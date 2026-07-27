Parlamentul a făcut un prim pas pentru deblocarea posturilor din sănătate. Un amendament adoptat în comisie ajunge la vot în plen

„În contextul pe care îl cunoaștem cu toții din sistemul de sănătate și în special pentru acele unități sanitare unde liniile de gardă nu pot fi asigurate de multe segmente, și vorbim aici în special de zona de pediatrie, neurochirurgie, ATI în unele spitale, considerăm că este absolut necesar să modificăm din legislație acel blocaj dat de memorandum.

Practic, în momentul de față se pot face angajări în sistemul de sănătate doar dacă guvernul aprobă prin memorandum un anumit număr de posturi. Dovada vie este că deși de trei săptămâni există un memorandum pe masa guvernului pentru 7.000 de posturi el încă nu a fost aprobat. Și probabil că nici nu va fi aprobat”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi fac excepţie de la prevederile alin. (1) al articolului XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 25 iulie 2025, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile şi instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat”, este amendamentul depus de PSD.

„Nu văd să scrie nicăieri ca această deblocare să fie într-o secție cu deficit critic”

În dezbatere a intervenit și Emanuel Ungureanu, deputat USR, care a adus în discuție criteriile de performanță care ar trebui aplicate spitalelor.

„Foarte bine să angajăm în sănătate cât mai mulți oameni. Deficitul este foarte mare și la personalul auxiliar și în zona de TESA. Sunt zone unde nu avem destui medici. Însă sunt foarte multe spitale care nu sunt eficiente. Sunt multe spitale care sunt halte pentru pacienți și presiunea este pe spitale mari din București, Timișoara, Iași, Cluj. Logic ar fi să deblocăm situația critică în care se află acum spitalele care fac treabă.

În amendamentul pe care l-ați depus dumneavoastră și cu care sunt de acord în principiu, întrebarea mea este care sunt criteriile de performanță care sunt urmărite prin acest amendament. Nu văd să scrie nicăieri ca această deblocare să fie într-o secție cu deficit critic, excluzând personalul administrativ sau spitalele care sunt supradimensionate”, a precizat Emanuel Ungureanu.

Acesta a mai adăugat că în proiect nu este notată sursa de finanțare. Alexandru Rafila, președintele PSD al Comisiei și fost ministru al Sănătății, i-a răspuns că în proiect este menționat faptul că deblocare se face „în limitele bugetului”.

„Noi acum deblocăm o situație care a fost creată cu ani în urmă”

Totodată, Emanuel Ungureanu a mai spus în cadrul ședinței că posturile din sănătate sunt blocate de pe vremea guvernului Ciolacu.

„Noi acum deblocăm o situație care a fost creată cu ani în urmă. Memorandumurile nu sunt de astăzi, de ieri. Tot prin memorandumuri s-au aprobat posturi în sistem și în anii trecuți. Acest mecanism depinde de sursa bugetară. Ce mă deranjează pe mine este că aceste criterii de performanță puteau fi puse când domnul Rafila a fost ministru al Sănătății, puteam să avem plata în funcție de performanță din 2022-2023. Problema la Marie Curie este din 2017. Copiii au murit acolo și pe vremea domnului Bodog”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Întrebat despre câte posturi ar urma să fie deblocate prin acest amendament, Alexandru Rafila a precizat că nu știe.

„Fiecare minister sau UAT care are în subordine un spital va face propuneri pentru scoaterea posturilor la concurs, dar în momentul de față legea va permite ocuparea acestor posturi. Sigur, nu poți și este dovadă de iresponsabilitate să ai cheltuieli salariale de 90% și să mai vrei să angajezi personal. Important este să faci o strategie. Și asta înseamnă până la urmă management spitalicesc, să dezvolți acele zone unde există cerere de servicii medicale, unde există nevoia populației”, a spus Alexandru Rafila.

Ce mai prevede proiectul

Amendamentul PSD pentru deblocarea posturilor din sănătate a fost depus la un proiect de lege trecut deja de Senat, care prevede pedepse cu închisoare pentru cei care amenință, agresează sau ucid medici, personal auxiliar sau personal nemedical din cadrul unei unități spitalicești.

Amenințarea ar urma să fie pedepsită cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă. Alte pedepse prevăzute de proiect sunt:

lovirea sau alte violențe: închisoare de la un an la cinci ani

vătămarea corporală: închisoare de la doi ani la șapte ani

lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte: închisoare de la cinci la 15 ani

omorul: închisoare de la 15 la 25 de ani