Dar nu au vrut să negocieze nimic. După care, luând act de aceste amendamente, a apărut un nou draft și mai defavorabil. Adică, clar, nu au negociat nimic. Din contră, s-au răzbunat pe sistemul de sănătate.”
„Legea salarizării, din punctul nostru de vedere și al instanței, în acest moment este moartă. Așa ar trebui să fie”
Liderul sindical a subilinat faptul că Sanitas nu va negocia cu ministrul Pîslaru legea salarizării, având în vedere decizia instanței. În schimb, sindicaliștii sunt deschiși la discuții din postura de greviști.
„În momentul în care instanța a spus că acest guvern nu poate elabora legea și nu pot fi negocieri pe acel draft făcut de reprezentanții guvernului, domnul Pîslaru s-a prefăcut că ne cheamă la negociere. Adică ne forța cumva să încălcăm decizia instanței. Nu am dat curs acestei invitații formale, doar ca să pară că negociază. În schimb, suntem dispuși să mergem să vadă revendicările noastre ca și greviști.
Atenție, ca și greviști, pentru că, repet, instanța a spus că un guvern nu poate elabora o lege a salarizării și nu putem purta negocieri pe draftul legii. Ca și greviști.
V-am spus la începutul interviului că avem multe lucruri semnalate care s-au produs anterior apariției acestui draft și acele lucruri le putem discuta, dar nu legea salarizării. Legea salarizării, din punctul nostru de vedere și al instanței, în acest moment este moartă. Așa ar trebui să fie.”
25 comentarii
Daca se poate sa acceptam cerintele acestor oameni insa doar pentru profesionisti ar fi minunat. Pentru medici, asistenti, infirmiere etc care nu au nicio legatura cu domeniul din mai multe puncte de vedere mai bine nu. Stiu ca nu este posibil, dar era perfect amintindu’mi de ambele experiente in familie.
Nu intelegem de ce cei din Sănătate nu trec pe lista de doleanțe și problemele care conduc la lipsa banilor care lipsesc nu numai pentru dânșii dar și pentru Învățământ , Cultura și în general pentru români. Este vorba despre cele mai mici încasări din TVA și impozite: 20% față de 42 % media UE. Apoi ,,paranghelia “ din Energie și asigurările sociale. Schemele umflate din instituțiile statului și lipsa meritocrației ca principiu în salarizare și nu numai Sănătate . Nu avem curajul sa ,,rupem pisica” vorba regretatului Dinu Patriciu. De ce ? O sa vedeți când PSD va relua ,,tehnica” rudimentară a împrumuturilor. Aur se ferește ca de Dracu de aceste probleme. El nu crede ca ,,hei rupul” din anii comunismului nu mai merge in anul 2026.
Deci,dupa 152 de ani de viata,Sistemul Sanitar mai valoreaza „decat” (vorba lui Veo) 200 ron.Adica,pretul unei CRUCI.Fiindca n-o avut zile maica ! Am inteles ca o vor ingropa langa Justitie,fiindca prin Dec. era unul,prin Piata Victoriei,cu o cruce pe care scria Justitie Capturata.Ma,mor institutiile Statului Criminal Roman,pe capete,nu gluma !
Dle Bolojan de ce ați mărit salariile la președintele țării, dvs. ca premier și de aici în jos la toata liota de șefi în frunte cu președinții consiliilor județene , etc. Nu ne mai extindem în exemple. Era cazul acum când știați ca se pregătește o grevă în Sănătate . Acțiune sub conducerea PSD=PCR= Ciuma Roșie care au comandat șefilor de sindicate , niște bătrâni bogați și cu relații puși pe funcții din anii negrii ‘ 90. Cumva scenariul este ca PNL sa aibă rolul de a încerca sa schimbe ceva ( pe ici pe colo nu in punctele esențiale ) în colaborare secretă și tăcută cu PSD. Suntem siguri ca aceste două partide create din aceeasi tulpina sunt sub presiunea alegerilor generale . Problema care ii frământă este: cum vor împărți averile cu AUR .Sunt în joc averile poporului trecute în buzunarele vechilor securiști și comuniști care trăiesc în altă lume ca vechii ,,ilegaliști” comuniști . Sunt toți rude și fini. Cam 700.000 de ,,revoluționari” care se completează cu copiii lor.
Faptul că ne mor copiii , nepoții , părinții , frații … , romănii , în timp ce actualii guvernanți și administrația de la Cotroceni , se dă cu capul de pereți pentru a îndatora Romănia cu multe sute de miliarde de euro pentru susținerea războaielor , cărora li se spune conflicte în limbaj progresist – european bruxellez … e suficient . Nu mai trebuie nicio explicație din partea nimănui !
Frate,esti sanatos?Cu capul vorbesc….
”cea care fac danii și donații colosale la preoții din biserici” ?? il depasiti pe Becali ?? modestia e o virtute , nu un pacat !
Băiețaș,am o vârstă,nu se poate pentru ca să , fiindcă, să mă pun cu tine.Becali donează cacalau din prea multul lui,eu din sărăcia mea donez.Capisci?Sau îți desenez?
Sistemul de sănătate de stat, un sac fără fund și fara criterii de performanță! Numai spagari și fii de medici/ politicieni( Ciolacu) care au trecut prin facultate ca gasca prin apa si au ajuns în spitalele de stat. Somitățile au plecat de mult! Și-au tras clinici private in care lucrează medici specialiști fara piele dar foarte buni! Pacienții merg după medic, daca medicul e foarte bun!
E haos total în sănătate. Bugetarii nu au intales că a zburat puiu cu ața….! Adio sporurile babane date de Olguța! Ai,n-ai mingea, tragi la poarta. Muncești nu muncești, leafa babana merge! Sa fie plătiți ca în clinicile private! Felicitări Bolo! Ce aia 30.000 salar medic specialist?
Da nu uităm ce a zis „marele” matematician de Sorbona ” o să luăm banii de la sănătate și educație și o să-i băgăm în înarmare” mai concret în Ucraina ,iar acum nu știu de ce ne mirăm
Tovaras, nu cetatenii imbecilizati si splati pe creier l’-au votat pe nea Nicu’… Dupa 35 de ani ne-am intors iarasi la nea’ Nicu.
oameni nerecunoscatori si astia din sanatate.In loc sa se bucure ca dam banii pe arme cu care vor fi rariti pacientii ei fac greva.Pai asta-i marire de salariu mai baieti si fete.
Nu știu cât de adevărat este dar citeam undeva că cheltuielile cu aparatul bugetar din sănătate au crescut de la 6 miliarde in2015 la 25 miliarde în 2025 deci de patru ori în zece ani dar din păcate actul medical se tot degradează. Asta cu sporurile este deja o nebunie. O să ajungă să le dea sporuri și pentru că se dau jos din pat dimineața.
Guvernanții nu au bani? Soluția este sa-si taie 40% din veniturile de nababi, sa-i vireze in sananatate. Primul care ar trebui sa dea tonul este președintele. Pt o perioada in care sunt tăiate pensiile si inflația……
Grupul infractional organizat „Justitia & PSD” in actiune.Justiția este capturată de PSD ..atacă o lege făcută de PSD acum 4 ani, ridicol. Ci…uma roșie controlează tot în România.. presa, justiția și banii . Au putere absolută
AL LASA PE ILIE BOLOJAN FARA TRATAMENT DE URGENTZA LA MASARDA !
Dupa ’90 s-a exagerat cu sporurile peste tot, nu numai in sanatate!! Peste tot in sistemul bugetar au fost mariri inexplicabile pe care noi, cei din privat, nu aveam cum sa le obtinem!! Aveam si noi sindicate, dar toate nu si-au vazut decat interesele lor si asta a convenit si patronilor! Bugetarimea nu vede ca toti liderii lor sunt milionari si se lasa manipulati din greu.
Cât timp Bolojan este prim ministru, Romania mai are o șansă.Altfel, faliment știe pe fruntea românului.
Gărzile plătite la tarif de 2016? Facturile din 2026 majorate 100% si vrei sistem sanitar de calitate? Tai locuri ati pentru bebeluși esti criminal si ii dai cu reforme care sunt jafuri pe fata? Dar Pâslaru isi da 1000 euro pt uikend acasă la brusel? Ce i asta dom ministru, tot reforma cand iti decontezi singurel delegația de vineri pin duminica?.. ipocrizie maxima dom sinistru! Marș la brysel pe banii tai nu ai mei
Fați solar și acolo vezi ce e munca!
Tot spunem ca vrem o țară ca afară. Este simplu copiem un sistem de salarizare dintr-o țară unde pleaca medicii romani si-l implementăm. Asta pentru că praf si pulbere se alege de tot ce ating politicienii români.
Nu poți domnule pentru că ăia afară chiar muncesc. În general pleacă profesioniștii, aici rămân doar cei care nu au nici o șansă pe acolo.
Cât de grea poate fi munca medicului sau asistentei pe ambulanță încât să-i dai spor de 85% ?! E atât de greu actul medical pe ambulanță comparativ cu cel din salonul de spital?!
În anii `90, când au început să se dea sporuri în industria de stat, muncitorii din siderurgie, turnătorii, etc primeau cel mult 25% spor de muncă grea și eventual și 15% spor de toxicitate. E clar că în spitale s-a exagerat cu sporurile.
Corectă observație.Prea umflate drepturile pentru sanitari.In plus ,am dat de fiecare dată șpagă personalului sanitar,ca sa fiu băgată în seamă.Nici un sanitar nu a refuzat șpaga,cum era normal.O spune o femeie corectă,plătitoare de impozite la timp și cea care fac danii și donații colosale la preoții din biserici.