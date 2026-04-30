Oana Gheorghiu, mesaj dur după șase luni în guvern: acuzații privind rezistența la reforma companiilor de stat

Oana Gheorghiu a publicat un mesaj amplu la șase luni de la intrarea sa în Guvern, în care vorbește despre reforma companiilor de stat, blocajele întâlnite și tensiunile politice din coaliție.

Ea susține că principalul obiectiv al mandatului său a fost combaterea risipei și a influenței politice asupra companiilor de stat, precum și creșterea transparenței prin posibila listare a unor pachete minoritare la bursă. În opinia sa, diferența dintre companiile listate și cele nelistate ar fi semnificativă în ceea ce privește performanța și contribuția la buget.

În mesaj, Gheorghiu afirmă că a încercat colaborarea cu toate partidele din coaliție, inclusiv cu reprezentanți ai Marian Neacșu, însă spune că a existat lipsă de reacție din partea PSD, în timp ce PSD ar fi blocat sau ignorat anumite propuneri.

Ce spune Oana Gheorgiu despre scandalul acțiuniilor

Și atunci sistemul a ripostat:

Blocaje.

Ostilitate.

Întâlniri evitate.

Informații ținute secret.

Și apoi minciuni: una ți se spune în față, alta se întâmplă în secunda în care ai întors capul.

Celor care urlă astăzi că „ne vindem țara” le spun simplu: am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu, posibilitatea listării unor pachete minoritare. El mi-a sugerat să vin cu o propunere concretă. Am trimis-o tuturor vicepremierilor cu rugămintea de feedback.

PNL și USR au răspuns.

PSD a tăcut! Iar acum face moțiune de cenzură.

De asemenea, ea susține că reforma întâmpină rezistență instituțională, invocând dificultăți administrative, lipsa de transparență și întârzieri în furnizarea de informații privind companiile de stat.

În același mesaj, Gheorghiu afirmă că obiectivele reformei sunt susținute de alte partide din coaliție și face referire la discuții privind modernizarea economiei și rolul companiilor de stat în piață. Ea mai susține că listarea la bursă ar aduce mai multă transparență și ar reduce influența politică.

Mesajul vine în contextul unor dezbateri politice mai largi privind reforma întreprinderilor de stat și rolul acestora în economie, sub coordonarea Guvernului condus de Ilie Bolojan.