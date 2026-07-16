Nicușor Dan se întâlneşte, la Cotroceni, cu reprezentanţi ai fostei coaliţii, pe tema Codului Urbanismului

La întâlnire participă Rareş Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu şi Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) şi Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).

Proiectul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor se află în Parlament din 2023.

Adoptarea Codului reprezintă și un jalon din PNRR, de care este legată o finanțare de 972 de milioane de euro.

Adoptat tacit de Senat, se află în prezent la Camera Deputaților, care este for decizional.

Proiectul nu a primit încă raportul comisiilor de specialitate.

Legea privind codul urbanismului presupune sistematizarea teritoriului prin unificarea și simplificarea tuturor legilor care reglementează construcțiile.

Noul cod urbanistic își propune reducerea birocrației, digitalizarea emiterii avizelor și stoparea haosului imobiliar prin impunerea unor reguli clare privind dezvoltarea urbană.

Ministerul Dezvoltării a gestionat Codul Urbanismului (972 de milioane de euro) și Legea privind funcția publică (770 de milioane de euro).

Primul proiect vizează simplificarea legislației în construcții și stoparea haosului imobiliar, în timp ce al doilea urmărește introducerea unui concurs național bazat pe competențe și digitalizarea managementului resurselor umane.

Portofoliul a fost asigurat de Cseke Attila (UDMR), cel care a elaborat și a trimis Codul în Parlament, în aprilie 2023.

Cseke Attila a ocupat funcția de ministru până în iunie 2023, cînd va fi înlocuit de Adrian Veștea (PNL), care va rămîne în funcție până în decembrie 2024. Între decembrie 2024 și aprilie 2026, Ministerul Dezvoltării a fost condus, din nou de Cseke Attila (UDMR) .

Ulterior, după retragerea susținerii politice a PSD pentru Guvernul Bolojan, Cseke Attila a devenit ministerului interimar.