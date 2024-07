Într-o zi de vară, cu opt ani în urmă, Martin, un englez fermecat de frumusețea României, a ajuns pentru prima dată în Gorj. Alături de soția sa, Doris, originară din Târgu Jiu, a descoperit comuna Runcu. Cei doi s-au îndrăgostit imediat de peisajele pitorești și de atmosfera liniștită, hotărând să facă din acest loc noul lor „acasă”.

„Mi-am cunoscut soțul în Anglia, este englez, iar când am venit în vizită la Gorj și a văzut comuna Runcu a vrut să aibă o casă aici. Am luat decizia aceasta în urmă cu opt ani, am cumpărat o căsuță, am amenajat-o și de șase ani este gata”, povestește Doris.

După ce locuința a fost gata, cei doi soți au trecut la următoarea etapă. Astfel, au achiziționat o casă veche, construită în 1920, care fusese odată un han. Au renovat-o și au transformat-o într-o cafenea cu un aer englezesc, aducând astfel o parte din cultura britanică în Runcu.

„Cafeneaua a fost dorința soțului, el și-a dorit foarte mult să o facă. De multe ori, fiind la Runcu, voiam să mergem să bem o cafea undeva și nu exista unde. Până la urmă, s-a gândit să facem noi, că poate mai sunt și alte persoane care și-ar dori să bea o cafea undeva”, explică Doris.

Astfel, a prins viață „Casa veche”, o cafenea cu iz englezesc care a devenit rapid vedeta satului, atrăgând clienți din toate colțurile județului. Atmosfera caldă și primitoare, combinată cu decorul autentic, au transformat cafeneaua într-un loc de întâlnire popular. „Soțul locuiește acolo tot timpul, eu mai am serviciul meu care presupune să călătoresc. Merg destul de des cu serviciul, dar pe viitor am vrea să ne retragem acolo”, spune Doris despre planurile lor de viitor.

Adaptarea la viața din România nu a fost lipsită de provocări pentru Martin. „Îi este greu în continuare pentru că sunt totuși diferențe, dar se descurcă”, mărturisește Doris. Deschiderea cafenelei a adus cu sine și diverse încercări zilnice, cum ar fi probleme tehnice minore care necesită soluționare promptă. „Nu le-aș spune provocări, ci încercări. Ele sunt și acum, zi de zi se întâmplă ceva, nu merge un bec, se strică ceva, sunt chestii pe care le întâmpini și trebuie să le redresezi și să mergi mai departe”, explică Doris.

Comunitatea locală i-a primit cu brațele deschise, iar cafeneaua a fost inaugurată de ziua satului, pe 12 mai. „Eu nu cred că nu am fost primiți cu brațele deschise. Toată lumea se gândește cum de a venit să stea la Runcu și probabil că a fost o curiozitate. Dar nu pot să zic că nu am fost primiți bine, chiar din contră”, adaugă Doris.

În ceea ce privește planurile de viitor, cei doi soți intenționează să extindă afacerea. „Avem spațiu pentru a face trei camere de închiriat, un fel de pensiune și o terasă în curte vara. Deocamdată am vrut să deschidem barul, să funcționeze barul și, încet, rezolvăm și restul”.

„Casa veche” este deschisă zilnic de la 07:30, oferind o experiență plăcută clienților care doresc să savureze o cafea de dimineață înainte de a începe ziua de muncă. „Deschidem devreme, ne dorim ca fiecare să se bucure de cafea dimineața, mai ales când e vremea frumoasă, e plăcut să bei o cafea înainte să mergi la serviciu”, spune Doris.

Povestea lor a început în Anglia, unde Doris l-a cunoscut pe Martin în timp ce lucrau împreună. Cei doi soți au adus puțin din spiritul englezesc în inima României, transformând o casă veche într-o cafenea de succes și aducând un suflu nou comunității din Runcu. Acum visează la o viață liniștită în Gorj, unde își vor continua aventura și își vor extinde afacerea pentru a oferi și mai multe bucurii locuitorilor și vizitatorilor din zonă.

Alexandra Anton