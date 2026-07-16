Nicușor – reformatorul singuratic

Presupun că mulți compatrioți s-au strîmbat de rîs cînd l-au auzit pe președintele Nicușor Dan spunînd că el este „șeful sistemului”. Formularea sa cu aer de gafă spune multe despre subteranele gîndirii sale politice. El chiar se consideră „șeful sistemului”. Evident, nu la modul mafiot, peiorativ sau insinuat. Se consideră „șeful unor structuri” care sunt implicate în funcționarea statului român. Și ne spune pe șleau ce gîndește, chit că stăpînește cu greu cîmpurile semantice ale limbii române, se încurcă la butoane și calcă împiedecat. De-asta și tace îndelung. Se teme să nu mai scape una lată sau un fragment din biata lui viclenie.
Nicuşor Dan: Desecretizarea ajutorului pentru Ucraina, o chestiune care are o componentă militară
„Ce este Sistemul? Sistemul este ansamblul de autorități, de relații de putere pe care ele împreună le exercită. Și bineînțeles că în cadrul statului român există persoane, grupuri care exercită autoritate, putere în mod nelegitim. Evident că se întâmplă lucrul ăsta. Dar nu înseamnă că eu, ca Președinte, în mod constituțional șeful mai multor structuri, o să spun că mă lupt ca un ONG-ist cu aceste interese nelegitime. Și o să vă răspund că am niște atribuții constituționale, conduc niște structuri, pot să influențez deciziile unor autorități și, în numele cetățenilor care mi-au dat mandatul, din această poziție, o să încerc să reformez statul român; ăsta e mandatul”.
Nicușor Dan se întâlneşte, la Cotroceni, cu reprezentanţi ai fostei coaliţii, pe tema Codului Urbanismului
Propozițiile acestea sunt preluate de pe site-ul Administrației Prezidențiale și au fost rostite la Ankara, în 8 iulie, anul acesta. Se subînțelege că președintele a aflat de ecourile formulării sale cu „șeful sistemului” și s-a grăbit să ne lămurească. Nu a fost vorba de Sașa Draghici sau de cumnatul Ursulei von der Leyen, nici de Florian Coldea sau Matei Păun. El chiar pare a fi convins că mandatul său este să lupte împotriva unor „persoane, grupuri care exercită autoritate, putere în mod nelegitim”. Pe șleau spus, el chiar crede că mandatul lui este „să încerce să reformeze statul român”.
Ce să facem? Să rîdem sau să ne temem? Omul care se închide în biroul său de la Cotroceni și stă singur ore întregi, cu teancuri de hîrtii, sinteze, referate, note informative și rapoarte pe masă, nu zice nimic. Nu mai aude nimic din freamătul și din vuietul României. Stă și cugetă. Pare sau chiar este copleșit de povara reformării statului român. Este copleșit de o misiune pe care și-a atribuit-o singur. Se teme de suspendare și de faptul că n-o să mai apuce să își termine opera.
Nicuşor Dan: Progresele pe care le-am făcut privind dezinformarea nu sunt grozave
Cu cine se sfătuiește? Cu Oana Țoiu? Cu Miruță? Sau o sună pe enciclopedista Oana Gheorghiu? Și se gîndește să-i întrebe: Voi ce părere aveți? Cum să reformăm statul român?
Sau se scarpină și își zice în gînd că tre’ să vorbesc cu avocatul de la Primăria Capitalei pe care l-a adus consilier la Cotroceni. Cu el s-a avîntat în hățișul proceselor contra dezvoltatorilor imobiliari. Cu ong-iștii și useriștii pe care i-a cărat după el? Cu duduia Mirabela? Cu Maia Sandu?
Din așa îngîndurări adînci s-o fi născut și concluzia sa de „editorialist” la o revistă de matematică:„România e un stat care funcționează cu povești, narative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre”.
Parafrazîndu-l pe Ion Creangă, nu știu alții ce cred, dar mie mi se face frică de reformarea statului român clocită de Nicușor Dan.
29 comentarii
In ’89 ne-au ajutat rusii, veniti ca „turisti” in tara sa supravegheze ca hotarea de la Malta cu americanii se indeplineste intocmai si la timp. Altfel, ungurii au organizat trupe paramilitare vorbitoare de limba romana, care sa intre in Ardeal, Sarbii erau pe granita cu Banatul, iar Bulgaria stateau cu tancurile granita, ca in 1968 ! Rusii i-au alungat dupa ce TANYUG a compromis Arm.ata Romana transmitand in toata lumea ca arm.ata a omorat 60.000 de romani pe care unul ca Charlie, ii cauta si azi. Marele roman, Huhurezeanu, a emis repetat stirea fara verificare de la microfonul Europa Libera, sectia romana ! Norocul nostru a fost un secorist destept, probabil, care a lansat sloganul „Arm.ata e cu noi”. Asta le-a stricat toate planurile tuturor, poporul roman a ramas alaturi de arm.ata romana si Romania intreaga. Inteligenta invinge orice forta militara !
De multe ori as vrea sa existe semnele acelea de like, dislike. Ti-as fi dat like.
tomlin, ai citit despre divinitatea lui Spinoza in care credea si Einstein?
Cat despre PSD, daca admitem ca dintre cei 4 milioane membri de partid din ’89, unii au crezut in comunismul cu fata umana, in zambarețu atunci il privim altfel.
Natura umana trebuie sa o accepti in diversitatea ei, nu i te poti opune.
Irene, eu am luptat 24 de ani prin tribunale, pana la Curtea Suprema pentru orice farama de proprietate furata de comunisti in 1947 de la familia mea. Verdictul sentintelor definitive si irevocabile a fost permanent: „CONFISCARE FARA DREPT”, adica familia mea n-a figurat printre cele 300 din anexa secreta a decretului de nationalizare !!! Unde vezi tu comunisti de buna credinta aici ? Nu exista asa ceva, cum nu exista vreo zeitate (imateriala) care sa conduca un sistem mecanic pur material. Decat comunistul de „buna credinta”, profesor de filosofia facuta de altii la UBB Cluji, scria in Coti ca el ARE DOVEZILE MATERIALE ALE EXISTETEI UNEI ENTITATI IMAGINARE ! Irene, asa mare este deznadejdea ta de ai ajuns sa crezi in .s.croci? Normal ca sunt optimist, am luptat 24 de ani cu efectele comunismului romanesc si am invins !
„Si pentru toate astea te iubesc” Da, ii iubesc pe luptatori mai ales ca eu port mahnirea unei nedreptati relativ recente.
Cand am spus de buna credinta, m-am referit la faptul ca ei credeau in niste idealuri. Cand mi-am ales drumul in viata, lozincile erau: toti oamenii sunt egali indiferent de sex, religie, etnie… Erau niste lozinci generoase… Eu ma refeream la cei care intrasera in partid insufletiti de idei frumoase, dreptate, iubire de țară… Adevarul l-am aflat ca pe un medicament, cu lingurita. Si ma gandeam ca poate, dupa ’89, au fost oameni care nu au vrut sa-si nege trecutul ci sa-l indrepte si care nu au fost vinovati de toate nedreptatile. Si nu le poti reprosa ca au nu au stat deoparte pentru ca se ajunsese la starea de ori, ori. Este mult de discutat. De ex. o colega era foarte mandra ca a fost facuta membra in timpul facultatii luand asta ca dovada ca era printre cei buni, nu ca avea dosar conform…
Cum sa fiu eu egal cu seful centrului teritorial de calcul, absolvent de facultate muncitoareasca, care afirma permanent ca „ziua are 24 de ore, dar mai exista si noaptea” ! Sefa HR, o cucoana masiva de care aveau toti frica, ca-i lua la bataie, avea o vorba cand veneau cu actele la angajare: „facultate ca facultate, dar ceva liceu aveti” ?
Da, tomlin, recunosc tiparul, erau procentele, muncitori, tarani, intelectuali dar te intreb, ce au facut tipii dupa ’89, in ce partide au ajuns? Din pacate, acum nu mai sunt absolventi de facultati muncitoresti dar sunt absolventi de tot felul de facultati particulare… cursuri de cateva luni pe cine stie unde… Sunt absolventi de facultati care lucreaza in cu totul alte joburi…
Si eu am fost obligat sa intru peste noapte in PCR, pentru ca Biroul Organizatie de Baza sa se opuna racolarii mele ca turnator la Secoritate ! In schimb, pana in ’90 n-am avut pasaport sa ies pana in Bulgaria, macar. N-am vazut ca altii sa nu aiba pasaport, turnai ca margatul si Germania Federala scria pe tine. Apropo, tuasu Gerogescu a plecat in UK si SUA cum a terminat facultatea de agronomie inainte de ’90, conform propriului cv ! Deci, eu nu cred ca au fost 4 M membri PCR, au fost 4 M turnatori la secoritatea, invatamantul fiind cel mai expus. Cum poti sa numesti profesor unul care si-a turnat colegii, studentii si musafirii, cu propria lor mana (olograf)
tomlin, citind comentariul tau, mi-a venit in minte replica „ce-i de facut?” Suna cunoscut, am cautat si am gasit pe google ca Lenin a scris asta in 1901 1902 Sunt niste titluri de capitole…pare interesant ca studiu. Din pacate… Ne-a ajutat Dzeu in 1989 caci si pe mine, m-a ajutat. Tu zici, nu nu Dzeu. A fost o minune? A fost istoria, cursul ei? Dialectica? De la cursul de marxism. Eram prea tanara ca sa inteleg ceva. Invatam pentru note. Bine si rau. Slava Domnului ca a fost 1989 dar… da-le Doamne minte celor de acum!
Si vreau sa-ti mai spun ceva, tomlin, daca unii nu au fost membri de partid, nu inseamna ca nu au fost pentru ca nu au vrut ci dintr-un motiv sau altul, nu i-a vrut partidul si daca unii dupa ’89 si-au pus cenusa in cap si s-au inscris in partidele istorice, nu inseamna ca toti au fost de buna credinta. Unii s-au ascuns, s-au refugiat… Colega mea, secretara de partid si sotul ei, ambii profitori din plin ai regimului functii, privilegii… au devenit pnțisti la fel de „entuziasti” si, ma pot gandi ca in fsn au ramas cei mai onesti.
Vocabularul redus la injuraturi imi spune ca kremlinezii sustinatori de SIEcalini si SRIsimioni au aflat ca nu vor conduce vreodata Romania. Niciodata este prea curand … s-a terminat cu nationalizarea-socialista (fas.cism curat) a tuturor proprietatilor !
Nicusoaree,ce tot ii tragi cu dezinformarea ? Lasa ca acum te ” informeaza ” pe 569.000 Dolari/luna niste unii din America.Bani platiti din Bugetul pe sponci al Tarii,ca sa-ti explice dupa cum vezi pe bani grei,ce de fapt te informeaza zilnic SRI,SIE,Ministerul de externe si alte structuri ale statului. Numai ca dela acestia nu poti negocia vreun parandarat.
@ Nistorescu cu considerații de, ”ouat” de la Ardeal ?
Si Basescu i-a prostit pe romani,ca va da de pamant cu ” sistemul ticalosit „.Pana urma a ajuns IL Capo dei Tuti Capii.Dupa cum a si declarat,” Romania este un stat mafiot.Si eu stiu ce spun „.Pai cum dreacu sa nu stii ca ” Cap ” al hidrei.Pe Nicusor,l-a luat gura pe dinainte desi noi nu credem ca un prostanac ca el ar putea sa fie acceptat,pus de „sistem ” ca sef.Poate doar ” papuse ” pus sa execute si sa semneze ce vrea sistemul.Ca altfeeeel…
Si Basescu i-a prostit pe romani,ca va da de pamant cu ” sistemul ticalosit „.Pana urma a ajuns IL Capo dei Tuti Capii.Dupa cum a si declarat,” Romania este un stat mafiot.Si eu stiu ce spun „.Pai cum dreacu sa nu stii ca ” Cap ” al hidrei.Pe Nicusor,l-a luat gura pe dinainte desi noi nu credem ca un prostanac ca el ar putea sa fie acceptat,pus de „sistem ” ca sef.Poate doar ” papuse ” pus sa execute si sa semneze ce vrea sistemul.Ca altfeeeel…
Va spun ceva ce nu vreți să publicați:
In Romania sunt doua partide extremiste USR și UDMR și o gașcă de Sectanți numita PNL!
Corect, suntem extremisti, nu dorim cea.usisti, com.unisti, fas.cisti si legi.onari ! Fara astia, Romania prospera, tara NATO si UE !
Ce nu cunosc multi, inclusiv ‘ornel, cel care critica aiurea, Nicusor a trait la Fagaras, in triunghiul mort si asta l-a facut foarte reticenti:
1- satul Mandra, la 6km de Fagaras, leaganul Garzii de Fier;
2- satul Lisa, la 20km de Fagaras, comunistul Octavian Paler;
3- Manastirea Sambata de Sus, linga Lisa, Arsenic Boca, idolul deznadajduitilor.
Atata rau la un loc nu mai gasesti in Romania, nici la Cluji.
Batrane, imi este imposibil sa mai am pareri si mai ales ferme in tot contextul intern si extern. Dar te apreciez pentru constanta ta. Am zambit. Ce vremuri retraim? Jocul intamplarii…
Te salut !
Te salut si eu, tomlin! Fie ca optimismul tau sa se dovedeasca justificat!
Nimic nu e întâmplător.
Vrei sa spui ca nu intamplarea a facut sa se nasca un baiat rebel intr-o familie obisnuita de mintea caruia ar putea depinde soarta Tarii? Omul ma duce cu gandul la berbecul de furia caruia de-abia ai scapat …
Conjuncturi astrale. Unde este parere… El citea in stele.
Totul este intamplator, dar pentru asta trebuie sa accepti fizica, nu Biserica si PSD, partidul antiroman infiintat pentru un gorbaciovist antiroman ! Care intamplare, cand pentru voi totul este scris in biblie. Nu stiu de ce injurati albitrii la fotbal, cand rezultatele sunt stabilite „cu mana lui Dumnezeu” !
Nu ma mai mir cata lume adora dictatura unuia cu 3 clase, ca trenul, criminal impotriva umanitatii. Ei vor ca-cineva sa ucida pentru ei ! Wow, asta este de Balaceanca. Popor facut la betie !
Care ‘singuratic’, răspunde prompt la comenzi, și astea nu vin de la AI.
Ce bun era ceausila, nu trebuia sa-i mai dai tu indicatii, facea ce vroiai tu in avans. Altfel, era nevoie doar de Flacara, unde sa fie pupincurit. Traiesti din amintiri sumbre, nene.
Frica păzește bostănăria.
(Trollare) Uite că pe ministra mediului ati uitat s-o pomeniți. Dacă toți ăia cu balastiere pe valea Mureșului v-ar fi știut de frică(hunedoareanu’ :) de la capitală) poate nu era necesar a se pierde atâtea energii cu radarul balastierelor, care, iată, n-a produs nicio revenire la normalitate.