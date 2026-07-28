Greva din sănătate, explicată de un lider Sanitas: Guvernanții s-au răzbunat pe sistemul medical

„Această grevă este una atipică. E prima grevă care se va desfășura împotriva politicii socioeconomice a guvernului”, explică Viorel Hușanu, lider Sanitas, în discuția cu Cotidianul. Federația Sanitas este un sindicat care reprezintă peste 120.000 de angajați din sănătate, asistență socială și medicină școlară.

Prim-vicepreședintele Sanitas explică, în discuția cu Cotidianul, că angajații din sistemul medical au mai multe probleme cu decizii luate de Guvernul Bolojan. Hușanu vorbește despre diminuarea veniturilor medicilor.

Pe noua lege a salarizării, aproximativ 50% dintre angajații din sănătate „vor avea pierderi de venituri”

„Acest guvern deja, prin acte emise de către el, a redus foarte mult din drepturile pe care angajații le aveau în acest an. Și vă dau doar câteva exemple. Au redus sporuri, adică unii salariați beneficiază de limitarea sporurilor la maximum 300 de lei. Au redus cheltuielile de salarii, adică toate instituțiile bugetare, inclusiv o parte din cheltuielile din sănătate.

În anul 2026 trebuie să aibă o cheltuială salarială cu 10% mai mică decât în anul precedent. Asta înseamnă că începând cu 1 iulie salariații au deja diminuate veniturile cu 20%. Deci noi am declanșat greva împotriva acestor politici publice ale guvernului de diminuare a unor drepturi.”

Sindicaliștii nu sunt mulțumiți nici de noua lege a salarizării. Pe lângă faptul că au fost nemulțumiți că nu au fost consultați în elaborarea actului, Hușanu explică pentru Cotidianul că și noua formă a actului legislativ scade veniturile a aproape jumătate dintre angajații din sănătate.

„În același timp a apărut noua lege a salarizării, ca proiect. Am văzut că prevederile acestei legi sunt defavorabile tuturor salariaților din sistemul bugetar. Pentru noi, cei din sănătate, ar scădea veniturile pentru aproximativ 60% dintre noi. A apărut un al doilea draft, care a diminuat într-adevăr puțin procentul, adică cam 50% sau până la 50% vor avea pierderi de venituri.”

„Sporurile din sănătate diferențiază gradul de complexitate al muncii”

Problema vine însă mai ales din zona sporurilor, care în prezent diferențiază gradul de dificultate al muncii în diferite secții. Hușanu susține că politica actualului executiv lovește chiar în angajații din cele mai grele secții.

„Dar nu suntem siguri cel puțin că vom lua sporurile, pentru că aici e marea problemă. Sporurile din sănătate sunt bine meritate și diferențiază cumva gradul de complexitate al muncii pe diverse secții. Nu se compară secțiile medicale cu o secție de ATI, de exemplu. Tocmai de aceea există aceste sporuri.

Deci sporurile sunt cumva nesigure pentru că există mai multe limitări. Pe de o parte avem limitarea de 20% pe ordonator principal de credite. Adică Ministerul Sănătății, cu multe spitale în subordine, s-ar putea să nu se încadreze la acest plafon. Pe de altă parte vine o limitare pe sursa de finanțare, tot la 20%.

Asta înseamnă că spitalele monoprofil sau Ambulanța, de exemplu, nu vor putea acorda sporul mai mare de 20% pentru că sunt limitate pe această sursă de finanțare. După care vine o altă limitare, cu încă doar 10% din personal, și nu știm cum îi vom alege pe cei care nu îl primesc, care pot beneficia de sporul de condiții deosebit de periculoase.

(…) (n.r. cei mai afectați de legea salarizării sunt) Cei care lucrează în condiții foarte grele, adică cei care în prezent au sporuri între 55 și 85%. Și aici mă refer la ATI, la Ambulanță, la spitale monoprofil gen cele de psihiatrie sau pneumoftiziologie, la anatomopatologie, la SMURD, săli de operație. Adică cei care lucrează în condiții foarte grele, prin diminuarea sporurilor, vor avea cel mai mult de pierdut.”

„Spitalele nu vor avea bani și pentru salarii, și pentru medicamente”

Totodată, Viorel Hușanu a spus că sindicaliștii sunt nemulțumiți și de sursa nesigură de finanțare. Prin noua lege, acesta susține că spitalele se autofinanțează prin contractul cu CNAS. Astfel, liderul sindical susține că spitalele ar trebui să jongleze între salarii și banii pentru medicamente și dotări.

„Mai mult decât atât, pentru spitale nu există asigurată o sursă de finanțare. Adică, în timp ce pentru ceilalți bugetari statul le garantează cumva salariile, banii pentru salarii provenind de la bugetul de stat, prin prevederile acestei legi se înțelege că spitalele se autofinanțează prin contractul de asigurări, prin contractul de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Adică câți pacienți rezolvă, atâția bani primesc de la Casa de Asigurări. Deci spitalele ar fi nevoite să suporte salariile din acest contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ori asta înseamnă că pacienții vor suferi ceva mai mult. Pentru că spitalele nu vor avea bani și pentru salarii, și pentru medicamente, și pentru materiale sanitare. Deci pentru sistemul de sănătate această lege este un dezastru.”

„Vom asigura urgențele și cel puțin jumătate din celelalte activități”

Viorel Hușanu a explicat, pentru Cotidianul, și cum va arăta propriu-zis greva. Liderul sindical a făcut și un apel la populație să evite să meargă la spital dacă nu au urgențe medicale.

„Noi am încercat să vorbim cu salariații care vor să intre în grevă să asigurăm măcar jumătate din personal și din activități. Cu toate că legea ne spune minim o treime, noi vrem mai mult decât atât, să asigurăm cel puțin jumătate din activitate. Asta înseamnă că pacienții vor fi îngrijiți, dar cu mai puțin personal și probabil într-un timp mai lung.

Le recomandăm pacienților, dacă nu sunt urgențe, să încerce să evite ziua de mâine și de poimâine, cel puțin… După care ne vom reorganiza în funcție de ce se întâmplă. Dar dacă nu sunt urgențe, îi rugăm să evite prezența la spital pentru săptămâna sau săptămânile viitoare.

Dacă sunt urgențe, cu siguranță nicio urgență nu va fi nevăzută sau nerezolvată. Vom asigura urgențele și cel puțin jumătate din celelalte activități”, a transmis liderul sindical.

Ce vor angajații din sănătate pentru a renunța la grevă

Viorel Hușanu a enumerat și cele două scenarii în care angajații din sistemul medical ar putea renunța la grevă. Acesta a amintit și o decizie a instanței care suspendă procedura legii salarizării elaborată de ministerul Muncii.

„Deci, în momentul de față, avem și o decizie a instanței, care ne-a dat dreptate. Decizia instanței, în interpretarea noastră, spune cam așa: că actualul draft al legii, ca atare sau și un pic modificat, nu poate continua să fie votat în Parlament, pentru că o lege trebuie votată în Parlament.

Dar înțeleg că acest guvern va ocoli sau va încerca să ocolească decizia instanței. Și atunci, noi ne vom opri din grevă în două condiții. Prima este să fie retrasă această variantă dezastroasă a legii salarizării.

Sau, a doua condiție, dacă ea merge totuși în Parlament, să ne rezolve mare parte din amendamentele noastre. Și avem câteva linii roșii pe care nu le cedăm. Vi le-am povestit mai înainte: cele legate de sursa de finanțare, de sporuri, de coeficienți mai buni. Deci sunt cam linii roșii pe care noi nu le acceptăm și vom continua greva dacă aceste revendicări nu sunt soluționate”, explică liderul Sanitas.

Viorel Hușanu: Guvernanții s-au răzbunat pe sistemul de sănătate

Viorel Hușanu a vorbit și despre colaborarea cu miniștrii interimari din Guvernul Bolojan. În trei luni, liderul sindical susține că Sanitas s-a întâlnit o singură dată cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, și tot o singură dată cu reprezentanți ai ministerului Sănătății.

„Până acum, timp de trei luni de zile, nici ministrul Sănătății, nici ministrul Muncii, dar nici guvernul în ansamblul lui, nu a negociat cu noi în sensul oficial. Ne-am întâlnit o singură dată cu ministrul Pîslaru și o singură dată cu reprezentanții Ministerului Sănătății, în care doar au spus că au luat act de revendicările noastre, asta nu a fost nicio negociere, au luat act de propunerile noastre.

De altfel, le-am trimis și în scris propunerile Sanitas. Dar nu au vrut să negocieze nimic. După care, luând act de aceste amendamente, a apărut un nou draft și mai defavorabil. Adică, clar, nu au negociat nimic. Din contră, s-au răzbunat pe sistemul de sănătate.”

„Legea salarizării, din punctul nostru de vedere și al instanței, în acest moment este moartă. Așa ar trebui să fie”

Liderul sindical a subilinat faptul că Sanitas nu va negocia cu ministrul Pîslaru legea salarizării, având în vedere decizia instanței. În schimb, sindicaliștii sunt deschiși la discuții din postura de greviști.

„În momentul în care instanța a spus că acest guvern nu poate elabora legea și nu pot fi negocieri pe acel draft făcut de reprezentanții guvernului, domnul Pîslaru s-a prefăcut că ne cheamă la negociere. Adică ne forța cumva să încălcăm decizia instanței. Nu am dat curs acestei invitații formale, doar ca să pară că negociază. În schimb, suntem dispuși să mergem să vadă revendicările noastre ca și greviști.

Atenție, ca și greviști, pentru că, repet, instanța a spus că un guvern nu poate elabora o lege a salarizării și nu putem purta negocieri pe draftul legii. Ca și greviști.

V-am spus la începutul interviului că avem multe lucruri semnalate care s-au produs anterior apariției acestui draft și acele lucruri le putem discuta, dar nu legea salarizării. Legea salarizării, din punctul nostru de vedere și al instanței, în acest moment este moartă. Așa ar trebui să fie.”