Niţă: „Am luptat de la egal la egal”. Ce spun Stanciu, Drăguş şi Drăguşin?

Portarul Florin Niţă a apreciat, sâmbătă seară, că naţionala României a luptat de la egal la egal cu Belgia, un „monstru al fotbalului”. El regretă că nu a putut face fanii fericiţi.

„Am luptat de la egal la egal cu un monstru al fotbalului. Am pierdut, dar ăsta este fotbalul, au avut două ocazii, au dat două goluri. Eu mi-am făcut treaba şi nimic mai mult. Îmi doresc să ne montăm mai bine cu Slovacia şi la final să fim învingători. Îmi pare rău că nu am putut face mai multe, ne-am dorit să facem fanii fericiţi, dar din păcate atât s-a putut în această seară”, a declarat Niţă la Pro TV.

Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea cu Belgia, că aşteaptă ultimul meci din grupă, cel cu Slovacia, pentru a rezolva calificarea în faza superioară a Campionatului European.

„Am avut şi noi şansele noastre de a marca, din păcate nu am făcut-o azi. Au intrat toate golurile cu Ucraina. Ştiam că trebuie să suferim în faţa unei echipe ca Belgia. Şi azi am suferit. Puteam să închidem calificarea din această seară, asta ne-am dorit, dar totuşi am jucat împotriva unui adversar puternic. Cred că şi noi dacă reuşeam să egalăm… poate alta era soarta meciului. Poate ei nu mai reveneau pe tabelă. Eu sunt mândru de colegii mei, de cum am luptat azi 90 de minute. Acum trebuie să ne refacem şi să aşteptăm meciul cu Slovacia, să rezolvăm calificarea acolo”, a afirmat el la postul Pro Tv.

Stanciu a explicat că golul rapid al belgienilor a dat peste cap naţionala României.

„Noi am încercat să forţăm şi în prima repriză sau să începem tare, dar a venit golul lor chiar în minutul 2. Asta ne-a dat peste cap, nu este chiar uşor să revii după un gol luat în minutul 2. Dar cred eu că ne-am descurcat destul de bine. Aşteptăm meciul cu Slovacia şi sper ca la final să sărbătorim calificarea”, a menţionat fotbalistul.

Denis Drăguş a spus că România trebuie să sufere până la ultimul meci pentru calificare şi a subliniat că el şi colegii săi sunt obişnuiţi să le fie greu.

„România trebuie să sufere până la ultimul meci. Ne-am obişnuit să ne fie greu. Dar am arătat că în final suntem fericiţi. Eu am încredere în echipă. Da, am pierdut un meci cu o echipă foarte bună, dar trebuie să luăm lucrurile pozitive. Asta este, mergem să ieşim din grupă. Fanii au fost senzaţionali, sunt la un cu totul alt nivel. Nu cred că am văzut ceva asemănător la alte echipe la acest European”, a spus Drăguş la Pro Tv.

„Am intrat un pic mai greu în meci, am luat un gol repede. Însă cred că am arătat că puteam şi noi să marcăm. Am avut ocaziile noastre, însă, într-adevăr am întâlnit o echipă extraordinară cu jucători de o calitate incredibilă. Dar cred că ne-am ridicat la nivelul meciului. Puteam să egalăm. Acum trebuie să analizăm, să vedem ce facem la următorul meci şi să mergem să ne calificăm”, a adăugat atacantul.

Radu Drăguşin a declarat că, în ciuda înfrângerii cu Belgia, are încredere în coechipierii săi,

„Am întâlnit locul 3 mondial. Ştiam că au jucători ce pot face diferenţa. Nu ştiu ce ne-a lipsit. Ei au fructificat mai bine ocaziile lor, noi nu am marcat. E greu să începi meciul cu un gol primit rapid. Azi ne-a lipsit ceva. Am cea mai mare încredere în colegii mei, suntem pe primul loc, avem cele mai mari şanse de calificare, vom da totul în ultimul meci. Cred că diferenţa s-a făcut în ultima treime, cred că noi fundaşii puteam să dăm mai multă încredere. Nu ne demoralizăm deloc, avem un obiectv, este foarte realizabil, vom da totul”, a spus Drăguşin.