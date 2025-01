O tâmpenie pe care o întâlnim la supermarket

Din 2025, absolut toate supermarketurile care vand ulei de motor si antigel, absolut toate service-urile auto sunt considerate companii din sectorul petrol si gaze, atrage atentia economistul Gabriel Biriș. Economistul explică cum s-a ajuns la o astfel de aberatie. Ce credeti? Printr-o lege!

– in 2023, prin Legea 296 a fost introdus un impozit suplimentar (ICAS) de 0,5% din cifra de afaceri (nedeductibil) pentru companiile din sectorul petrol si gaze (cu CA > 50 milioane euro). Prin derogare de la art. 139(1) din Constitutie (!!!), legea nu a stabilit niciun criteriu cu privire la ce inseamna „companie din sectorul petrol si gaze”, lasand la latitudinea ministrului sa stabileasca prin OMF cine sunt contribuabilii supusi la plata acestui impozit;

– OMF 5431/2023 a stabilit cateva coduri CAEN care determina incadrarea in acest sector, printre care si comerciantii en-gros (CAEN 4671) si cu amanuntul (CAEN 4730) de combustibili. Am atras atentia asupra problemei inca de la inceputul anului trecut, cand am dat exemplul benzinariei Carrefour din Militari (care inteleg ca intre timp a fost vanduta)…