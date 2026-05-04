Noul SGG a chemat toată conducerea Transelectrica la Guvern. Ce au discutat SURSE

Dan Reșitnec a chemat la Secretariatul General al Guvernului (SGG) conducerea companiei Transelectrica. Potrivit informațiilor Cotidianul, directoratul și consiliul de supraveghere al companiei au fost prezenți la întâlnire

Președintele directoratului este Ștefăniță Munteanu, la care se adaugă trei membri. Este vorba de Florin Tătaru, Cătălin Nadolu și Vasile Necula. Pe lângă aceștia, au participat la discuție și cei șapte membri ai consiliului de supraveghere (CS) al Transelectrica, potrivit surselor citate.

Ce s-a discutat la întâlnirea cu șefii Transelectrica

Potrivit surselor citate, principala temă a discuției a fost situația financiară a companiei de electricitate. Recent, Victor Moraru a fost revocat de la conducerea Transelectrica, după ce a pierdut avizul ORNISS pentru accesul la informații clasificate.

Considerat un apropiat al fostului viceprim-ministru Marian Neacșu, Moraru ar fi intrat de repetate rânduri cu telefonul în camera cu documente secrete.

Recent, în cadrul adunării generale din 29 aprilie, acționarii Transelectrica au respins, cu circa 71,5% din voturi, întregul pachet de propuneri ale conducerii, la o participare de 82,11% din capitalul social, potrivit raportului publicat la BVB, citat de ZF.

Ordinea de zi a AGA din 22 mai

Sursele citate mai spun că au fost discutate și subiectele care vor fi pe ordinea de zi a adunării generale din 22 mai, respectiv:

Stabilirea Programului de investiții al CNTEE „Transelectrica” – S.A. pe anul 2026 și a estimării cheltuielilor de investiții pentru anii 2027 și 2028 și delegarea Directoratului Companiei să aprobe modificările (reviziile și rectificările) sumelor alocate și/sau obiectivelor de investiții cuprinse în PAI 2026, fără depășirea surselor de finanțare; Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 al C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A., precum și a estimărilor pentru anii 2027 și 2028; Stabilirea datei de 10 iunie 2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

Bolojan și „băieții deștepți” din energie

Recent, premierul Ilie Bolojan a deschis un front deschis împotriva „băieților deștepți” din energie. El a declarat că 90% din avizele tehnice de racordare (ATR) pentru proiectele din energie sunt speculative. În acest sens, guvernul a publicat și o listă cue companiile care dețin ATR-uri.

După analiza a 722 de firme din listă, cu 72 000 MW capacitate aprobată, a rezultat că 318 firme beneficiare au capital social sub 1.000 de lei. în timp ce 78% nu aveau niciun angajat. Cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023. De asemenea, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero.

Bolojan a arătat recent cu degetul spre Transelectrica: „nu am avut proceduri competitive și, în principal, Transelectrica, care a emis peste 2,3% din aceste puteri, care țin de aceste avize, a eliberat aceste documente și, în funcție de dinamica și de contactele care erau cu Transelectrica, se rezolvau mai devreme sau mai târziu”.