Sanitas anunță declanșarea grevei generale marți și acuză presiuni asupra angajaților

Organizația sindicală susține că a primit informații că în unele unități sanitare se fac liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă.

Ana Dima
Sanitas anunță declanșarea grevei generale marți și acuză presiuni asupra angajaților

Organizația sindicală susține că a primit informații că în unele unități sanitare se fac liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă.

Federația Sanitas a anunțat că începe marți greva generală și acuză că, înainte de declanșarea protestului, în unele spitale au început presiuni asupra angajaților.

Organizația sindicală susține că a primit informații potrivit cărora conducerile unor unități sanitare solicită liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă.

„Federația SANITAS a primit informații din spitale potrivit cărora conducerile unor instituții solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie”, transmite organizația sindicală într-o postare făcută luni pe pagina sa de Facebook.

„Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege”, se mai spune în comunicat.

Sanitas le cere conducerilor unităților sanitare să respecte legea și să nu transforme procedurile administrative într-un „instrument de descurajare a participării la grevă”, spune Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

Întâlnire la Cotroceni înainte declanșării grevei generale

Federația SANITAS a fost invitată luni la Cotroceni la o întâlnire de lucru despre grevă și revendicările care au generat-o.

Discuția a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidențial, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății.

„I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie”, spun reprezentanții Federației.

Ei au acuzat guvernul interimar că „a ignorat orice formă de dialog social” și că Ministerul Muncii i-a invitat la o dialog abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării. 

„Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare”, spune federația după întâlnirea de la Cotroceni.

„Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială”, spune federația, care anunță că va continua dialogul cu partidele parlamentare.

Federația Sanitas a primit invitația ca marți să discute la sediul Ministerului Sănătății „acele revendicări care pot fi soluționate de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătății”.

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