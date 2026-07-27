Organizația sindicală susține că a primit informații potrivit cărora conducerile unor unități sanitare solicită liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă.

„Federația SANITAS a primit informații din spitale potrivit cărora conducerile unor instituții solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie”, transmite organizația sindicală într-o postare făcută luni pe pagina sa de Facebook.

„Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege”, se mai spune în comunicat.

Sanitas le cere conducerilor unităților sanitare să respecte legea și să nu transforme procedurile administrative într-un „instrument de descurajare a participării la grevă”, spune Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

Întâlnire la Cotroceni înainte declanșării grevei generale

Federația SANITAS a fost invitată luni la Cotroceni la o întâlnire de lucru despre grevă și revendicările care au generat-o.

Discuția a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidențial, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății.



„I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie”, spun reprezentanții Federației.

Ei au acuzat guvernul interimar că „a ignorat orice formă de dialog social” și că Ministerul Muncii i-a invitat la o dialog abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării.



„Reprezentantul Administrației Prezidențiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparține partidelor parlamentare”, spune federația după întâlnirea de la Cotroceni.

„Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială”, spune federația, care anunță că va continua dialogul cu partidele parlamentare.

Federația Sanitas a primit invitația ca marți să discute la sediul Ministerului Sănătății „acele revendicări care pot fi soluționate de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătății”.