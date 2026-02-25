Nouă lege USR pentru susținerea fertilizării in vitro

Dezbaterea a reunit medici specializaţi în reproducere umană asistată, embriologi, reprezentanţi ai clinicilor şi centrelor FIV, ai instituţiilor publice implicate în finanţare, membri ai Parlamentului şi organizaţii ale pacienţilor.

Potrivit USR, au fost abordate teme esenţiale precum definirea statutului juridic al embrionului, stabilirea limitelor de vârstă şi a criteriilor de acces, reglementarea donării şi a crioprezervării, utilizarea tehnicilor moderne de testare genetică şi corelarea reglementării cu mecanisme sustenabile de finanţare.

USR precizează că România nu are, în prezent, un cadru legislativ dedicat, care să reglementeze procedurile fertilizării în vitro şi ale tehnicilor de reproducere asistată

”România nu mai poate funcţiona în domeniul fertilizării in vitro doar prin programe anuale şi reglementări fragmentare. Avem medici bine pregătiţi şi experienţă clinică solidă, dar lipseşte cadrul legislativ clar care să ofere predictibilitate pacienţilor şi siguranţă profesioniştilor din sănătate.

Infertilitatea este o problemă reală de sănătate publică, iar femeile şi cuplurile care trec prin aceste proceduri au nevoie de reguli stabile, echitabile şi aliniate standardelor europene. Acest proiect legislativ îşi propune exact acest lucru”, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, secretară a Comisiei de sănătate din Senat.

Infertilitatea este recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca o afecţiune medicală şi avem nevoie de o legislaţie care să stabilească:

⁠cadrul juridic şi etic (nu să detalieze protocoale medicale – aspectele pur medicale rămân în competenţa ghidurilor profesionale şi a medicilor specialişti)

⁠accesul echitabil la tratament

⁠limitele de vârstă pentru procedura de FIV

⁠statutul juridic al embrionului

⁠evaluarea clinicilor (să fie făcute pe baza unor indicatori de performanţă)

accesul la finanţare (să fie făcut doar pentru unităţile medicale care îndeplinesc standardele stabilite)

”Legea trebuie să ţină pasul”

Grupul de lucru care va fi creat în acest scop îşi propune să ofere, la final, un cadru clar, etic şi predictibil pentru pacienţi şi pentru profesioniştii din domeniul medical, conform legislaţiei europene şi a recomandărilor internaţionale.

Trebuie să garanteze

acces echitabil la tratamente de ultimă generaţie

protecţie pentru pacienţi şi copii

transparenţă în finanţare

prevenirea abuzurilor

„În spatele fiecărei proceduri de fertilizare in vitro există ani de încercări, aşteptări şi decizii dificile.

Cred că responsabilitatea noastră este să aducem claritate şi echilibru într-un domeniu sensibil, în care medicina a evoluat rapid.

Construim acest demers astfel încât reglementarea să fie etică, incluzivă şi adaptată realităţilor de astăzi”, a declarat senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreşedintă a Comisiei pentru familie şi solidaritate socială din Senat.